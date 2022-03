Previo a la noche de la entrega de los Premios Oscar, escucha las canciones de tus películas favoritas en sinfónico.

La edición número 94 de los Premios Oscar será el próximo 27 de marzo, y para estar ad hoc con el ambiente del séptimo arte, la Mexican Pops Orchestra y la Symphonic Experience darán un concierto sinfónico con las canciones de tus películas favoritas.

Experimenta la música icónica de la industria cinematográfica más importante del mundo con Hollywood en México, un concierto que promete ser de película.

¿Qué soundtrack de películas escucharás en sinfónico?

Una de las categorías del repertorio musical que interpretará la Mexican Pops Orchestra son aquellas que han sido seleccionadas a lo largo de los años en los Premios Oscar como “Mejor Canción Original”.

Además de otras musicalizaciones para grandes películas taquilleras, ingenio de compositores mundialmente reconocidos como: John Williams (ganador a cinco Premios Oscar, cuatro Globos de Oro, siete Premios BAFTA y 23 Grammy), Alan Silvestri, Hans Zimmer (un Premio Oscar, tres Globos de Oro, cuatro Premios Grammy), Ennio Morricone (dos Premios Oscar, tres Globos de Oro, seis Premios BAFTA, dos Premios Grammy), Howard Shore y más.

Vive una experiencia sin igual al aire libre con más de 75 músicos en escena. Escucha música de increíbles películas como:

Volver al Futuro, Indiana Jones, Gladiador, Piratas del Caribe, Star Wars, El Padrino, Avengers, Batman, Lord Of The Rings, Batman, Cinema Paradiso, El Pianista, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Home Alone, Capitán América, Depredador, El Expreso Polar, Náufrago y muchas más.

¿Cuándo y dónde?

El concierto de Hollywood en México se llevará a cabo el próximo sábado 26 de marzo, una noche antes de la entrega de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

El lugar será el Teatro Ángela Peralta, un foro al aire libre ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en punto de las 19:00 horas.

Teatro Ángela Peralta.

Aristóteles s/n, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.

Hora de acceso: 17:00 horas.

Costos y boletos para Hollywood en México

Adquiere tus boletos para Hollywood en México a través de Ticketopolis por $450 pesos en todas las localidades.