¡Hora de romper la alcancía! El Retro Fest de la CDMX está de regreso con promos de fin de año e increíbles rifas. ¿Jalas?

¿Te apasiona coleccionar objetos vintage y juguetes originales? ¡No lo pienses más y lánzate a la nueva edición del Retro Fest de la CDMX! En este evento de coleccionistas para coleccionistas, encontrarás increíbles figuras clásicas, además de ediciones limitadas, ropa, accesorios y muuuucho más. Acá te contamos todos los detalles de este encuentro.

Así será el Retro Fest de la CDMX

Con increíbles descuentos y una amplia oferta de juguetes, llega una nueva edición de esta conocida expo de coleccionismo en México. A lo largo del evento, encontrarás todo lo que estás buscando para acrecentar tu colección personal, así como muchas otras sorpresas que le darán gusto a tu corazón retro.

Aquí podrás adquirir piezas de tus sagas y personajes favoritos, como Star Wars, Hello Kitty, Barbie, Thundercats, DC, Marvel, Transformers y Sailor Moon. Por supuesto, tampoco pueden faltar las figuras de Masters of the Universe, Mazinger Z, Jurassic Park, entre otros.

Además de los juguetes de colección que hallarás en esta expo, tendrás la oportunidad de comprar otros objetos vintage como CD’s, DVD’s y LP’s. Te recomendamos llevar una lanita extra, ya que también habrá ropa temática, pósters, accesorios, libros y artículos kawaii.

Cabe destacar que esta edición contará con asombrosos descuentos para que adelantes tus compras navideñas y de fin de año; asimismo, podrás ganar increíbles piezas en las rifas que se llevarán a cabo en el evento. ¡Sí! Por cada compra mínima de $300, podrás llevarte al instante un premio de la mesa de regalos del festival.

Y porque andar de compras abre el apetito, la expo también contará con delicias culinarias y postres temáticos para aliviar el antojo, como donas con helado y dulces asiáticos. La mejor parte es que se trata de un festival pet friendly, así que podrás llevar contigo a tu lomito.

Tal vez te interese: Lánzate a la K-Popsada, el increíble evento navideño de K-Pop en la CDMX 🤞🎄

¿Cuándo y dónde será el festival?

Ve rompiendo el cochinito, ya que este festival de coleccionismo se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre a partir de las 11:00 h. Recuerda que se trata de un evento familiar y de entrada libre; asimismo, el uso de cubrebocas será opcional. ¡Llega temprano, ya que habrá regalos para las primeras personas que visiten el evento!

Dónde: Zacatecas 88 (entre calles Córdoba y Orizaba), Roma Norte.

Cuándo: Domingo 13 de noviembre de 2022, 11:00 a 18:00 h

Cuánto: Entrada libre

Checa las redes sociales del Retro Fest de la CDMX para mantenerte al tanto de sus novedades y sorpresas.

¡No te quedes con las ganas de añadir nuevas piezas a tu colección! Si buscas más planes en la capital, no te vayas sin echarle un ojo a: Arma el shopping en estos bazares de noviembre 2022 en CDMX.