Gepe no ve la hora de reencontrarse con sus fans mexas en su próximo concierto de la CDMX, y así nos lo cuenta en entrevista desde Chile.

Han pasado 15 años desde la primera vez que Gepe dio un concierto en México, así que venir a cantar aquí ya es muy natural. Pero eso no significa que su próxima presentación no le emocione, al contrario. Sobre eso y más, hablamos con él.

Gepe promete que en su concierto de la CDMX “no faltará nada”

Luego de cantar en el Vive Latino, ¿cómo te sientes de volver con un concierto en solitario?

“Me encanta. Estuvo súper bueno el Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, pero siempre los festivales tienen una cosa bien intensa y concentrada en una cantidad de tiempo no tan extensa. También me gustan mucho conciertos grandes donde me presento solo yo y me explayo de la manera más extendida y relajada posible.

“Este 15 de Octubre lo que van a ver en Ciudad de México es un concierto con un repaso de todas las canciones, de todos los discos o de gran parte. Lo que no hemos tocado o muy poco en vivo, por las razones que todos conocemos (pandemia), que es el disco ULYSE y el ep (un poco + de) FE”.

Aviónica: canciones de amor desde Bolivia, y ganas de colaborar con Zoé

Gepe promete un set balanceado de éxitos, rolas nuevas y algunos covers. “Hay uno de “Las flores”, de Café Tacvba, que a la gente le gusta bastante, que vamos a tocar”, promete desde ya, “va a ser un concierto súper intenso, súper bonito, completo, no va a faltar nada”.

¿Invitados? No los revela pues son sorpresa, pero sí dice que “siempre en mis conciertos me encanta colaborar con gente de donde voy”. Pero lo que sí dice es que será un show de aproximadamente dos horas en el que promete “un ambiente Gepe, vamos a llevar un poco de Chile también”.

Listo para volver a estar con sus fans chilangxs

En una entrevista pasada nos dijiste que México es un país muy importante para ti pues vienes desde hace 15 años. ¿Qué significa reencontrarte con tus fans ahora?

“A mí me encanta, porque desde esa primera vez en 2007, donde me acuerdo con mucho cariño que justamente el primer concierto que hice, que fue en el Centro Cultural España, estaba de público Natalia Lafourcade, así nomás. Fue súper revelador, como ‘¡qué linda la gente acá!, ‘¡qué entusiasta!’

“Siempre me ha dado la impresión el público mexicano que es muy fiel, pero también te comenta las cosas que le gustan y las que no, ¿cachai?, eso es muy interesante. Le gusta mucho participar de lo que uno está haciendo, y genera una cosa retroactiva muy potente, muy real, eso es muy admirable. Por lo tanto ¿cómo me voy a aburrir de ir a México? Espero que ellos no se aburran tampoco de mí. Es un público de primera línea, como decimos en Chile, muy mateo, muy estudioso del artista, está siempre al tanto”.

Después de tantos años de venir, ¿ya sientes que tocas en casa?

“Totalmente, sí. He ido más veces a tocar a México que a ciudades de acá de Chile. Bueno, Chile es un país bastante más pequeño, pero se da esa situación y me encanta. Que México quedando tan lejos de Chile sea un lugar relativamente habitual de ir a tocar, me fascina”.

La anécdota en vivo en México que siempre contará

De los momentos que has vivido aquí, ¿cuáles se quedaron en tu mente?

“El Vive Latino 2016, estábamos tocando y se nos cortó la luz. Obviamente no se escuchaba nada, y la gente siguió cantando durante un buen rato, y me quedé como “oh, wow”. Volvió la luz a los 2 minutos, y seguimos el concierto. Y a los 10 minutos se cortó de nuevo, y la gente siguió cantando, fue muy bello. Ante la adversidad, el público mexicano se hizo sentir de una manera muy potente, muy bacán con nosotros. Eso fue inolvidable, una anécdota que voy a tener y voy a contar toda mi vida porque fue muy especial”.

Ya que te va muy bien en México, ¿grabarías un disco en vivo aquí?

“Es una buena propuesta, me encantaría. Probablemente este concierto puede ser grabado y editado, y sé que no lo había pensado pero lo voy a ir revisando. Me encanta la idea, me encantan los discos en vivo además”.

Lo que sigue para Gepe: una rola con El David Aguilar

En la plática, Gepe nos cuenta que este 15 de julio lanzará su primera colaboración con El David Aguilar. Sí, el cantautor y músico sinaloense.

¿Cómo surgió este junte?

“Lo seguía desde que escuché ‘La libélula’. La encontré muy elevada, letrísticamente muy sofisticada, y melódicamente también. Con el Pedro Piedra escuchamos esa canción y decíamos: ‘¿pero cómo alguien hizo esto tan mágico?’ En 2010, 2009 me quedé con la idea, una de esas visitas a México lo conocí personalmente, y me cayó súper bien. El año pasado nos juntamos a componer, y salió ésta canción ‘Coquimbo Mazatlán’ que espero les guste”.

¿Fusionaron estilos, tu te metiste a su mundo o cómo fue?

“Fue un encuentro entre los dos, bastante equilibrado. Justamente el título tiene mucho que ver con eso, porque Coquimbo es una ciudad del norte de Chile, y Mazatlán del norte de México. La idea de esta canción es que el personaje central habita al mismo tiempo estos dos lugares, y relata la sensación de la añoranza de una persona que conoció en estos lugares, que es él mismo. Es la idea de que las distancias no existen, y que Chile y México de alguna manera tienen un paralelo, que yo creo que existen en más de un nivel, en más de alguna dimensión”.

Entonces, ¿estrenarán en vivo esta canción en tu concierto?

“Eso es seguro, de segurísimo, sí”.

Cortesía

Listo para caminar por la CDMX y comer tacos y papaya

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a la CDMX?

“Ir a comer algo, me imagino. Ensayar, eso pa’ mí es muy importante para sentirme en el lugar. Luego, ir a darme una vuelta por donde sea, caminar, me encanta hacer eso”.

¿Por dónde te gusta andar en la ciudad?

“¿Sabes que sucede? He ido muchas veces a Ciudad de México, pero conozco más personas que lugares. Lo que hago es caminar libremente, y después me ubico por el teléfono y esas cosas, pero he ido a lugares céntricos. Chapultepec pa’ mí es un lugar súper especial, me encanta, tengo que volver ahí”.

Si un fan te reconoce en Chapultepec o en la calle, ¿aceptas tomarte la foto?

“Sí, claro y en cualquier lado, en Chile, en México, en donde sea. No tengo problemas, nunca he tenido tampoco nada mala onda de parte de las personas, que sea como una situación incomoda, nunca”.

¿Qué será lo primero que comerás cuando llegues a CDMX?

“Unos taquitos, siempre es bueno eso, ese olor tan mexicano me encanta. Creo que no hay ningún país que tenga esa identidad tan clara como la comida, y está en el aire, se respira en la calle, barrio que sea, eso me encanta. Y fruta, papaya que acá es muy chica y allá es enorme, y limones mexicanos, son muy ricos”.

Gepe se presentará en concierto este 15 de octubre en el Auditorio BB de la CDMX. Los boletos ya están en Ticketmaster, y van de los $420 a los $600 + cargos. Además, cantará ese mismo mes en el Festival Coordenada Guadalajara.