Tu semana bien puede comenzar con un toque cultural, pues debes saber que sí hay museos abiertos los lunes en la CDMX.

Tu semana bien puede comenzar con un toque cultural, pues debes saber que sí hay museos abiertos los lunes en la CDMX, y aquí te vamos a decir cuáles son.

La CDMX tiene una gran oferta de entretenimiento cada día se la semana, por ejemplo estos museos que sí están abiertos los lunes. Ciertamente la mayoría de estos recintos culturales cierran sus puertas este día, pero afortunadamente no todos, como estos 10 a los que puedes lanzarte hoy.

Sí hay museos abiertos los lunes en CDMX

1. Museo Soumaya Plaza Carso

Este museo de arquitectura espectacular y totalmente instagrameable se encuentra a las afueras del centro comercial Plaza Carso. Cuenta con una colección permanente de aproximadamente 6,200 obras para pasarte unas buenas horas en su interior, como El Pensador de Auguste Rodin. Cuando menos sientas, ya te habrás recorrido sus seis salas.

Miguel de Cervantes Saavedra #303, colonia Ampliación Granada. Lunes a domingo, 10:30 a.m. a 6:30 p.m. Entrada libre.

También te podría interesar: Arma tu ruta cultural: Esta es la lista de todos los museos de la CDMX

2. Mumedi

Caminar por el Centro Histórico de la CDMX siempre es una muy buena experiencia, misma que puede ser completa si andas por ahí un lunes y te topas con que hay museos abiertos. Por ejemplo, está el Museo Mexicano de Diseño, idea del diseñador Álvaro Rego García de Alba. Aquí se apoya a los creativos del país, y la mayoría de los artículos que encontrarás en su tienda son diseños mexas. Ya para terminar, puedes comer en su cafetería.

Francisco I. Madero #74, colonia Centro. Lunes a viernes, 10:00 a.m. a 8:00 p.m., Sábados y domingos, 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Entrada $60.

3. Museo Kaluz

En la Alameda Central y Paseo de la Reforma se encuentra este museo que es de los más nuevos en CDMX, y está en un edificio del siglo XVIII. Ahí se exhibe una colección de paisajes y retratos mexicanos que serán un gran recorrido visual. Además, tiene el mural Jardín Urbano de Vicente Rojo y una terraza con buenas vistas. Como dato curioso, antes fue vecindad y ahí nació Germán Valdés “Tin Tán”.

Hidalgo #85, colonia Centro, alcaldía. Miércoles a lunes, 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrada $60.

Museo Kaluz: la antigua vecindad donde vivió Tin Tan

4. Museo del Calzado El Borceguí

Como su nombre lo dice, es el museo de esa zapatería que además es la más antigua del país. Alberga una colección de dos mil piezas de calzado y de 15 mil miniaturas que te dejará asombrado. Verás desde un zapato del rey Luis XIV de Francia hasta un tenis del basquetbolista Magic Johnson. No por nada es el tercero más importante de los nueve que hay de su tipo a nivel mundial.

Bolívar #27, colonia Centro. Lunes a viernes, 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m., y Sábados, 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrada gratuita.

5. Palacio de Cultura Banamex

El lugar donde Agustín de Iturbide se proclamara Emperador de México en 1822 ahora es un museo a cargo del Banco Nacional de México. Si te lanzas, podrás apreciar sus aproximadamente 4,300 obras de arte, así que ve con buen tiempo. Hay pinturas de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, el Doctor Atl, fotografías de Manuel Álvarez Bravo, entre otros.

Francisco I. Madero #17, colonia Centro. Lunes a domingo, 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Entrada gratuita.

Más opciones de museos para visitar los lunes

6. Museo del Pulque y las Pulquerías

Esta bebida que viene desde los aztecas no podía no tener su propio museo, cierto, y es de los que abre no sólo en lunes sino toda la semana. Su misión es expandir el conocimiento sobre este manjar líquido tanto a los mexicanos como a visitantes extranjeros, así que prepárate para conocer su historia. Claro, antes de irte, y si eres mayor de edad, podrás echarte un curado en su planta baja. ¡Salud!

Ex Convento de San Hipólito, Avenida Hidalgo #109, colonia Centro. Lunes a sábado, 11:00 a.m. a 9:00 p.m., Domingos, 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Cierra el 28 de cada mes. Entrada: general $30, estudiante, maestro, INAPAM $25.

¡Saquen los curados! Conoce el nuevo Museo del Pulque en la CDMX ?

7. MUTEM

Su nombre completo es Museo del Tequila y Mezcal, y se encuentra en la Plaza Garibaldi. Al interior aprenderás sobre el proceso de elaboración de estas bebidas tradicionales de nuestro país. Pero también te contarán sobre los mariachis, y luego podrás degustar platillos mexicanos en su restaurante-bar con un gran vista. Antes de irte, puedes pasar a su tienda por una botella para tu casa.

Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro Histórico. Domingo a miércoles, 11:00 a.m. a 10:00 p.m., Jueves a sábado, 11:00 a.m. a medianoche. Entrada: general $50, de 5 a 17 años y adultos mayores $30.

8. Museo de la Torre Latinoamericana

Esta icónica torre guarda dos museos, el de la Ciudad de México y el del Bicentenario, así que si vas podrás echártelos ambos en un día. En el primero tendrás un fascinante vistazo a la historia de la capital. Mientras que en el segundo te adentrarás en la historia del país desde la Nueva España hasta antes de la Independencia y hasta el comienzo de la Revolución.

Eje Central #2, colonia Centro. Lunes a domingo, 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Entrada: $20 (Bicentenario), $ (con el pase al mirador)

9. Papalote Museo del Niño

Con sus 30 años de existencia, este museo sigue maravillando a chicos y grandes con sus diferentes exposiciones en las que tocas, juegas y aprendes de manera divertida. Y no olvidemos su megapantalla y domo con exhibiciones de astronomía, el mundo animal y más, que te dejarán con la boca abierta.

Av. Constituyentes #268, colonia Daniel Garza. Lunes a domingo, 10:00 a.m. a 7:00 p.m. durante abril. Entrada: $215. Conoce los paquetes aquí.

10. Museo de la Cancillería

Otro de los museos de la CDMX que están abiertos los lunes es este con mucho que ver, para comenzar por su arquitectura del Siglo XVII. Y es que cuenta con un gran acervo artístico e histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si te animas a ir, saldrás maravillado luego de recorrer sus salas.

República de El Salvador #47, colonia Centro. Lunes a viernes, 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Entrada libre.

¡Y aún hay más museos abiertos en lunes en la capital!

11. Museo de Sitio de Cuicuilco

En esta zona arqueológica del sur de la CDMX se encuentra otro de los museos abiertos en lunes. Además de los vestigios piramidales, está una sala donde podrás ver esculturas de ídolos del pasado, maquetas de la ciudad que siempre son interesantes. Así como piezas de cráneos, lanzas, piedras y más.

Insurgentes Sur #146, colonia Isidro Fabela. Lunes a domingo, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Entrada gratuita.

12. Museo del Estanquillo

Abierto desde 2006, este espacio alberga una colección de más de 20 mil piezas del periodista Carlos Monsiváis en tres salas. Hay desde fotografías, carteles, pinturas, cartas, grabados, miniaturas, cómics, por mencionar sólo algunas de las cosas que guardaba Monsi. En la sala de lectura hallarás la gaturna, urna en forma de gato con sus cenizas; recordemos que adoraba a los michis.

Isabel la Católica #26, colonia Centro. Miércoles a lunes, 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrada gratuita.

Piérdete en la colección de Carlos Monsiváis en el Museo del Estanquillo

13. MUCHO

Este museo será tu paraíso si amas el chocolate, pues es todo lo que verás, olerás y probarás ahí. Además conocerás la historia de esta delicia desde el cacao, sus propiedades, y verás una galería con imágenes que ha inspirado. Prepárate para su cuarto con paredes cubiertas de chocolate, saldrás con un antojo que podrás saciar en su tienda. También dan cursos de cocina.

Milán #45, colonia Juárez. Lunes a domingo, 11:00 a.m. a 5:00 pm. Entrada: general $80, niños a partir de 5 años, estudiantes, maestros, PcD, INAPAM $55. Menores de 4 años y miembros de ICOM no pagan.

Un mundo de chocolate en CDMX: Así es MUCHO, el Museo del Chocolate

14. Museo de Cera

Este es un recinto ya clásico de la CDMX, pero nunca deja de asombrar al público con las figuras que tiene en exhibición. Verás desde famosos de cine, música, deportes, política de diferentes épocas, y algunas te dejarán boquiabierto de tan reales que lucen. Algunas que podrías ver son: Chespirito, KISS, El Santo, Lady Gaga, Frida Kahlo, entre muchos otros.

Londres #6, colonia Juárez. Lunes a domingo, 11:00 a.m. a 7:00 pm. Entrada: general $170, niños, INAPAM $140.

15. Museo de la Tortura y la Pena Capital

Si eres de gustos más rudos, puedes ir a este museo que muestra alrededor de 75 instrumentos que se usaban para los castigos públicos en la inquisición. Época en la que había penas para quienes incurrían en la herejía según la iglesia católica. Quienes pasaban por esto eran acusados de brujería, homosexualidad, entre otras causas.

Tacuba #15, colonia Centro. Lunes a domingo, 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrada: general $60, estudiantes, maestros, INAPAM $45, menores de 6 años no pagan.

Así que si pensabas que los lunes no eran días de ir a visitar museos, ya de dejamos 15 opciones de este tipo de recintos que sí abiertos el primer día de la semana. ¿A cuál o cuáles te vas a lanzar ahora?