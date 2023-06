La trilogía de 'Volver al futuro' tiene en la CDMX a un gran porcentaje de seguidores y lo presumirán dentro del marco de Toy Fest.

Los fans de Volver al futuro en CDMX están dispuestos a demostrar que nuestra ciudad es la que tiene a más seguidores de la trilogía. Si tú eres uno de estos y quieres ayudar a romper un récord mundial, aquí te decimos cómo participar en el encuentro.

La cita para romper el récord de Volver al futuro en CDMX es el sábado 2 de julio dentro del marco de Toy Fest. La convocatoria de Soy Retro MX invita a los fans de la trilogía a caracterizarse como Marty McFly (Michael J. Fox), Doc Brown (Christopher Lloyd), otro de los personajes de las películas o usar algún elemento alusivo a la saga.

Quienes no tengan algo representativo de Volver al futuro para caracterizarse —solo recibirán pulsera y serán contados para el récord quienes lleven elementos de las películas— podrán adquirirlo en Toy Fest 63, edición de Back to the Future de la feria de coleccionismo vintage.

Instagram @soyretromx

Te puede interesar: Pulp Fiction, The Big Lebowski y Fight Club regresan a las salas de cine

Fecha, hora y cómo romper el récord de Volver al futuro en Toy Fest

El encuentro de fans de Volver al futuro tendrá lugar de las 13:30 a las 16:30 horas, así que te recomendamos llegar más temprano si quieres ver la expo y comprar algo alusivo a la franquicia.

Lugar: Centro de Convenciones Churubusco (Tlalpan 1721, San Diego Churubusco).

Horario: Domingo 2 de julio, 11:00 a 18:00 horas (Toy Fest 63)

Costo: Gratis (1 kilo de croquetas)

13:30 a 15:30 – Registro de participación como fan de Volver al futuro.

15:30 – Banderazo para juntar a los participantes en el escenario al ritmo de “Johnny B. Goode”, tema de Chuck Berry interpretado en vivo por Los Cocodrilos, y después tomar la foto de grupo.

16:00 – Rifa de regalos alusivos a Volver al futuro a los asistentes registrados.

16:30 – Cierre del evento y entrega de reconocimientos.

Toy Fest 63 contará con más de 100 expositores e independientemente de la convocatoria de Volver al futuro, en diferentes partes del evento habrá spots alusivos a la saga para que puedas tomarte fotos y conservar los recuerdos de este día.

Para saber cómo sobrevivir a la CDMX, suscríbete a nuestro newsletter aquí.