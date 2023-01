Salta como una liebre con suerte con esta lista de películas para ver en el Año Nuevo Chino del Conejo de Agua. ¿Cuántas pelis con conejos tienes en mente?

Ya viene el Año Nuevo Chino: Año del Conejo de Agua y para que te empapes de suerte preparamos para ti una lista de películas con mucha suerte de conejo. Esta lista lo tiene todo. Desde un par de clásicos que envejecieron muy bien hasta personajes animados famosísimos.

La suerte está echada. Cuenta la leyenda chilanga que hay que ver todas estas pelis de filón. Si las ves de corrido ‘de veritas’ vas a tener mucha suerte en este Año Nuevo Chino. No necesitas tener –literalmente– una pata de conejo para atraer la buena fortuna (qué barbarie). Por eso mejor bastará con ver todas estas pelis muy conejiles.

Dato conejil curioso: Se creía que la pata trasera izquierda de un conejo tocaba primero el suelo. Portar una pata de conejo para la buena suerte le recordaba a su dueño que debía ser valiente ante situaciones adversas. Aunque sabemos que no necesitas una pata de conejo para ser valiente, ¿verdad?

Tienes que leer: Lugares y actividades gratis para celebrar Año Nuevo Chino 2023 en CDMX

Año Nuevo del Conejo de Agua… ¿cómo está eso?

El Año Nuevo Chino es lunar, esto significa que comienza con la primera luna nueva después del solsticio de invierno. Eso será exactamente en… el próximo 22 de enero cuando comenzará el Año Nuevo Chino y su particularidad anual conejil acuática. Liebre de agua o conejo de agua –da igual–, lo importante es saber que se viene un año muy leporino.

El Año Nuevo Chino de Lepus o leporis como se diría “liebre” en latín, simboliza la longevidad, protección, suerte, prosperidad y paz. ¡El Año Nuevo Chino del Conejo de Agua será todo en torno a la esperanza! Awww.

¿Por qué conejo de agua?

El Año Nuevo Chino del Conejo comenzará el 22 de enero 2023 y acabará el próximo 9 de febrero de 2024. Este año dependeremos mucho de la energía y sabiduría de las personas nacidas bajo este signo chino: el signo del Conejo (y además de agua). Son 4 elementos los que se toman en cuenta para el cálculo del signo chinos: agua, fuego, aire y tierra.

Esto quiere decir que la naturaleza transmutadora y mágica del agua te traerá abundancia y suerte este año. El agua en la cultura china significa movimiento, fuerza, riqueza y salud. Es un elemento fundamental en el Feng Shui pues limpia los espacios y trae armonía.

Ahora ya sabiendo esto, vámonos de corrido con esta lista de películas para ver en este Año Nuevo Chino, el Año del Conejo.

Lee más acerca de: Año Nuevo Chino 2023: cuándo empieza y cómo saber qué animal te toca

Bambi (1942)

No queremos recordar el melodrama de la mamá de Bambi que a mucha banda traumatizó. Tan solo vamos a focalizarnos mejor en Tambor, el arquetipo del conejo enamorado. ¡Tan solo pensar en su tamborileo y sus chapitas nos hace estremecer! ¿Será acaso Tambor el conejo más tierno de toda la historia? Eso no lo sabemos pero sí lo intuimos. Lo que sí sabemos es que si hay algo que te enseña Tambor es que “amistad es amigo”. Siempre acompañó a su tierno amigo cervatillo incondicionalmente.

Si ves esta peli en el Año del Conejo te traerá: Suerte en el amor y la amistad verdadera.

via GIPHY

Roger Rabbit (1988)

El título original en inglés es Who framed Roger Rabbit. Fue un clásico ochenterísimo para quienes nacimos en esa década. Muy al estilo de combinar animación con escenas y actores reales. Aunque aceptémoslo, poco recordamos al conejo de Roger Rabbit… Ah pero si nos preguntan… ¿oye y te acuerdas de Jessica Rabbit? Uffff 🔥🔥🔥La verdad fue mi primer crush y seguro que de mucha banda más. Ah sí, la peli trataba de un misterio a resolver entre Roger Rabbit y el detective Eddie Valiant en la ciudad Toontown.

Por cierto, aquí también el conejo besa al detective… como que se ve un patrón ¿no?

Si ves esta peli en el Año del Conejo te traerá: Suerte en resolver los misterios de tu vida.

via GIPHY

Space Jam (1996)

¡Todo un clásico de tu infancia! ¿Michael Jordan y Bugs Bunny juntos? Claro que sí. Seguro te acuerdas de la cancioncita… “Are you ready for this?” ¿Ya te acordaste? Casi podemos afirmar que te la pusieron de cajón para la tabla gimnástica. ¿Ya te acordaste también del beso espectacular que le planta Bugs Bunny a Jordan? Si no te enamoraste de Lola Bunny deja de leer esta nota de inmediato. Mejor corre a verla porque es una de las películas para traerte suerte en este Año Nuevo Chino del Conejo.

Si ves esta peli en el Año del Conejo te traerá: Suerte en los deportes de equipo.

via GIPHY

Alicia en el País de las Maravillas (1951)

¡Todo un clásico de conejos! Tan solo hay que seguir a la liebre de marzo o más bien al conejo blanco ¿no? El conejo blanco siempre tenía prisa y preocupación por llegar tarde. Existen muchas versiones de este clásico literario del escritor Lewis Carroll. La película animada que seguramente tienes en mente, es la versión de 1951 de Walt Disney. Una joya animada toda pacheca donde sale un gato todo raro y una oruga fumando. ¡Ah las flores hablan y tienen caras! Y la reina de corazones es una tirana. El conejo también es medio raro y neurótico. Pero bueno, lo importante era saber que se tenía que llegar al fondo del agujero del conejo.

Vale la pena también que eches ojo a la versión de 1933 y a la de 1999. Puedes aprovechar este Año Nuevo Chino y el Año del Conejo para verlas todas.

Si ves esta película en el Año del Conejo te traerá: Suerte en buscar todo aquello que está del otro lado del espejo y en el fondo del agujero del conejo.

via GIPHY

Donnie Darko (2001)

Y hablando de pelis raras, unas de las más raras que hemos visto quizá sea la de Donnie Darko. Recordamos al instante una máscara de conejo medio espeluznante y una sensación inquietante en toda la película. Esta peli es de esas aunque alguien más te la cuente la tienes que ver con tus propios ojos. Es toooodo un viajesote de psilocibina.

Es considerada como una película de culto. Viajes en el tiempo, universos paralelos y máscaras de conejo antropomórficas es lo que te esperan si la ves.

Si ves esta peli en el Año del Conejo te traerá: Suerte en tus viajes (cualquier tipo de viajes).

via GIPHY

Tienes que leer: El Año Nuevo Chino se celebrará así en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Night of the Lepus

Si creíste que ya lo habías visto todo… aun no. Esta peli también es de culto pero además ¡es de terror! Sí, así como lo lees: conejos asesinos. Que no se parecen en nada a estos:

via GIPHY

¿A quién se le ocurrió hacer una película de conejos gigantes asesinos que quieren comerse a la gente? Bueno, pues a alguien. En español se llama La larga noche de la furia, nada que ver con el título original. Porque recuerda que “lepus” significa liebre. Además aceptémoslo, los conejos no son asesinos, ¡son adorables!

Si ves esta película en el Año del Conejo te traerá: Suerte en tus noches de terror durante todo este Año Nuevo Chino.

Jojo Rabbit (2019)

La conocen como “la historia del niño nazi” (Jojo) pues vivía enamorado de la ideología nazi. Suásticas por aquí y suásticas por allá. El punto es que amaba a Hitler. Aunque en realidad es una sátira a la ideología nazi del direcror Taika Waititi.

¿Qué tiene que ver con los conejos? Hay un par de breves cameos de conejos de verdad. En el campo de entrenamiento para infancias nazi, recibe el apodo de ‘Jojo Rabbit’ después de negarse a matar a un conejo. ¡No te espantes! Ningún conejo resultó herido. Lo que sí es que después de eso comenzaron a hacerle burla cantándole una y otra vez: ¡Jojo Conejo, Jojo Conejo!

Si ves esta peli en el Año del Conejo te traerá: Suerte en actuar con sabiduría, corazón y templanza en tu vida.

via GIPHY

Después de esta filmografía conejil no puedes no ver cada una de estas pelis que te traerán suerte en este Año Nuevo Chino. ¡El Año Nuevo del Conejo de Agua llegó con todo!

¿Con cuál de todas estas películas vas a iniciar el Año Nuevo Chino del Conejo?

Antes de que te vayas tienes que leer: Concurso de disfraces y artes marciales: Así será el año nuevo chino 2023 en CDMX