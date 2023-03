“Chilanga banda” es, sin duda, la canción más defeña/capitalina del rock mexicano, una de esas que no pueden faltar, y esta es su historia.

Al hablar sobre canciones representativas de la capital mexa es inevitable mencionar “Chilanga banda”, pero ¿conoces su historia? No te preocupes, porque aquí te la vamos a contar, y seguro mientras la lees su inconfundible tonada sonará en tu cabeza.

La historia de “Chilanga banda” comienza con Jaime López

En 1994, el cantautor tamaulipeco Jaime López, habitante del entonces DF desde adolescente, compuso la que sería su rola más famosa y exitosa. Según contó en la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México), tras hablar con Margie Berejo sobre hacerle una canción, en una caminata de cinco cuadras le vino la inspiración y la ch tuvo mucho que ver porque “es como un bongó de hocico”.

Pero la historia de “Chilanga banda” contiene más que una letra con palabras coloquiales de la capital mexicana, es un reflejo sociocultural de lo que se vive en la ciudad. Aquí es el punto de vista de un taxista al que le toca ver la vida mientras transita por las calles de la CDMX, las desigualdades, jerarquías sociales, lo ilegal. Y su primer intérprete fue José Manuel Aguilera (de La Barranca y Jaguares) para el disco colaborativo de ambos, Odio fonky, tomas de buró (1995).

Un material grabado en un departamento de la Colonia del Valle, completamente casero pero que recibió buenas críticas en su época. Pero cabe mencionar que aparte de la letra tan original, llamaba la atención su ritmo con influencias del rap.

Café Tacvba internacionaliza la rola

En 1996 la exposición y fama de esta rola creció, su letra sobre la vida de muchos capitalinos en un entorno de desigualdad social cruzó fronteras. Y es que la entonces ya reconocida banda Café Tacvba la grabó para su disco de covers Avalancha de Éxitos, el tercero en su carrera.

El cuarteto de Ciudad Satélite le puso su toque y sabor a su versión de “Chilanga banda” y ahora es una de las canciones básicas en su repertorio en vivo. Por supuesto, incluye un video también cien por ciento defeño.

¿¡Qué dice “Chilanga banda”?!

Lo más llamativo de esta canción es su letra llena de palabras coloquiales o callejeras de la CDMX, que incluso no todos capitalinos conocen o entienden. Aunque algunas, como “chilanga(o)”, ya forman parte del diccionario de la RAE (Real Academia Española). Entonces… acá te va la traducción en español de uso común:

“Chilanga banda” (grupo de personas de la capital mexicana)

Ya chole, chango chilango (Ya basta, joven mexicano)

qué chafa chamba te chutas (qué trabajo tan mediocre haces)

no checa andar de tacuche (no te queda andar de traje)

y chale con la charola (y menos con una placa de policía)

tan choncho como una chinche (tan gordo como una chinche)

más chueco que la fayuca (más ilegal que los productos de contrabando)

con fusca y con cachiporra (con pistola y cachiporra)

te pasa andar de guarura. (te gusta ser guardaespaldas)

Mejor yo me echo una chela (mejor yo me tomo una cerveza)

y chance enchufo una chava (y quizá me ligue a una chica)

chambeando de chafirete (trabajando de taxista)

me sobra chupe y pachanga. (me sobran tragos y fiesta)

Si choco saco chipote (si choco arreglo el golpe)

la chota no es muy molacha (la policía no es muy honrada)

chiveando a los que machucan (amedrentando a los que atropellan)

se va en morder su talacha. (su trabajo es sobornarlos)

De noche caigo al congal (de noche voy al burdel)

no manches – dice la changa (no te creo – dice la señora)

al choro de teporocho (a las mentiras del borracho)

en chifla pasa la pacha. (rápidamente pasa la botella)

Pachucos, cholos y chundos (pandilleros, mestizos e ignorantes)

chichifos y malafachas (trabajadores sexuales masculinos y personas mal vestidas)

acá los chómpiras rifan (acá los rateros son los que prevalecen)

y bailan tibiri-tábara. (y bailan la canción de La Sonora Matancera)

Mi ñero mata la bacha (mi amigo se acaba el cannabis)

y canta La cucaracha (y canta “La cucaracha”)

su choya vive de chochos (su cabeza vive de pastillas/drogas)

de chemo, churro y garnachas. (de pegamento, porros y fritangas)

Tranzando de arriba abajo (estafando de arriba abajo)

ahí va la chilanga banda (ahí va el grupo de capitalinos)

chinchin si me la recuerdan (ay de ustedes si me la recuerdan/si me mientan la madre)

carcacha y se les retacha. (porque se las regreso)

Ojo, los tacvbos cantan “chichinflas” en vez de “chichifos” en la versión de estudio, pero en vivo sí han llegado a cantar la segunda. Asimismo, Chichinflas son proxenetas.

¿Ya te sabías bien la historia de “Chilanga banda”, una de las canciones más clásicas y básicas del rock mexicano? ¿Cuáles de estas palabras forman parte de tu vocabulario?

