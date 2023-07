Este 3 de julio se conmemora el aniversario de la muerte de Jim Morrison, frontman de The Doors, así que no te pierdas el tributo al cantante.

Jim Morrison, quien fuera el cantante y compositor de The Doors, falleció el 3 de julio de 1971, así que hoy se conmemoran 52 años de su muerte. Si eres fan de la banda, o del Rey Lagarto en específico, te recomendamos un lugar ubicado en la CDMX para que disfrutes del próximo tributo al frontman del grupo.

The Doors Rock Bar está ubicado en Nuevo León, en la Condesa; y aunque suele tener música en vivo en la que se recuerda a diferentes bandas, toda su estética recuerda a Mr. Mojo Risin’ y compañía. De hecho, por fuera es muy parecido al Morrison Hotel, lugar que fotografiaron para la portada del álbum de la banda al que titularon así. Esta fachada es un excelente spot para tomarte una que otra foto para redes sociales.

Como muchos lugares de CDMX, The Doors Rock Bar no abre los lunes, pero tienen listo un homenaje a Jim Morrison para esta semana, con motivo del aniversario luctuoso. Este se celebrará el miércoles (5 de julio) por la noche y seguro podrás escuchar icónicas rolas como “Hello, I Love You”, “Light My Fire”, “Roadhouse Blues” y más.

Tributo a Jim Morrison en The Doors Rock Bar

Lugar: The Doors Rock Bar (Nuevo León 82, Col. Condesa)

Horario: Miércoles 5 de julio a partir de las 20:00 horas

Costo: Por confirmar

Si quieres asistir al lugar en otra fecha, está abierto de miércoles a sábado de 15:00 a 3:00 horas. Casi siempre tienen bandas en vivo. Consulta las redes sociales del venue para saber quiénes se presentarán, así como los homenajes y tributos programados, para que vayas en la fecha en la que se gana honor a tu banda favorita.



