En el concierto Metallica Sinfónico podrás escuchar rolas icónicas de la banda como Master Of Puppets, One, Nothing Else Matters y más.

Así que si eres muy fan de Metallica tienes que lanzarte a disfrutar del show que dará la Filarmónica de las Artes en CDMX.

Metallica Sinfónico en CDMX

En este show, la orquesta interpretará los éxitos de la banda de metal estadounidense con arreglos sinfónicos.

Lo que hará que las rolas suene como nuevas, pero sin dejar de hacer sacudir melenas a todos los asistentes.

La Filarmónica de las Artes reinterpretará éxitos de la banda Metallica. Crédito: Cuartoscuro.

El recital contará también con la participación de la Banda Rítmica de las Artes, la cual está conformada por mujeres mexicanas.

Asimismo, la banda esta dirigida por la directora mexicana Laura Reyes, por lo que seguramente será un concierto imperdible.

Sad But True, The Unforgiven, Enter Sandman, Nothing Else Matters y por su puesto Master Of Puppets, serán algunas de las rolitas que escucharás en el Metallica Sinfónico.

¿Cuándo y dónde?

Metallica Sinfónico se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo de 2023, así que anótalo ya en tu agenda.

El concierto será en el Centro Universitario Coyoacán, ubicado en Odontología 35, Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán.

Mientras que el costo de los boletos será de 400 pesos y los podrás conseguir en los siguientes enlaces.

Si te quieres lanzar a este show de la Filarmónica de las Artes, te recomendamos que compres desde ya tus tickets porque están volando.

