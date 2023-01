Conoce más acerca del debut de Sylvester Stallone como protagonista de Tulsa King, la nueva serie de Paramount+

¡Bienvenidos al nuevo año! Aunque la cuesta de enero puede ser difícil para muchos, es importante empezar con todas las ganas y energía posibles. Una forma de hacerlo es viendo películas o series que nos revitalicen y nos den una dosis de entretenimiento y emoción.

Por eso, tenemos una noticia que sin duda les encantará: Paramount+ acaba de lanzar una nueva serie en la que hará su debut como protagonista de una serie, el célebre actor Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone es uno de los actores más conocidos y respetados en la industria del cine. Con una carrera que se remonta a los años 70, Stallone se ha hecho un nombre en Hollywood gracias a sus papeles icónicos en películas como “Rocky” y “Rambo”. Pero su talento no se limita a solo dos personajes: ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de papeles a lo largo de su carrera, incluyendo “Demolition Man”, “Cobra” y “The Expendables”.

Esta serie, titulada “Tulsa King”, es una creación de Taylor Sheridan (Yellowstone) escrita por Terrence Winter (Los Soprano). También contará con la producción ejecutiva de David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter y Braden Aftergood, todos con mucha experiencia en crear historias que nos atrapan y emocionan.

“Tulsa King” sigue la historia de Dwight “The General” Manfredi, un capo de la mafia de Nueva York que es liberado de prisión después de 25 años y se ve obligado a reinstalarse en Tulsa, Oklahoma, una ciudad conocida por su rica historia del petróleo y su vibrante escena artística. A medida que Dwight se da cuenta de que su familia de la mafia podría no tener sus mejores intereses en mente, comienza a construir una “tripulación” para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en esta ciudad que es muy diferente de la que dejó atrás.

Además de Stallone, también actúan en la serie Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson y Garrett Hedlund. Estamos seguros de que gran suma de talentos y carismas aportarán mucho a esta historia llena de acción y suspenso.

Después de su estreno en Paramount+, “Tulsa King” ha obtenido una gran aceptación por parte del público y la crítica. El elenco talentoso y la trama llena de acción y suspenso han dejado a los espectadores con ganas de más. Por eso, también acaban de anunciar que “Tulsa King” ya tiene confirmada su segunda temporada. Así que no solo podrás disfrutar de los episodios de esta temporada, sino que también tendrás mucho más por ver. No te pierdas la oportunidad de seguir la historia de Dwight “The General” Manfredi y su lucha por establecer un nuevo imperio criminal en Tulsa. ¡Asegúrate de suscribirte a Paramount+ para no perderte ni un episodio de “Tulsa King”!

Y por si no la has visto, te dejamos el tráiler de la primera temporada para que tengas una probadita de todo lo que te espera.