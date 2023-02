La banda que ha sido guía de los Halcones Ciegos, asegura que la experiencia cambio sus vidas, te platicamos porqué.

Imagínate estar corriendo en la oscuridad, pero al lado de alguien que con sus palabras va dibujando los escenarios que recorres. Piensa en que te sientes a salvo, libre. Lo anterior describe algo que solo es posible para las personas ciegas, gracias a las y los guías voluntarios.

Halcones Ciegos

Los Halcones Corredores Ciegos son un equipo formado por corredores invidentes y normovisuales (que pueden ver), los segundos son llamados guías de los primeros. Se reúnen los fines de semana para entrenar y participar en carreras cortas, medios maratones y maratones completos.

¿Dónde, cuándo y cómo son los entrenamientos?

La cita es en el Parque Ecológico Xochimilco, los sábados a las 7 y media de la mañana. Van llegando en pares o en grupitos. Cruzan la entrada principal, se saludan, platican, cuentan chistes. Pasados unos minutos, el team alcanza cerca de 12 integrantes, entonces se trasladan a una rotonda.

Algunos llevan lentes oscuros y un bastón metálico con el que tantean el espacio, otros van tomados del hombro de alguien más. Encima de la ropa deportiva traen chamarras, sudaderas, bufandas: hace frío. A esa hora el sol naciente pinta de ocre el lago y frente a las trajineras estacionadas a orilla del canal, pasan, gruyas, pelicanos, cuervos.

Primero arrancan con el calentamiento. Quien lo dirige, explica detalladamente y con voz clara los ejercicios a realizar. Si a un deportista invidente se le dificulta algún movimiento, las y los guías le indican con sus manos la forma correcta de realizarlo.

Los cuerpos van entrando en calor y las capas de ropa extra desaparecen, dejando ver las playeras del uniforme. Al frente tienen el nombre del equipo, al reverso, tanto en caracteres regulares cómo en braille “Guía” o “Corredor Ciego”, según el caso.

En la pista

Después llega el momento de formar parejas, procurando estatura y peso similar. “Cada quien agarre a su chambelán”, dice bromeando Raúl. Después reparte las “guías”, ósea el nudo que une a los binomios: las personas con discapacidad visual toman un extremo y la guía, el otro.

Regularme trotan por 40 minutos. El lenguaje oral es el eje de la dinámica. Los deportistas normovisuales tienen que describir con precisión el panorama y las condiciones de la pista, así como alertar de posibles obstáculos. También deben seguir el ritmo de las zancadas y brazadas de su compañera o compañero, avanzando cómo si de un solo cuerpo se tratara.

Para que un guía entienda las necesidades de las y los deportistas ciegos, durante su primer entrenamiento, corre con los ojos tapados.

La comunicación, además de dirigir los movimientos, construye vínculos humanos. “Agradezco la seguridad que me da mi guía y cómo me explica lo que está alrededor ¡hasta se me olvida que no veo!”, expresa Catalina Reyes Galindo, corredora y campeona nacional de tiro con arco.

Cariño de Halcón

“La amistad” y “convivir” son la repuestas más recurrentes al preguntar qué es lo que más disfrutan de correr. Es fácil entender a que se refieren. Se apoyan con los traslados, se echan porras y al terminar los entrenamientos a veces comen juntos. Guillermo Altamirano,maratonista ciego y licenciado en diseño de software, resume bien el sentimiento general “Donde estén los halcones vamos a estar contentos”, explica.

Para Alejandro Mejía Blasquez, entrenador y guía, la relación que formó con el equipo fue reveladora. “Yo era más ciego que ellos: no veía la gravedad de estacionar el coche sobre la banqueta, colocar objetos estorbando el paso…”. “Ellos me ayudaron a ver”, asegura.

Raúl Estrella, entrenador y guía, demuestra su cariño con acciones concretas. Coordina la participación en eventos, le da ride a sus compañeres y no ha faltado ni a uno solo de los entrenamientos. “Tengo excelentes amigos aquí, somos cómo una familia”, explica.

El compromiso con el equipo, en Patricia Zavala es un reflejo de su amor de mamá halcona. Lo que más disfruta de los entrenamientos es que su hijo Isaac, deportista ciego, interactúa con otros. “En las escuelas regulares casi no le hacen caso. Aquí lo veo alegre, mas desenvuelto”.

Un poco de historia

Todo empezó cómo una dinámica de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos y Corriendo por Sonrisas. Dichas organizaciones formaron un equipo con el propósito de participar en una carrera de 5 km. El evento despertó un entusiasmo tal en los integrantes, que decidieron continuar con el equipo de manera independiente. Actualmente existen tres sedes: Chapultepec, Sur y Monterrey.

¿La finalidad? Mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, ayudar en su rehabilitación, el aprendizaje mutuo, construir una comunidad.

¿Cómo me puedo unir a los Halcones Ciegos?

Puedes sumarte al equipo sin importar si a duras penas corres a la parada del camión o si eres un atleta de elite. Únicamente tienes que comunicarte al 5513320338, al correo electrónico a [email protected] o al FB https://www.facebook.com/halconessur

