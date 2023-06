'He atravesado momentos densos y la música ha sido mi fiel compañera. Es increíble cómo una melodía puede sanar heridas', dijo Daniela Spalla

El poder de la música trasciende los límites del tiempo y el espacio, y en el caso de Daniela Spalla, su arte se convierte en una fuente sanadora, una terapia sonora que navega por los laberintos del alma. Con su voz sincera y melodías que abrazan las emociones más profundas, Daniela ha conquistado corazones de miles de mexicanas y mexicanos, y se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que encuentran en la música un refugio, una forma de liberación.

Nacida en Argentina, Daniela Spalla es una cantante y compositora que ha tejido su propia magia en la escena musical. Desde sus inicios, su estilo musical ha sido un caleidoscopio de influencias, combinando el pop, el rock y el folk en una amalgama única que despierta los sentidos y provoca una profunda conexión con su audiencia.

Para Daniela, la música es más que un mero entretenimiento. Es un viaje personal, un diálogo con el alma y un medio para encontrar respuestas a las preguntas más trascendentales de la existencia. Y precisamente DARA, el disco que prevé lanzar el 26 de octubre de este año, es un viaje a su origen, al lugar donde empezó todo, un disco resultado del diálogo con la Daniela adolescente.

En una conversación con Daniela Spalla, quien está más que feliz porque se presentará en el Auditorio Nacional por primera vez el próximo 8 de febrero del 2024, nos adentramos en su mundo musical y descubrimos la fuerza que impulsa su creatividad.

Tu primera vez en el Auditorio Nacional, ¿cómo te sientes?

Feliz, feliz. Agradecida también porque eso es gracias al cariño de mucha gente que apoya mi música, que la escucha, que tiene ganas de ver un concierto. Tenemos un Metropolitan en septiembre y ese show se vendió muy rápido, entonces eso fue lo que nos impulsó a dar este otro paso con el Auditorio. Es un sueño de muchos años

¿Qué vamos a ver en este Auditorio del 8 de febrero? ¿Qué sorpresas? ¿Nos puedes revelar alguna colaboración?

Colaboraciones aún no sé, ahora estoy pensando en las del Metropólitan. Tengo algunas ideas. Vienen así como ráfagas de nombres.

Foto: Sarahi Rosas

¿Con quién sueñas colaborar?

Con Camilo me encantaría. Me gusta mucho cómo escribe. Con Julieta Venegas me encantaría también. Con Fito Páez me encantaría. Y bueno, lo que estoy preparando en realidad creo que va a ser un show muy, muy conectado con esa adolescente que le encantaba el pop y que le encantaban los fuegos artificiales dentro de un show.

¿Qué le dirías a la Daniela de 15 años?

Le diría que se va a poner bueno, le diría que tenga paciencia, le diría que nunca se avergüence de las cosas que desea, que no está mal soñar alto y que escuche más música.

A propósito de DARA el disco próximo a lanzar, ¿por qué regresar al origen?

Cuando empecé a grabar el disco, estaba en Argentina con uno de los productores y vi que se iba muy hacia el pop y me dio miedo. Luego recordé mis inicios en la música, en la época en la que escuchaba solamente pop y pop muy comercial, muy mainstream:Christina Aguilera y Britney Spears. Y estaba tan feliz escuchando esa música que sentí que era momento de dejar de lado muchos prejuicios que fui adoptando a medida que empecé a estudiar música y que pasé por el jazz y pasé por el rock alternativo, el pop alternativo. Y dije bueno, ya hice mis discos que me dieron la credibilidad. Voy a hacer pop, voy a hacer pop y por eso DARA, porque DARA era un sobrenombre que me decían en la secundaria.

¿Qué te inspira a la hora escribir?

Yo voy a buscar respuestas en la música. Y tras haber explorado mucho ese tipo de historias, también empecé a buscar canciones dentro del amor, del bienestar. Y es loco porque no pensaba que eso podía emocionarme y sí me emociona mucho. Y me sorprende eso de que de repente se me caiga una lágrima porque estoy diciendo que amo a alguien. Pero sí, pasa, la lágrima no solo va a venir de la tristeza y es algo nuevo también que estoy descubriendo.

¿Qué sientes cuando lees comentarios y la gente te dice que no necesitan terapia, que solo necesitan tu música?

Me siento muy agradecida, muy feliz. Para mí la música ha sido eso y lo sigue siendo, siempre. Yo he atravesado cosas bastante densas solo con la música como terapia. Entonces, bueno, qué bueno que también esto pueda trascender y llegar a otras personas y que ayude a otras personas. Para mí eso es mágico y es la magia de la música.

¿Qué le dirías a las chicas que ahora mismo tienen el corazón roto?

Que es normal el corazón roto. Eventualmente iba a pasar. Y si pasa es para estar mejor más adelante, para ser una chingona más adelante, para sanar, para entender bien por dónde es. Que no pasa nada.

Foto: Sarahi Rosas

¿Qué tan chilanga ya eres luego de vivir 10 años en CDMX? ¿Tus tacos favoritos?

Esta semana comí unos de chamorro muy ricos. Los tacos de carnitas. ¡Uff! Me gusta la salsa también. Sin miedo.

¿Cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México?

Yo creo que Chapultepec. El Auditorio. Toda esta zona porque tiene muchos espacios. Justo hice un video de aquí del Auditorio, soñaba con este lugar.

¿Le puedes enviar saludos a la bandita de Chilango?

Claro que sí, amigas y amigos de Chilango, yo soy Daniela Spalla. Quienes hayan podido conseguir boletos para el Metropolitan, ahí nos vemos. Tengo muchas ganas de compartir ese show con ustedes. Y quienes no hayan conseguido o quienes tengan ganas de repetir, vamos a estar en el Auditorio Nacional el 8 de febrero sacando toda la fantasía pop a flote. ¡Ahí nos vemos!

Daniela Spalla en el Auditorio Nacional

Daniela Spalla es una cantante, compositora e instrumentista argentina que se ha ubicado como una de las favoritas del pop actual en México. Este será su primer concierto en el Auditorio Nacional y, si quiere ir, aún alcanzas boletos.

Fecha: 8 de febrero 2024

Horario: 20:30 horas

Costo:

Preferente A $1,800

Preferente B $1,600

Preferente C $1,200

Luneta $950

Balcón $750

Primer piso $450

Segundo piso $300

Daniela Spalla también se presentará el 22 de septiembre de 2023 en el Teatro Metropólitan. ¿Fuiste de los afortunados que compraron boleto? Si no, nos vemos en el Auditorio Nacional el próximo año.