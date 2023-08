Además del concierto de Leon Leiden, Central Diez tiene programadas grandes actividades durante las próximas semanas en la Roma.

Central Diez ya abrió sus puertas en CDMX y como parte de su concepto tendrá un showcase gratuito de Leon Leiden, entre otras actividades. El pop up, que podrás visitar en la Roma desde ya y hasta octubre, también contará con talleres de moda y mucho más.

La llegada de Central Diez a Ciudad de México es para conmemorar los 10 años de AE en nuestro país, por lo que echarán la casa por la ventana con conciertos privados y workshops. Para tener acceso a estas iniciativas solo tendrás que meterte a Real Rewards, programa de recompensas de la marca, y estar al pendiente de sus redes sociales.

Por ejemplo, para ir al showcase de Leon Leiden este miércoles 23 de agosto, las primeras 85 personas que se registren aquí y demuestren que son parte del programa de la firma recibirán boletos digitales.

Central Diez llega a la Roma en Ciudad de México

Este venue permanecerá abierto durante el resto de agosto, septiembre y octubre. Además del concierto, habrá talleres de upcycling —tendencia de moda enfocada en sustentabilidad y diseño— a cargo de Jessica Marmolejo. La stylist e influencer ha sido invitada al Fashion Week de Nueva York y ha trabajado con celebridades como Aislinn Derbez.



Si te preocupa la contaminación relacionada con la industria de la moda, en el pop up también habrá un depósito de Recolecto en el que podrás dejar prendas y textiles que ya no uses, para que se reutilicen o reciclen.

Foto: Cortesía AE

Lugar: Central Diez (Córdoba 56, Roma)



Horario: Viernes a domingo, 12:00 a 18:00 horas

Showcase Leon Leiden, 23 de agosto 19:00 horas



Workshops de upcycling con Jessica Marmolejo, 29 de agosto y 28 de septiembre, 16:00 horas



Concierto de talentos emergentes por confirmar en la tienda American Eagle de Madero, Centro Histórico de CDMX, 29 de septiembre 19:00 horas.

Mantente al pendiente de las redes sociales de AE México para ganar accesos a las actividades especiales de Central Diez en CDMX. Si no eres chilangx, también informarán sobre conciertos en Querétaro (Valeria Wolf, 23 de septiembre), Monterrey (Renée, 22 de octubre), Guadalajara (Saak, 8 de septiembre) y Culiacán (Bratty, 13 de octubre).

