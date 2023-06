¡No te pierdas a una de las bandas más chidas el 28 de octubre en el concierto en CDMX este 2023 en el Parque Bicentenario!

¡Agárrense porque Panteón Rococó viene con todo! La icónica banda de ska y rock cumple 28 añotes en el rollo musical, y no se van a quedar de brazos cruzados. Para celebrarlo en grande, van a hacer un concierto en el Parque Bicentenario de la CDMX el próximo 28 de octubre; así que ve preparando tus mejores pasos de baile y tu garganta para cantar a todo pulmón, porque esto va a ser un show épico.

Panteón Rococó es de esos grupos que te llegan al corazón y te hacen brincar como si no hubiera un mañana. Desde sus inicios en los años 90, estos chilangos talentosos han dejado su huella en la escena musical como un referente indiscutible del ska y el rock. Con ritmos contagiosos que te atrapan al instante y letras profundas que te hacen reflexionar, han conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Pero no solo se trata de hacer música, sino de llevar un mensaje de protesta y esperanza en cada una de sus canciones.

Han demostrado que se mantienen firmes en sus principios y han superado los retos que se les han presentado en su camino hacia la cima de la música latinoamericana.

Platicamos con Dr. Shenka (vocalista), Darío Espinosa (bajista), Leonel Rosales “Monel” (guitarrista), Felipe Bustamante (tecladista) y Tanis (percusión) sobre su evolución artística, sus desafíos y uno que otro dato curioso. ¡Quédense a leer que se puso bueno!

Chilango

Estamos con Panteón Rococó, nada más y nada menos, que andan cumpliendo 28 años, ya hace un chorro, ¿qué se siente ser una de las bandas favoritas de las y los chilangos?

Panteón Rococó

Pues ya hace un chorro de años que comenzamos con la banda y bien contentos, bien contentos de que pues aún a pesar de toda la revolución digital que ha habido en los últimos tiempos, el que nuestras canciones perduren y sigan impactando a la audiencia, creo que es algo muy, muy, muy chido, muy digno, muy loable.

Panteón Rococó es una de las bandas chilangas más populares. Foto: Rafa Amed.

Chilango

¿Cuál es la palabra más chilanga que define a Panteón Rococó?

Panteón Rococó

La palabra más chilanga de “poca madre”.

Chilango

Oigan, vamos a hacer como un viaje en el tiempo y vamos a 1995. ¿Qué pasó en aquel entonces con Panteón Rococó. ¿Cómo fue el “Órale, va, vamos a formar esta banda?

Panteón Rococó

Yo creo que en la casa de alguno de mis compañeros con poquito, té, café, galletitas, ya sabes, todas esas cosas. Y decidimos empezar a tocar, empezar a soñar. Y creo que a partir de ahí se ha construido una historia bien bonita de 28 años, donde hemos acumulado un sinfín de amigos en el camino a los cuales siempre nos ha gustado agasajar. Y una de esas formas de celebrarlo y todo esto, pues es precisamente haciendo conciertos, reuniéndonos con ellos en los conciertos y bailando y cantando y sudando. Y eso es lo que vamos a tener el 28 de octubre.

Chilango

¿Cuál es el secreto de Panteón Rococó para que sigan juntos tantos años?

Panteón Rococó

No hay secreto. Al final nosotros lo que más disfrutamos y donde más nos encontramos es en el escenario y sin ninguna pretensión. O sea, nosotros empezamos a tocar simplemente porque nos gustaba tocar, sacar canciones, componer y ahí es donde mejor, es como nuestro mejor elemento y eso pasa desde un cuartito de ensayo chiquitito hasta un gran escenario. Ahí ya todo se olvida. Si uno te vio feo, le contestaste mal a tu otro compañero. Todo eso se queda en otro lugar y es donde comulga y se hace la magia que genera Panteón.

Chilango

¿Con quién les gustaría colaborar?

Panteón Rococó

Con quien se deje. Ahorita hablando justamente de la pluralidad musical, es importante también como vieja generación y como una banda que siempre ha profesado esta parte de la multiculturalidad, esta parte de la inclusión, pues sería muy tonto entonces marginarnos nosotros mismos con todos los más géneros musicales. Hemos llegado a hacer participaciones y colaboraciones con gente desde Ricardo Arjona, por ejemplo, y no nos da miedo el trascender los géneros.

Hoy más que nunca, creo que es algo que soñábamos cuando empezamos como banda, el poder de alguna manera tener festivales donde hubiera un montón de gente. Fuimos los primeros que hacíamos conciertos e incluíamos a un DJ de tecno a una banda de gótico y luego tocaba Panteón. Hace poquito tuvimos el placer de participar junto con Carin León en el Festival Pa’l Norte y fue una invitación que salió de él. Y al ver la gente que viene a ver a Carin León abraza Panteón Rococó, ahí te das cuenta que no hay absolutamente ya ninguna frontera en la cuestión de géneros musicales.

Chilango

¿Le entrarían al perreo del reguetón?

Panteón Rococó

Pues igual sí. Al final también creo que siendo padres de familia ahora, tenemos hijos pequeños que gustan de ese tipo de música y que para nosotros es una ventana a la modernidad también, siendo ya de alguna manera de otra generación el poder darnos cuenta de la música que se escucha ahora. Ver qué me gusta y ver qué no me gusta de lo que está sucediendo ahora en la actualidad musicalmente hablando. Todos nosotros nos hemos nutrido de ahí, de ese gran caldo de música que existe en Latinoamérica y es algo que ha nutrido a Panteón Rococó a lo largo de sus 28 años.

Panteón Rococó dio una entrevista en exclusiva para Culango. Foto: Rafa Amed.

Chilango

Han sido super conocidos y claramente posicionados por su activismo y por esta responsabilidad que tienen con la sociedad en sus letras. ¿Qué creen que han logrado ustedes como banda para hacer un cambio en este país, en este México?

Panteón Rococó

Bueno, yo creo que aplicándolo hacia nosotros mismos, logramos romper como con la cadenita en la que el sistema te indica que tienes que trabajar tantas horas y fletarte tanto tiempo y hacer todo esto de una manera sistemática. Y creo que para nosotros fue el primer rompimiento grande que hemos tenido y la primera huella de decir: Podemos lograr cosas interesantes simplemente atreviéndote, soñando y trabajando duro para ello. Y creo que esa es la prueba más fehaciente de lo que hemos logrado.

En ese entonces éramos unos preparatorianos que se conocieron por diversas circunstancias, viviendo las mismas carencias, viviendo las mismas situaciones que vivía la juventud en ese momento. Y a lo largo de los años, al tener la oportunidad de subirnos a un escenario y darnos cuenta de que ahí somos, que ahí nos liberamos, que ahí no tenemos cadenas, que ahí no tenemos tabúes, que no tenemos absolutamente ningún miedo y que realmente los ocho que somos ahora nos atrevemos a cosas interesantes.

Chilango

Tienen ya decenas de rolas, ¿cómo hacen la selección para sus conciertos?

Panteón Rococó

Es difícil, es muy difícil. Tenemos que crear un set list que vaya de acuerdo a lo que nosotros queremos tocar, pero también lo que la gente está pidiendo ahorita en redes. O sea, es complicado, pero se logra. La gente pide las infaltables como “La Dosis Perfecta”, “La Carencia” o “Arréglame el alma” y sí, procuramos que no falten esas, pero también buscamos explorar en las nuevas y de ahí armar un buen setlist que tenga una consecución, que cuenta una historia, que te lleve a partes muy, muy intensas y de repente tenga también sus partes tranquilas.

Chilango

¿Cuál es su rola favorita de Panteón?

Panteón Rococó

“Nada pasó”, “La Carencia” por la energía, “Arréglame el alma”, “Caminemos juntos”, “Infiernos”.

No hay lugar para las dudas, una de las bandas más chidas de México, no te pierdas el gran espectáculo que prometen este 28 de octubre en el Parque Bicentenario.

¿Cuándo será el gran concierto de Panteón Rococó en la CDMX?

Panteón Rococó

El 28 de octubre en el Parque Bicentenario. En esta ocasión nosotros somos los productores del show. De hecho, nuestras primeras producciones las hicimos con ayuda de amigos y de familiares que nos ayudaron a financiar esas primeras grabaciones. Y ahora con el Bicentenario encontramos un compañero que entendió lo que Panteón quería. Queríamos festejar en un parque, una especie de festival incluyente para que pudiera ir la familia, pasar como una tarde de día de campo con música. Todavía estamos cerrando muchos detalles, desde artistas que van a van a tocar con nosotros hasta participaciones. ¡Se pondrá bueno!

Precio de los boletos para Panteón Rococó en CDMX 2023

Costo: sección general, $600

La taquilla del Parque Bicentenario está abierta de las 9:00 a las 18:00 horas.

El día del evento las puertas del Parque Bicentenario se abrirán a las 17:00 horas para el ingreso.