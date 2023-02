La banda regiomontana Bronco anunció concierto en la Arena CDMX este 1 de septiembre, y acá te contamos todo para que no te lo pierdas.

“Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella” y otros rolones de Bronco sonarán en su próximo concierto en CDMX.

Así que vete preparando para irte a bailar y cantar a todo pulmón con este ya legendario grupo de Monterrey en el Mes Patrio.

¿Cuándo y dónde ver a Bronco en concierto en la CDMX?

Lupe Esparza, René, Adán, Javier y Arsenio comenzaron su tour internacional En Vivo y a Todo Color en enero de este año, y también los traerá a suelo chilango.

Así es, el concierto de Bronco será el próximo viernes 1 de septiembre, a las 9:00 p.m., en la Arena CDMX.

Recinto que puede albergar a más de 60 mil asistentes, así que se espera que sea un masivo para el recuerdo. Y más porque será el único show en la ciudad.

Bronco ofrecerá un show imperdible en CDMX. Crédito: Facebook Bronco

¿Por qué no hay que perderse de este concierto?

La razón principal por la que será un concierto memorable, es la carrera de más de 42 años que lleva esta agrupación mexa.

Y es que Bronco sacó su primer disco en 1980, y actualmente se le considera una leyenda de la música regional mexicana.

Por lo que en su concierto de la CDMX, y todos los de esta gira, recorren su discografía que se compone de una veintena de títulos.

Y no faltarán temazos como “Que no quede huella”, “Oro”, “Amigo bronco”, “Nunca voy a olvidarte” y “Sergio el bailador” en el set list.

Importante mencionar que si los viste el año pasado, ahora puedes esperar un espectáculo renovado, diferente.

Así que ya lo sabes, listo para las sorpresas. Y no olvides llevar calzado cómodo para que puedes echar bailongo a gusto.

¿Y los boletos para el concierto de Bronco en CDMX?

Entonces, si ya te urge ir a corear y bailar con todos esos éxitos al concierto de Bronco en CDMX, ve sacando la cartera para la venta de boletos:

Preventa Banco Azteca: del martes 14 al jueves 16 de febrero

Venta general: a partir del 17 de febrero

Con respecto a los precios, todavía no se dan a conocer, pero mantente al pendiente de la página Superboletos donde podrás adquirirlos.

Ojo que también podrás ir a comprarlos a las taquillas de la arena y del Palacio de Hierro.

Así que, ¿a quién vas a invitar para ir a pasarla chido al concierto de Bronco en la CDMX? Sin duda, será una gran manera de comenzar el Mes Patrio.

Y si eres fan de hueso colorado de la agrupación, también se va a presentar el 30 de septiembre en la Arena Monterrey. Los boletos salen en las mismas fechas que el show de CDMX.