Un niño quería una foto junto a su deportista favorito, Javier 'Chicharito' Hernández, pero el futbolista se negó y lo dejó desilusionado.

No hay nada más memorable que cuando estás frente a tu cantante favorito, a la actriz del momento o una estrella del deporte con la oportunidad de llevarte una selfie o autógrafo para guardar con mucho cariño y, por qué no, también presumir. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Algunas personalidades no se dejan retratar, e incluso hay quienes sacan a relucir sus malos modales. Cuando esto sucede, los fans se quedan con un mal sabor de boca, como le ocurrió a un niño que quería una foto con su ídolo, el futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández.

A través de redes sociales circula un video donde se observa al joven acercarse al futbolista de LA Galaxy para retratarse con él y pedirle su autógrafo. Sin embargo, nadie imaginó que la respuesta del mexicano sería la de despreciar a su pequeño fan.

Chicharito fue criticado por negarle una foto a un niño

Lo anterior sucedió hace unos días tras la derrota de LA Galaxy ante FC Dallas por un gol. En este partido Chicharito no se lució para su afición y tampoco pudo anotar.

Como si la derrota no hubiera sido suficiente, Chicharito protagonizó uno de los peores momentos cuando en el estacionamiento del Estadio Toyota se le acercó un niño que iba muy preparado para llevarse un recuerdo junto al mexicano.

El menor llevaba el celular en la mano y un plumón para tener el autógrafo del jalisciense. Pero cuando estuvo frente a frente con su ídolo, no tuvo la respuesta que esperaba, ya que Chicharito se negó a atenderlo y continuó con su camino.

Esta acción fue grabada por un aficionado que no dudó en compartirla en la web para hacerlo viral. En la grabación también se observa que el deportista siguió su camino y se topó con más aficionados, pero no quiso fotos con nadie.

Pagó caro el desplante que tuvo con la afición

Psteriormente, la grabación ocasionó críticas para Javier Hernández. El futbolista mexicano recibió una lluvia de comentarios negativos por ese desplante a su pequeño fan.

Mientras esquiva las críticas, Chicharito se prepara para el partido de la Leagues Cup, que se llevará a cabo este miércoles 3 de agosto, donde su equipo, LA Galaxy, enfrentará a las Chivas en el SoFi Stadium.

