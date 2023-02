Fans de Goku, tomen nota porque este febrero habrá Anime y Manga Fan Fest especial con Mario Castañeda, la voz en español de este personaje.

Fans de Goku, tomen nota porque este febrero habrá Anime y Manga Fan Fest especial con Mario Castañeda, la voz en español de este personaje.

Este mes habrá Anime y Manga Fan Fest especial con Mario Castañeda, voz de personajes tan famosos y queridos como Goku.

Eleva tu ki del amor, en el Hotel Kame House

Así que si tienes tu lado geek y te encanta todo lo relacionado con esta cultura, vete preparando para pasar un día muy especial. Se va a poner bueno, y hasta con autógrafo podrás salir.

¿Qué habrá en este Anime y Manga Fan Fest especial?

La nueva edición de este festival se va a poner de lujo pues estará dedicada a uno de los actores mexicanos de doblaje más conocidos.

Seguro lo has escuchado como Kevin Arnold en Los Años Maravillosos, Bruce Banner/Hulk en Los Avengers, entre otros.

Pero uno con el que Mario Castañeda ha dejado mucha huella es Goku, así que será la estrella de la edición especial del Anime y Manga Fan Fest.

Ahí podrás ir a conocerlo en la conferencia y firma de autógrafos que dará. Ojo que se repartirán 300 fichas, una por persona, a partir de las 11:00 a.m., pero esto será de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Además, habrá un costo de $150 por foto o autógrafo, y $200 si quieres audio o video; deberás pagárselo a él al momento de pasar.

También habrá invitados especiales como la actriz de doblaje Olinca Hidalgo, y el grupo One For All tocando rolas famosas de anime.

Y, claro, tendrán área de bazar de anime y manga para unas compras chidas. Así como concurso de cosplay para mayores de 13 años, pasarela de cosplay infantil para menores de 12 años.

Trivias, regalos, área de fotos para las selfies, más música en vivo y pantalla gigante. Y si te da hambre, prueba la repostería temática y bebidas.

¿Cuándo y dónde?

Si ya estás listo para ir al Anime y Manga Fan Fest edición especial con Mario Castañeda, voz de Goku, la cita será el próximo sábado 25 de febrero.

El festival abrirá puertas a la 11:00 a.m. y cerrará a las 6:00 p.m. ¿Dónde? En el Salón Lux del Deportivo SME Coapa, que se localiza en Calzada del Hueso #381, colonia Girasoles III.

Para que no haya pierde, está muy cerca de Miramontes, y puedes llegar vía el Metro Taxqueña.

La entrada será gratis, así que jala con todos tus seres queridos, porque además será un evento 100% familiar. Si quieres más info, checa las redes sociales de Fan Fest.

Así que, ¿listo para ir a conocer a Mario Castañeda a la edición en su honor del Anime y Manga Fan Fest?

También puede interesarte: 10 Lecciones de Goku