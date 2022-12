Habrá Bazar Navideño en el Faro de Aragón este 22 de diciembre, para esas compras de último minuto. Te contamos qué habrá para que te lances.

Habrá un Bazar Navideño en el Faro de Aragón este 22 de diciembre, para esas compras de último minuto. Te contamos qué habrá para que te lances.

El típico ajetreo de estas fechas a veces no dan chance de hacer todo, como comprar los regalos, y para eso llega el Bazar Navideño del Faro de Aragón.

Así que si todavía no completas tu lista o no has podido ir por nada, llegó tu oportunidad justo antes de Navidad.

Haz tus compras en el Faro de Aragón

Ve alistando tu cartera, tu aguinaldo o una parte de este, pues vas a salir con más de una bolsa o caja de ahí.

Y es que, si te has lanzado a otros bazares, sabrás que la variedad es amplia, la calidad también, y los precios muy amigables para el bolsillo de los capitalinos.

Y pues este Bazar Navideño del Faro de Aragón no será la excepción. Tendrán toda clase de artículos con diferentes precios, hechas por usuarios y talleristas del lugar.

Por ejemplo, encontrarás ropa, jabones, piezas de cerámica, de cartonería, entre otras. Así que podrás adquirir regalos para más de una persona en tu familia o entre tus seres queridos.

Pero eso no será todo, pues durante la jornada habrá otras actividades para que también te entretengas.

Habrá belly yoga y baile fino, así que presta atención por si sacas nuevos pasos para la posada o fiesta siguiente.

También presentarán una pastorela del taller de teatro, que no puede faltar cada fin de año.

Así como exposiciones pictóricas y artistas que podrán hacer tu retrato en vivo.

Bazar Navideño Faro de Aragón

La cita para irte a comprar y ver todo lo que habrá en el Bazar Navideño del Faro de Aragón es este jueves 22 de diciembre. El horario irá de las 12:00 p.m. a las 6:00 p.m.

¿Dónde exactamente? Será en la Calle Segunda Cerrada Av. 517, casi esquina con Avenida 517, Unidad Habitacional San Juan de Aragón 1ª Sección.

Si no son tus rumbos, para que te ubiques mejor, se encuentra a un lado del mercado de esa sección.

Así que, ¿te vas a lanzar al Bazar Navideño del Faro de Aragón para tener tu lista completa de regalos para este 25 de diciembre?

