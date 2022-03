Si les gustan las series con harto drama, ya llega al streaming The Dropout, con una historia de la vida real que les mantendrá en vilo cada episodio

The Dropout, serie dramática basada en un caso muy sonado de la vida real, se estrena en los primeros días de marzo. Chequen de qué va pues tiene una trama sumamente interesante, quiénes conforman el elenco, a partir de qué día podrán darle play y dónde.

Esto es lo que hay que saber sobre The Dropout

1. La trama de esta serie

The Dropout presenta a Elizabeth Holmes, una chica que inventó un aparato llamado Theranos. Pero su historia va mucho más allá de eso, pues incluye ambición, dinero, romance, tragedia, fama, y un engaño que hizo que todo se convirtiera en un gran desastre.

Elizabeth quería revolucionar la industria de la salud luego de abandonar la universidad y volcarse en la creación de una compañía para lanzar su aparato. Sin embargo, las cosas no salen como ella pensaba. La gran pregunta a responder aquí es: ¿Cómo le hizo la mujer multimillonaria más joven del mundo que empezó desde cero para perderlo todo de la noche a la mañana?

2. The Dropout está basada en un podcast

La serie está basada en un podcast del mismo nombre. Es conducido por Rebecca Jarvis, quien entre el 15 de enero de 2019 y el 2 de enero de 2022 sacó 26 episodios, además del trailer.

En cada uno nos narra quién es esta mujer que fue llamada la próxima Steve Jobs. Además, nos adentra en la corte que llevó su caso, testimonios, evidencia sobre el desastre de esta startup de pruebas de sangre, y más.

3. ¿Quiénes salen en esta serie dramática?

La serie cuenta con un elenco encabezado por Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes. Emprendedora estadounidense cuya carrera comenzó a caer cuando artículos periodísticos expusieron dudas sobre su compañía, y posteriormente fue acusada de fraude.

Mientras que Naveen Andrews tiene un buen peso en la historia con su personaje Sunny Balwani. Y es que se trata del entonces novio de Elizabeth, y presidente y jefe de operaciones de Theranos.

Además están: William H. Macy, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Elizabeth Marvel, Stephen Fry y Alan Ruck. Así como: Michaela Watkins, Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Michel Gill, Lisa Gay Hamilton y Sam Waterson.

Cortesía Star+ Latinoamérica

4. Así se conectó Amanda Seyfried con Elizabeth Holmes

La actriz compartió que escuchó el podcast. Algo que le hizo tener juicios sobre Elizabeth, pero se aventó a interpretarla, cambiar su forma de caminar, modular su tono de voz, entre otras cosas, y llegó a encontrar un punto de conexión con ella.

“¡Qué persona tan complicada para poder interpretar”, dijo Amanda Seyfried en el programa Late Night with Seth Meyers, “Somos esencialmente de la misma edad. (…) Recuerdo que el set de la habitación me conectó con ella porque somos contemporáneas, fuimos criadas en el mismo mundo, donde pasaban las mismas películas, es como si conociéramos la misma música. Eso realmente me unió a ella”.

5. ¿Cuándo y dónde ver The Dropout?

The Dropout cuenta con ocho episodios producidos por Elizabeth Meriwether, y podrás verla en la plataforma de streaming Star+.

Los tres primeros se estrenarán el 3 de marzo. El resto de los capítulos saldrán uno cada semana los jueves.

Cortesía Star+ Latinoamérica

¿Le van a dar play a la serie The Dropout? Sin duda, el caso que presenta es súper interesante y hasta shockeante, y no les dejará indiferentes.