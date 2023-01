Ya casi llega el Día de la Candelaria por lo que las actividades de esta semana en CDMX incluyen varias ferias y festivales del tamal.

Pero no solo eso. Del 30 de enero al 3 de febrero de 2023 en la capital también podrás disfrutar de bailes, conciertos y festivales de salsa. Además, habrá cine gratis y eventos astronómicos que no se repetirán en 50 mil años.

Saca tu agenda y apúntale bien, porque sin duda no te querrás perder ninguna de las actividades de esta semana en CDMX. Aquí te contamos todos los detalles:

1. Mega clase gratuita de salsa en la UNAM

Si quieres aprender a bailar o simplemente te gustan la salsa y la bachata, esta es tu oportunidad. Háblame de Baile CU, un grupo de estudiantes universitarios dedicados a la enseñanza y difusión de distintos géneros de la danza, organizó una mega clase de baile en Ciudad Universitaria.

La cita es el 31 de enero a las 14:00 horas en el Pabellón de Rayos Cósmicos de Ciudad Universitaria, mejor conocido como“La Muela”. Durante 2 horas podrás aprender los mejores pasos de salsa y bachata. Además, a las 16:00 horas habrá un baila masivo para que agarres pareja y pongas lo aprendido en práctica.

Foto: Cuartoscuro

2. Festival de salsa del Cabaret Barba Azul

Otra opción para sacar los pasos prohibidos es el Festival de Salsa del Cabaret Barba Azul.

El Barba Azul es un cabaret histórico que data de los años 50. Se ubica en el número 251 de la colonia Obrera y visitarlo es como viajar en el tiempo.

El 2 de febrero de 2023 el recinto celebrará su primer festival de salsa y como invitado tendrá a nada más y nada menos que elgrupo cubano Yoruba Andabo. Si quieres asistir, el costo del boleto va desde 250 pesos en preventa hasta los 350 pesos en puerta.

3. Feria del Tamal de Iztapalapa

Hablando de 2 febrero, en esa fecha se celebra el Día de la Candelaria y, como sabrás, eso es sinónimo de tamales.

Por fortuna, en Iztapalapa se celebra la Feria del Tamal. Allí podrás encontrar tamales de todo tipo y sabores, además de atole y otros alimentos.

La feria inició el 27 de enero, pero puedes visitarla hasta al 5 de febrero, de 9:00 a 21:00 horas en la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa.

Foto: Cuartoscuro

4. Festival del Tamal y Chocolate

En caso de que Iztapalapa te quede muy lejos, también puedes lanzarte al Festival del Tamal y el Chocolate en la colonia Condesa,

Se llevará a cabo los días 1 y 2 de febrero en Casa Ensenada, ubicada en la calle de Ensenada número 60.

El costo de la entrada es de solo 10 pesos y adentro encontrarás todo tipo de tamales, desde los clásicos de salsa, verde, molo rojo, rajas con queso y dulce, hasta sabores gourmet, Además, podrás acompañar tu tamal con un delicioso chocolate caliente.

Foto: Cuartoscuro

5. Feria del tamal Vegano

Por supuesto, la banda vegana también puede disfrutar de unos deliciosos tamales. Del 2 al 5 de febrero se llevará a cabo la Feria del Tamal Vegano en Paseo de la Reforma, entre Versalles y Budapest.

Aquí encontrarás productos 100 por ciento libres de maltrato animal. Hay tamales de rajas, setas, champiñones, nopales, garbanzo y piña, entre otros deliciosos sabores.

6. Películas gratis del programa Cine en la Ciudad

Entre las actividades de esta semana en CDMX también hay cine gratis. El programa Cine en la Ciudad está de vuelta con una cartelera de 15 películas que se exhibirán gratis en 200 sedes de CDMX.

La cartelera incluye clásicos comoCasablancaoEl graduado, así como joyas del cine mexicano comoSueño en otro idiomayMariana, Mariana.

Las funciones comienzan este lunes30 de eneroy continuaránhasta el 26 de febrerode 2023. Si quieres consultar la cartelera, puedes visitar la página de Cine en la Ciudad.

7. Documental de Banksy

Pero esa no es toda la oferta de cine gratis en CDMX. Si eres fan del artista callejero Banksy, también podrás conocer su faceta de cineasta.

En 2010 el famoso artista grabó un documental llamado Exit Through The Gift Shop. La cinta muestra el intento de in fan del grafiti por conocer a Banksy y la forma en que ese aficionado terminó por convertirse en el célebre artista Mister Brainwash.

La proyección se realizará se realizará elmiércoles 1 de febreroen el Cine Club La Grieta del Centro Cultural del México Contemporáneo.

8. Observa el cometa verde que será visible en CDMX

El evento que definitivamente no querrás perderte es el paso del cometa verde C/2022 E3 (ZTF).

Será la primera vez en 50 mil años que un cometa verde sea visible al pasar cerca de la Tierra, por lo que se trata de una oportunidad única.

El cometa verde será visible los últimos días de enero y durante el 1 y 2 de febrero. Para verlo se requieren telescopio o binoculares y lo mejor es explorar el cielo por las madrugadas en lugares con poca contaminación lumínica.

9. Concierto de Diego Morán

Finalmente, qué mejor que cerrar la semana bailando. La última de las actividades de esta semana en CDMX que te recomendamos es el concierto de Diego Morán.

El salsero colombiano llegará a la CDMX para cantar éxitos como ‘Rebelión’, ‘Sobredosis’, ‘El Muñeco de la Ciudad’ y su más reciente sencillo ‘Lloro’. La cita es el viernes 3 de febrero en el Salón Caribe, ubicado en Av. Ribera de San Cosme 142, colonia San Rafael. El boleto tiene un costo de 150 pesos.

Cuéntanos a cuáles de estas actividades y eventos de la semana en CDMX te vas a lanzar.