Uno de los festivales musicales más importantes del país está de cumpleaños feliz, Tecate Pa’l Norte celebra su primera década y se armaron tremenda fiestota, y además de tener un cartel que está buenísimo, en el que destacan los Strokes, Maroon 5, The Libertines y Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, C. Tangana, Bizarrap, entre otros talentos de diversos géneros, tienen varias sorpres para su festejo.

Lo más emocionante es que Tecate Pa’l Norte es el primer festival en México que se acerca al mundo de los NFT’s (Token No Fungible) coleccionables ¡Un aplauso para la cerveza Tecate que es la marca cervecera pionera en explorar estos bienes digitales! Y si te estás preguntando, qué es eso, aquí te explicamos:

Para entenderlos, tenemos que empezar por el nombre, Token No Fungible, se refiere a un bien no fungible, es decir, uno que no se consume con su uso, que no puede ser reemplazado y que no es sustituible. Es algo único, al contrario de la lana, por ejemplo, ya que puedes cambiar tus billetes por uno del mismo valor, es decir, es fungible. Lo mismo pasa con las criptomonedas. El mejor ejemplo de un bien no fungible, es una obra de arte, ya que es una pieza irrepetible, única, insustituible por otra.

Ahora, veámoslo desde el mundo digital. Un NFT es un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, la misma que se emplea en las criptomonedas (o sea, los tokens), que se asocia a un único archivo digital, como una imagen, vídeo, audio, texto o archivo comprimido, con un valor único. Por ello, es una nueva forma de expresión a la alza. Cada activo digital obtiene un identificador en el que se registran metadatos (nombre del autor, su valor inicial o su historial de ventas) mediante tecnología de cadena de bloques, lo que garantiza que la pieza no se pueda duplicar.

La venta de NFTs se popularizó en el arte, sin embargo, artistas, influencers, celebridades, empresas y organizaciones se están subiendo a este tren que, una tendencia que en 2021, generó más de 3.000 millones de euros.

Ya que lo entendimos, la noticia aquí es que los NFT’s de Tecate Pal’Norte serán experiencias de vida en el mundo real, arte digital, actividades virtuales y más; así elevarán su oferta con beneficios especiales para los asistentes y amantes de la cheve, música y tecnología. Algunos de los beneficios son: camerino y backstage para 6 personas, hospitality, abonos dobles, giveaways, viajes, así como acceso con beneficios año tras año al festival.

Solo hubo 1,000 NFT’s disponibles, llamados Leones Legendarios, cada uno con beneficios exclusivos, para disfrutar de manera física y digital del festival norteño más importante de música, pero volaron enseguida. Cabe destacar que, cada dueño de un NFT tiene beneficios exclusivos. Si adquiriste uno, necesitarás poseerlo en la fecha del evento para recibir tus beneficios dentro del recinto. Si vendes/transfieres tu NFT después del registro y antes de la fecha límite, el nuevo propietario del NFT se podrá registrar y recibir los beneficios del coleccionable, tienes hasta el 30 de Marzo.

Además, nos emociona pensar las sorpresas que nos tendrá Tecate en próximos festivales y eventos, ya que siempre anda atento a innovar la escena y experiencia de los consumidores.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON TECATE PAL NORTE.