La carrera de la CDMX por el 8M se unió a la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y el alto a la violencia machista.

Durante esta madrugada, más de mil quinientas personas se dieron cita para participar en la Carrera de la CDMX por el 8M. En esta ocasión, el encuentro buscó visibilizar los logros que la lucha por la igualdad ha tenido en el ámbito deportivo, además de denunciar las violencias, injusticias y desigualdades que las mujeres del país continúan viviendo de forma cotidiana.

Así se vivió la carrera en la CDMX por el 8M

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la comunidad runner de la capital se dio cita esta madrugada en la Estela de Luz para llevar a cabo la tercera edición de la carrera del 8M. Con la convocatoria de grupos como 261 y Black Flying Foxes, el evento logró reunir a más de mil quinientas participantes.

A las 6:00 de la mañana, hora de inicio del evento, las oradoras reconocieron que cada vez es mayor el número de personas que se integran a esta actividad para exigir justicia. Fue así como, todavía en penumbras, arrancó la carrera que se extendió por Paseo de la Reforma y hasta el Palacio de Bellas Artes.

La meta de este recorrido fue transitar a lo largo de 8.03 kilómetros, cifra especialmente simbólica por el 8 de marzo. Las asistentes se presentaron con ropa en colores morado, blanco, negro o rosa; asimismo, algunas llevaron consigo a sus hijxs o se acompañaron de sus mascotas durante el evento. Al finalizar, las asistentes compartieron en redes sociales una fotografía de su reloj con la marca de los 8.03 KM recorridos.

Además de la carrera llevada a cabo en la capital del país, también se realizó una convocatoria en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Mérida, donde se dieron cita numerosas comunidades de corredoras y deportistas.

Una carrera por las que ya no están

Cabe destacar que la carrera celebra la lucha de las mujeres por sus derechos; especialmente porque, hasta hace pocas décadas, todavía no estaba permitido participar en maratones o competencias deportivas. No obstante, su principal objetivo fue el de sumarse al grito de indignación por las mujeres que ya no están o que no pueden alzar su voz.

En este sentido, la comunidad de corredoras señala que más del 70% han sufrido algún tipo de acoso durante su entrenamiento; asimismo, un 30% dejó de asistir a sus actividades deportivas debido a estas situaciones. Por otro lado, el 99% toma medidas de precaución para poder correr en espacios públicos, mientras el 98% asegura no sentirse a salvo al correr por zonas poco iluminadas.

Esta carrera se inscribe en el contexto del 8 de marzo, jornada en la que se estarán llevando a cabo numerosas manifestaciones y actividades culturales. Aquí te compartimos más información para que asistas de forma segura a estas convocatorias.

