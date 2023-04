Lánzate a las cantinas con mariachis en CDMX donde podrás dedicar tu canción favorita a tu acompañante, y disfrutar de buena comida.

Las hay para todos los gustos. Lánzate a las mejores cantinas con mariachis en CDMX y haz que tu noche sea inolvidable. Checa la lista.

Porque mariachis, tequila y amor, no hay otra cosa mejor; y mariachis y rancheras, hacen la vida buena. Por eso, aquí la lista con las mejores cantinas con mariachis en CDMX para que te des el rol con amigos o con tu crush. Es un plan que nunca tiene fallas.

La Imperial, una de las cantinas con mariachis en CDMX con historia

Esta cantina busca mantener la tradición de la “Restauración Mexicana”, con sus salones del siglo XIX en México, buenos tragos y platillos típicos mexicanos; mientras te deleitas con música en vivo que ofrecen sus mariachis y tríos románticos.

Aprovecha en pedir que te dediquen una canción mientras la cantan con ronco pulmón, entre amigos, el grupo de tu familia más prendido o con tu pareja. Tú decides, y hay varias sucursales alrededor de la CDMX.

Dónde: Plazo Carso. Calle Lago Zurich 245, Amp Granada, Miguel Hidalgo.

Horarios: Lunes a sábado: 1 pm – 11 pm, domingo: 1 pm – 7 pm.

Tiempo Fuera

De las cantinas con mariachi en CDMX que vale la pena visitar por sus tragos 3×1 y música regional en vivo. Además, puedes festejar cualquier evento con tu grupo de personas favorito, y ver transmisiones de los mejores partidos, copas y peleas para que vivas la emoción al máximo.

Arranca la fiesta con una orden de guacamole artesanal con arrachera o una piña con camarón, acompañado con un destilado o cerveza en alguna de las promociones que hay semanalmente.

Dónde: Insurgentes Sur 1677, Guadalupe Inn.

Horarios: Miércoles a sábado de 1 pm a 1 am, domingo de 10 am a 6 pm y lunes a martes de 1 pm a 11 pm.

El lugar del mariachi

Se trata de un restaurante mexicano clásico con ambiente festivo, mariachis y bailarines folclóricos. Acompaña tu visita con su gastronomía que representa lo mejor de cada región de México. Vive la experiencia con sus parrilladas, cremas y sopas, cocina mexicana de mar, y bebidas con y sin alcohol. Hay para todos los gustos.

Dónde: Hamburgo 86, Juárez, Cuauhtémoc.

Horarios: Jueves a sábado de 9 am a 2 pm, domingo de 9 am a 12 am y lunes a martes de 9 am a 1 am.

Salón Tenampa

Un clásico de clásicos para turistas y chilangos. Afuera de la renovada Plaza Garibaldi, ya se siente la fiesta que organizan los mariachis en el Salón Tenampa. Una vez dentro no querrás salir. Fundado en 1925, cuenta ahora con modernos salones y una terraza con vista a la Plaza. Échate un tequila y acompaña la noche con el grupo de mariachis.

Dónde: Plaza Garibaldi #12, Colonia Centro.

Horarios: Domingo a miércoles de 2 pm a 2 am; jueves, viernes y sábado de 2 pm a 3 am.

Salón Tenampa.

Guadalajara de Noche, una de las cantinas con mariachis en CDMX con el mejor show en vivo

Ubicado en la famosa Plaza Garibaldi, cerca al Mercado, está a cantina Guadalajara de Noche. Un espacio con shows de mariachi en vivo, pelea de gallos y bailes típicos. Su tarima, pasada la media noche, se convertirá en escenario abierto para sacar los pasos prohibidos en todos los ritmos que conozcas.

Corea a lo alto, échate unos mezcales y reserva una mesa entre amigos, será una experiencia que no olvidarán.

Dónde: Plaza Garibaldi, República de Honduras 9, Colonia Centro.

Horarios: Lunes a domingo de 6:30 pm a 2 am.

La Coyoacana

Si andas por Coyoacán, traes sed y quieres quitar las penas del corazón a ritmo de mariachi, La Coyoacana es todo lo que buscabas. Esta cantina ofrece escuchar mariachis todos los días a partir de las 4pm, mientras disfrutas su menú que incluye: sopas, ensaladas, platos a la parrilla, postres y, claro, una cerveza bien fría.

Dónde: Higuera 14, La Concepción, Coyoacán.

Horarios: Lunes a martes de 1 pm a 12 pm; miércoles a sábado de 1 pm a 1 am; domingos de 12 pm a 10 pm.

La 3ra Ronda, de las cantinas con mariachis en CDMX para beber en rondas de 3

Vive una noche mexicana llena de tradición, sabor y mariachis en la 3ra Ronda porque… una más y nos vamos. Pásala chido mientras degustas platos tradicionales mexicanos hasta una gama de cortes Premium. Y sí, el nombre es porque los tragos los sirven en rondas de 3, salud por eso.

Dónde: Av. Presidente Masaryk #393, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo.

Horarios: Jueves a sábado de 1 pm a 2 am; domingo de 1 pm a 8 pm y de lunes a martes de 1 pm a 11 pm.