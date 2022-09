Karen o Karencio, si tienes gatos es importante que sepas qué hacer y por qué ahora que se vienen los cuetes de fiestas patrias y fin de año.

Tener gatos va más allá de admirarlos incansablemente por su belleza, también hay que estar al pendiente de su reacción cuando suenan los cuetes. Principalmente a partir de septiembre, la CDMX se vuelve una fiesta entre los festejos de Independencia, Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo. Ocasiones en la que no faltan los cuetes… para molestia de la comunidad felina.

¿Qué le puede pasar a tus gatos cuando suenan los cuetes?

Eso no quiere decir que sean animales sangrones, sino que sus oídos son sumamente sensibles a cualquier ruido, especialmente a los fuertes como la tronadera de cuetes. Pero, dependiendo del lugar donde viven o nacieron se adaptan o no a su entorno, según explica el médico veterinario Arturo Ramírez, con 26 años de experiencia.

¿Qué pueden ocasionarle? “Si no se adaptan, empiezan con estrés. Cualquier ruido que sea muy fuerte para ellos, no solo los cuetes, lo puede generar”, dice el veterinario, “Si ese estrés no se dirige a un buen estado emocional, el gato empieza a desarrollar ansiedad, miedo, y después fobia”.

Crédito: Claudia González

Sus reacciones pueden ser dos: Una es el cambio en su postura física, que se acurruque o enrosque, pupilas dilatadas, orejas hacia atrás, y que no permita que te le acerques. La otra es que se esconda. Pero si la cosa escala, puede desarrollar problemas dermatológicos (alopecia, comezón, lamidos excesivos), cardiacos, gastritis o colitis, lipidosis hepática (por ayuno por estrés al no salir de su escondite).

Tips para proteger a tus michis del ruido de los cuetes

Así que aquí te van estos tips del veterinario, cada vez que empiece la tronadera de cuetes, para ayudar a tu michi o michis:

Construirle una cuevita no tan profunda ni oscura para que sea el espacio donde sienta seguridad y cobijo ante el ruido. Con esto evitarás que huya al clóset, debajo de la cama, arriba de los muebles. Ah!, y cierra puertas y ventanas para que no se escape. Tener listos distractores como comida, snacks. Esto es lo que más puede funcionar para alivianarles. Los sonidos de la música o televisión también pueden ayudar para distraerles. Las caricias, juegos y compañía de su Karen o Karencio también pueden ser de mucha ayuda. Si notas que su reacción ha empeorado, puedes recurrir a gotas de valeriana, pasiflora o flores de Bach. La lavanda también sirve. Pero siempre consulta antes con su veterinarix. En caso de que esos remedios no funcionen, el veterinario recomienda Feliway, y el último paso es medicamentos químicos.

Ojo: Tapar sus oídos con algodón o fajarles con vendas su pecho o patitas no va a funcionar en michis. Son animales más impredecibles, raros y misteriosos que los lomitos.

Crédito: Claudia González

¿Dónde denunciar el ruido excesivo de cuetes?

Si de plano no aguantas más porque tus mascotas felinas están sufriendo demasiado, puedes hacer una denuncia.

Las opciones son: Llamar al número de emergencias 911, al 55 5208 9898, o vía Twitter en @UCS_GCDMX. Hay multas desde económicas hasta de servicio comunitario para quienes incurran en este hecho.

Así que ahí lo tienes, Karen o Karencio, a cuidar a tus michis ahora que se viene la temporada de cuetes o fuegos artificiales en la CDMX. Seguramente luego te lo agradecerán con masitas o ronroneos llenos de amor.