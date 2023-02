De concursos de besos hasta bodas simbólicas, pasando por expos, conciertos y fiestas, la CDMX está llena de actividades este 14 de febrero.

No importa si quieres pasarla sola o solo, en pareja o con amigos. Hay actividades para todos los gustos, incluyendo cine, arte y música. Además, hay para todos los presupuestos: desde eventos gratuitos hasta acceso a lugares exclusivos.

Si todavía andas buscando plan o no sabes a dónde llevar a esa persona especial, toma nota, porque aquí te dejamos las mejores opciones.

1. Actividades del 14 de febrero en el Zócalo

El Zócalo capitalino será sede de una intervención de arte urbano titulada “Somos Amor y Paz”. Artistas mexicanos pintarán en la Plaza de la Constitución cuatro corazones monumentales 3D con la técnica de modonnari. Esta consiste en usar gises para engañar al ojo humano y dar sensación de ´profundidad a los dibujos.

Además, en la plancha del Zócalo habrá una expo de productores de flores por si quieres comprar para regalarle a tu crush. Y por si fuera poco, la principal plaza del país será sede de la final de un megaconcrso de karaoke, por lo que podrás corear a todo pulmón las rolas más llegadoras. Las actividades se llevarán a cabo de 11:00 a 21:00 horas.

2. Besotón de San Valentín

Otro plan para este 14 de febrero es demostrar tu amor en el besotón de la alcaldía Gustavo A. Madero. Este evento no solo es gratuito, sino que además te puedes llevar hasta 2000 pesos y una botella de champaña.

Agarra a tu pareja y preséntense el 14 de febrero a las 15:30 horas en la explanada de la alcaldía. El besotón comenzará a las 16:00 horas, y la pareja que se dé el beso más largo ganará este amoroso concurso.

3. Función gratis de Casablanca

También puedes invitar a esa persona especial al cine. Incluso pueden ver una de las películas más románticas de la historia totalmente gratis.

El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano proyectará la película Casablanca este 14 de febrero a las 16:00 en la sala de cine del Metro Zapata. Lánzate con tu crush y aplica la técnica de estirarte para darle un abrazo.

Además, el resto de la semana habrán funciones gratuitas en otros espacios públicos como parte del programa Cine en la Ciudad.

4. Baile masivo en la Magdalena Contreras

Si prefieres escuchar rolas románticas o sacar los pasos de baile, cáele a la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras.

Allí se llevará a cabo el Festival del Amor y la Amistad los días 13 y 14 de febrero, de de 11:00 a 17:00 horas. Habrá un concierto del grupo La Rumba.com y un concurso de baile para que te lleves a tu pareja y te luzcas.

5. Bodas temáticas

Saca tu lado cursi y cásate con tu pareja en una boda simbólica. En CDMX y Edomex hay varias opciones para que pases un día romántico coronado por una boda “de a mentis”, pero con muchas fotos de recuerdo.

Por ejemplo, el 14 de febrero la Torre Latino realizará bodas vintage con temática de los años 50. Podrás tener una cita romántica en el mejor mirador de CDMX.

Por su parte, el Museo del Chocolate tiene toda la semana bodas prehispánicas. El boleto incluye un recorrido por las salas del museo, bebidas para tu y para tu pareja, anillos de chocolate y un certificado de matrimonio.

6. Cita romántica en casa de Frida Kahlo

Otro lugar donde puedes tener una gran cita romántica es la Casa Azul de Frida Kahlo. Se trata nada más y nada menos que del lugar donde la artista creció. Además, allí vivió con su pareja, el muralista Diego Rivera.

Actualmente el recinto es un museo que este 14 de febrero abrirá sus puertas de noche para citas románticas de pareja. La entrada doble, que tiene un costo de 400 pesos, incluye un recorrido por el museo donde podrás ver obras y objetos personajes de Frida y Diego, así como acceso a una convivencia en el jardín que inspiró a Kahlo.

7. Fiestas con actividades de 14 de febrero

Además, este 14 de febrero habrán varias fiestas con cena, baile, DJ´s y más actividades. Por ejemplo, una de ellas será en el Salón La Maraka, donde además tendrán concursos y regalos.

Por su parte, la Terraza Cha, Cha, Chá ofrecerá una cena con menú de tres tiempos. O si prefieres pasar una noche de perreo, te puedes lanzar a la fiesta de Malianteo, MX. Checa aquí los precios y ubicaciones de las fiestas.

8. Concierto de Diego Morán

En caso de que andes ocupado el 14 de febrero, pero quieras celebrar el fin de semana, también hay actividades para ti. El cantante de salsa Diego Morán se presentará el viernes 17 de febrero en el Gran Salón de Tlatelolco.

El cartel del evento también incluye a Grupo La Chomba, La Sonora Kandente, Conjunto Cambios, Grupo Los López y Atracción Orquesta. Llévate a tu pareja y saquen los pasos prohibidos.

9. The Whale en la Cineteca

No es una película romántica, pero está en la cartelera de la Cineteca Nacional y no te la puedes perder. The Whale es una película por cuya actuación el actor Brendan Fraser es favorito para llevarse el Óscar a Mejor actor. La cinta es tan buena que el actor ha recibido aplausos de más de 5 minutos mientras el público está de pie.

Hay una función diaria a las 21:00 horas y el boleto en la Cineteca cuesta tan solo 60 pesitos.

10. Ventanas a otros lugares

Finalmente, si te gusta el arte con conciencia social, te recomendamos Ventanas a otros lugares – 60 refugiados 60 vistas.

Se trata de una de las exposiciones más nuevas e impactantes que hay en CDMX. Consta de 60 dibujos realizados por el artista Matteo Pericoli, quien retrata las experiencias de 60 personas que se vieron obligadas a escapar de sus países. Cada dibujo incluye un relato del refugiado que lo inspiró, ofreciendo al público un acercamiento a la realidad de los desplazamientos forzados.