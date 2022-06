Entre las muchas cosas chidas de nuestra ciudad destaca que cada vez avanzamos más hacia la apertura, inclusión, diversidad y respeto (¡como debe ser!). Gracias a eso tenemos espacios seguros y un ambiente cada vez más cool para todes.

Bien dicen que para disfrutar la vida hay que perrear hasta el suelo siempre con el autoestima hasta el cielo (porque, la neta, lo bailado nada te lo quita) y lo mejor es que durante este mes hay mucha fiesta y mucho qué celebrar. Por ejemplo, Smirnoff que lanza su nueva plataforma de fiestas: Smirnoff Residence, con su primera edición: Warehouse, ideada para liberar todo lo que llevas dentro a través de talleres, baile, música y diversión.

Este vodka tan deli se rifó con la primera edición de Smirnoff Residence, que lleva el nombre de Warehouse. Serán tres días donde se abrirán espacios para la diversidad y se celebrará la identidad que hace única a cada persona, empoderándoles para que sean ellxs mismxs.

Será un fiestón, habrá djs a los que les sobra el talento, quienes nos harán perrear hasta el suelo y harán que nuestra cadera se quiebre con sus tremendos ritmazos. Su line up es digno de festival, pues traen unos beats bien sabrosos y rasposos a cargo de Esamipau, Barbie Chola, Mau Moctezuma, Rosa Pistola, Alex Albert, por mencionar algunos.

Entre sus talleres hay cosas muy chidas, como pláticas de sexualidad y positividad corporal a cargo de Sexplícame e Hypatia. También habrá clases de perreo para aprender a mover el cuerpo sin que te duelan las rodillas, un laboratorio de mixología para experimentar con diversos sabores, y sesiones de maquillaje y estilistas que crearán los looks más icónicos. Todas esas sesiones serán impartidas por especialistas en su campo como: Patrick Mua, Eli Monsivais y Amelia Waldorf.

No te contamos más para no spoilearte, lo tienes que vivir. No te pierdas este eventazo donde todes son bienvenides.

Smirnoff Residence: Warehouse estará abierta al público mayor de edad del jueves 9 al sábado 11 de junio. Si quieres asistir, escribe por DM a la cuenta de Instagram de Smirnoff: @smirnoffmx

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON SMIRNOFF.