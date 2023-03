Aquí te va la historia de principio a fin de cómo el Ángel se convirtió en uno de los monumentos más icónicos de la capirucha.



Año tras año, el Ángel es visitado por millones de turistas nacionales e internacionales, ya que es considerado uno de los monumentos más importantes del país. Además de su gran atractivo visual, tiene un enorme valor histórico que lo ha convertido en uno de los espacios más emblemáticos de la CDMX.

Aunque no existe chilango que no lo conozca, no se puede decir lo mismo de su historia. No te preocupes, porque acá te platicamos todo sobre su inauguración, los sismos a los que se enfrentó y todo lo que esconde en su interior.

También te podría interesar: ¿Qué le pasó? ¡La Diana Cazadora SÍ tenía flecha!

La celebración que inició todo

En 1910, el entonces presidente, Porfirio Díaz, ordenó que se llevara a cabo una enorme y ostentosa celebración en conmemoración del Centenario de la Independencia de México.

Esto involucraba una serie de fiestas, desfiles y eventos de gran magnitud, entre ellos la inauguración de un monumento en Paseo de la Reforma. Su construcción comenzó a inicios del siglo XX y estuvo a cargo del famoso arquitecto, Antonio Rivas Mercado.

Cabe mencionar que la primera piedra fue colocada el 2 de enero de 1902. Dentro de ésta se instaló un pequeño cofre con el acta de independencia del país y algunas monedas de aquella época.

La construcción comenzó oficialmente en 1908 y la inauguración se realizó el 16 de septiembre de 1910, pocos meses antes de que estallara la Revolución. Al final, la estructura terminó teniendo una altura de aproximadamente 45 metros y fue nombrada ‘Monumento a la Independencia’.

Quince años más tarde, los restos de algunos héroes de la Guerra de Independencia fueron depositados en urnas que hoy son resguardadas por el monumento. Entre estos se encuentra Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Juan Aldama, Guadalupe Victoria, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y Leona Vicario.

Checa también: La historia secreta de Helvia Martínez: la mujer que se transformó en ‘La Diana’

El significado del Ángel

En la cima de la columna se colocó la famosa figura angelical hecha de bronce y revestida de oro, llamada la Victoria Alada. Su imagen está inspirada en Niké, la Diosa de la Victoria en la mitología griega. La obra, al igual que el resto de las esculturas y el bajorrelieve del monumento, fueron producto del trabajo de Enrique Alciati.

Ésta sostiene con un mano una corona de laurel, simulando colocarla sobre la cabeza de los héroes. Con la otra mano sujeta una cadena rota en representación del fin de la Colonia Española. Este elemento cuenta con tres eslabones, haciendo alusión a los 300 años del Virreinato.

Si hablamos ahora de la emblemática columna, destaca en ella un par de anillos en donde se pueden leer los nombres de ocho grandes personajes de la Guerra de Independencia.

Por otro lado, en el pedestal descansa la ‘Apoteosis del Padre de la Patria’. Ésta es una obra escultórica de Miguel Hidalgo, acompañado por la musa de la Historia y por la representación de la Patria.

En esta misma sección del monumento se encuentran las estatuas de Francisco Xavier Mina, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón.

Finalmente, en los extremos de éste se encuentran personificadas la Guerra, la Ley, la Paz y la Justicia. Debajo de dichas esculturas se ubican 24 nombres de los héroes de la Independencia. Estos están seccionados en ocho grupos: conspiradores, precursores, heroínas, escritores, guerrilleros, caudillos, consumadores y congresistas.

El sismo que sacudió la columna del Ángel

El emblemático monumento ha sobrevivido a distintos temblores a lo largo de su vida, pero sin duda el que más le afectó fue el de 1957. En la madrugada del 28 de julio de aquel año, la Cd. de México fue sacudida por un fuerte sismo con intensidad de 7.8.

La antigua Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN y el Monumento a la Independencia fueron de las estructuras que sufrieron mayores daños. En el caso de este último, la Victoria Alada literalmente voló y cayó al suelo.

La pieza se rompió y tuvo que ser reemplazada, pero aún puedes conocer la cabeza de la figura original en tu visita al Archivo Histórico de la Ciudad de México. La reinauguración se hizo un año después, nuevamente un 16 de septiembre.

Hoy en día, el Ángel continúa siendo uno de los spots más concurridos y famosos de la capital mexicana. Ha sido testigo de la transformación social, política y económica de la ciudad, convirtiéndose en todo un símbolo de la CDMX.

No te vayas sin antes echarle un ojito a: Historia del Monumento a la Revolución, el palacio de Porfirio Díaz que nunca fue