¡Descubre el encanto sureño de la capital! Estos lugares gratis en el centro de Tlalpan te sorprenderán con su belleza e historia.

¿Con ganas de pasear por la capital sin acabarte la quincena? El sur chilango posee increíbles opciones recreativas sin costo que debes conocer. Para que vayas planeando tu siguiente visita, aquí te compartimos 10 lugares gratis en el centro de Tlalpan que se destacan por su belleza, historia y tradición. ¡Ponte los tenis y lánzate al recorrido!

10 lugares gratis en el centro de Tlalpan

Además de sus hermosos paisajes naturales, esta alcaldía chilanga posee una riqueza arquitectónica sin igual y un asombroso encanto en sus calles coloniales. Por supuesto, también se destaca por la deliciosa gastronomía local y su abundante historia, la cual se remonta hasta los tiempos prehispánicos.

Si bien hay muchos puntos de interés en Tlalpan que vale la pena visitar (no por nada es la alcaldía más grande de la CDMX), sabemos que su centro histórico cuenta con suficientes atractivos para planear un día completo de paseo. La mejor parte es que no necesitas desembolsar mucha lana, ya que son actividades 100% gratuitas.

En esta lista encontrarás opciones culturales, espacios verdes y sitios históricos, así que podrás elegir las actividades que más te gusten para realizar tu recorrido. ¡Prepara la cámara, porque hay mucho por ver en este mágico lugar!

1. Plaza de la Constitución de Tlalpan

Comenzamos esta lista con el corazón de la alcaldía de Tlalpan: Hablamos de su plaza central y su kiosco, los cuales se han convertido en un punto de encuentro para locales y visitantes. Su construcción tuvo lugar en 1872 con bustos de héroes nacionales en cada una de sus esquinas y, hasta la fecha, continúa albergando el famoso “Árbol de los colgados”.

Allí podrás caminar largo y tendido con heladito en mano, o bien, sentarte a contemplar el encantador paisaje que ofrece este antiguo jardín de la capital.

2. Plaza del Bolero

Se trata de uno de los spots más nuevos que encontrarás en el centro de Tlalpan. Esta plaza se ubica frente a Casa Frissac y cuenta con zonas verdes, fuentes danzantes y espacios para sentarse al aire libre, además de un amplio mural sobre las figuras más destacadas del bolero.

El lugar está dedicado al músico yucateco Armando Manzanero y busca promover la convivencia a través de este género musical, el cual une a través de la nostalgia a personas de todas las generaciones. Por ello, en el lugar se realizan frecuentemente encuentros musicales y eventos recreativos de todo tipo.

3. Mercado de la Paz

Si te gusta visitar los tianguis y mercados de la capital, este lugar es una parada obligatoria en tu próxima visita. También conocido como el Mercado de Tlalpan, este espacio comercial constituye uno de los más antiguos de la capital, ya que su construcción arrancó en 1898 bajo el gobierno de Porfirio Díaz.

A mediados del siglo XX tuvo algunas remodelaciones, pero hasta la actualidad conserva su piso negro original, columnas de piedra y una icónica fachada en ladrillo rojo. Allí podrás encontrar opciones culinarias para curar el antojo de un platillo mexicano, así como productos tradicionales mexicanos.

4. Parque Juana de Asbaje

Cuando se trata de una caminata al aire libre, nada se agradece más que las sombras de los árboles y el aire fresco. Pues bien, todo esto lo podrás encontrar en el Parque Juana de Asbaje, un sitio ideal para rodearte de la naturaleza en un ambiente familiar.

Anteriormente, este pulmón verde formó parte de uno de los hospitales psiquiátricos de la capital, el Sanatorio de la Floresta; no obstante, en las últimas décadas se acondicionó como jardín y ahora podemos acudir con toda la familia para disfrutar de sus áreas recreativas y juegos infantiles.

Horarios: Lun-Dom, 8:00 a 20:00 h

5. Museo de Historia de Tlalpan

Ubicado en un emblemático inmueble conocido como “La Casona”, este museo presenta exposiciones sobre la historia de los pueblos de Tlalpan, además de diversas actividades artísticas y escénicas.

Cabe destacar que este edificio es famoso por convertirse en el primer lugar de México en el que se realizó una llamada telefónica. Además, actualmente funge como un punto de encuentro para artistas de toda la comunidad.

Horarios: Mar-Dom, 10:00 a 18:00 h

6. Casa Frissac

Se trata de una de las casonas más hermosas de la capital y su encantadora fachada se ha convertido en un emblema de la alcaldía. Construida a finales del siglo XIX, esta casa ha sido escenario de famosas películas como Los Olvidados de Luis Buñuel y hogar de la familia del ex presidente Adolfo López Mateos.

Actualmente, puedes visitar el recinto y acceder gratuitamente tanto a su hermoso jardín como a sus salas de exhibición, ya que funge como centro cultural. En su interior, podrás disfrutar de eventos artísticos y fascinantes exposiciones temporales.

Horarios: Lun-Dom, 8:00 a 20:00 h

7. Casa del Virrey de Mendoza

A un costado del Palacio Municipal de Tlalpan se ubica este espacio histórico cultural, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. Como su nombre lo indica, fue la residencia de descanso del virrey Antonio de Mendoza y, en años recientes, se convirtió en un espacio dedicado a las actividades culturales de diversas disciplinas.

El lugar también cuenta con una biblioteca pública y con un hermoso huerto en el que frecuentemente se llevan a cabo talleres y otras actividades colectivas.

8. Parroquia de San Agustín de las Cuevas

Con una icónica fachada y amplio atrio, esta iglesia constituye uno de los principales complejos arquitectónicos de Tlalpan. Sus orígenes se remontan hasta el siglo XVI, cuando tuvo lugar su primera construcción; sin embargo, el edificio que vemos hoy en día proviene de una reedificación del siglo XVII. Además, el lugar cuenta con un hermoso claustro, jardines y piezas pictóricas de época novohispana.

9. Mural histórico de Tlalpan

El emblemático edificio delegacional construido por Antonio Rivas Mercado alberga un mural de grandes dimensiones que debes conocer. La obra visual fue creada por el artista Roberto Rodríguez y narra más de 28 siglos de historia de Tlalpan y del Valle de México.

Entre las diferentes imágenes que adornan estos muros, podrás contemplar la mítica fundación de Cuicuilco, el éxodo que causó la erupción del volcán Xitle y la colonización de este rincón sureño. La pieza, titulada “3 mil años de historia de Tlalpan”, también destaca el amor por la naturaleza que distingue a la comunidad tlalpeña.

10. Parque Leona Vicario

A unos cuantos pasos del centro de Tlalpan, se ubica este bonito parque que abrió sus puertas durante el 2020. En su interior podrás disfrutar de amplias áreas verdes, juegos infantiles y espacios para hacer ejercicio al aire libre; asimismo, el lugar cuenta con abundante flora, banquitas para descansar y un colorido mural que te recibirá con los brazos abiertos.

¿Ya conocías estos lugares gratis en el centro de Tlalpan? ¡Lánzate a recorrer aquellos que todavía no has visitado!