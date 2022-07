Revelan detrás de cámaras y el reparto del live action de 'Los Caballeros del Zodiaco' donde veremos talento mexicano. ¡Entérate!

Justo cuando anunciaron el regreso de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ a la televisión mexicana, pues llegarán el próximo 5 de agosto a las 3:15 de la tarde por Azteca 7, salió a la luz oootra noticia para emocionar todavía más a los fanáticos de esta historia, ya que lanzaron un video con el adelanto de la versión live-action.

Si bien, desde hace 5 años ya se sabía que estaban trabajando en este proyecto, no se habían dado a conocer más detalles, hasta que durante la Comic-Con 2022 en San Diego apareció un video donde se ven los ensayos de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ live-action.

En el video, de poco más de dos minutos, se puede ver al elenco que conformará esta versión, a cargo del director Tomasz Baginski y con guión de Josh Campbell y Matt Stuecken, durante los ensayos.

Planean 6 películas sobre ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Los actores que están en el reparto de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ aparecen ensayando junto a sus dobles de acción y vaya que se ve que habrá mucho movimiento y secuencias llenas de combate en pantalla y, claro, artes marciales.

Asimismo, detallan que la producción de producción de Toei Animation y Sony Pictures terminó de filmarse en septiembre de 2021 y que buscarán la realización de 6 películas en total.

En el elenco de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ live-action se puede ver a los actores Arata Mackenyu (Seiya), Madison Iseman (Athena), Sean Bean (Alman Kiddo), Diego Tinoco (Ikki), Framke Janseen, Nick Stahl y Mark Dacascos.

Y no podemos estar más emocionadxs por ver en pantalla a Ikki de Fénix, ya que este personaje lo hará Diego Tinoco, un actor con raíces mexicanas.

Durante la presentación en la Comic-Con, Diego -de padre mexicano y madre colombiana- se robó los corazones de todos los fans al hablar en español y dirigir un mensaje a la comunidad latina en el que resaltó: “¡Sí se puede! A lo mejor se va a demorar un año, dos años, diez años, pero si ustedes tienen el corazón, la fuerza y la paciencia, ¡sí se puede!”.

¿De qué tratará la versión live-action y cuándo se estrena?

Mientras que afirman que esta primera entrega tratará de Seiya, un huérfano que recibe la energía mística necesaria para comenzar el viaje que lo llevará a la batalla de conquista por la ​​antigua armadura griega de Pegaso.

No hay una fecha definitiva del estreno de esta película, cuyo nombre oficial es ‘Knights Of The Zodiac’, pero se sabe que será en 2023. Por lo pronto, son favorables las reacciones que han causado estas primeras imágenes que se viralizaron en la web.