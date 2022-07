Una de las rolas más emblemáticas del ska-rock en español, e himno de Los Auténticos Decadentes, es "La guitarra", ¿te sabes su historia?

Los Auténticos Decadentes tienen muchas rolas que ya son clásicas, pero su himno de himnos es “La guitarra”. A casi tres décadas de que su estreno, sigue siendo infaltable y de los más coreados en concierto, pero ¿a poco sabes cómo surgió tremenda joya?

Así salió “La guitarra”, de Los Auténticos Decadentes

En 1995, Jorge Aníbal Serrano, alias el “perro viejo”, estaba a mediados de sus 30 y llevaba más de siete años con su banda. Él es de los miembros originales, toca la guitarra, canta, y es uno de sus compositores principales. De su pluma han sido grandes clásicos como “Loco (Tu forma de ser)” y el que hoy nos ocupa.

“La guitarra”, de Los Auténticos Decadentes, se le ocurrió cuando iba a convertirse en papá. Sí, la paternidad y lo que esta conlleva detonaron en el músico argentino una serie de sentimientos encontrados ante su nuevo papel en la vida.

Así que en esta rola básicamente describe a alguien que no quiere trabajar, estudiar ni casarse como le piden sus padres, prefiere pasársela chido haciendo lo que le gusta. Pero más allá de ser un himno a los ninis (ni estudia ni trabaja), es un desahogo-reflexión de alguien en una crisis. De ser un chico temerario y libre, ahora debía ser un adulto responsable, y su revelación fue seguir su camino musical. Hoy, junto con su banda, ese chico celebra 35 años de carrera.

“La guitarra”, uno de los himnos del rock en español que casi no sale

Actualmente este himno de la del cuarto disco de la banda, Mi vida loca, no puede ni debe faltar en sus conciertos. Lo cantan chicos y grandes, y es ovacionado al final.

Pero, en más de su historia, has de saber que Jorge la guardó unos tres meses y no se la enseñó a sus compañeros de banda. ¿La razón? Dudaba que estuviera buena. Además de que sólo tenía el coro y la idea general, pero una vez que puso manos a la obra la completó en un solo día. ¿Otro dato curioso? La compuso en piano, pues había decidido dejar de tocar la guitarra ya que había tres en la banda y luego no tenían chance de desenvolverse cada uno.

Eso no es todo, pues para hacerla diferente le puso a “La guitarra” un cuarteto de cuerdas al inicio, algo nuevo para Los Auténticos Decadentes. El resultado junto con el resto del álbum, les ayudó a triunfar en Latinoamérica.

Chilangx, ¿ya conocías bien toda esta historia de “La guitarra”, el himno de Los Auténticos Decadentes? ¿Te has llegado a identificar con su letra?