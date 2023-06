Si en Los Simpson el Chapulín Colorado fue fuente de inspiración, ¿por qué no en la película centrada en Flash, superhéroe de DC?

El Chapulín Colorado fue una de las fuentes de inspiración en The Flash, la nueva película del DCU dirigida por Andy Muschietti (Eso). Además del personaje de Roberto Gómez Bolaños, la cinta está dotada de guiños y cameos a diferentes versiones de Superman y Batman, pero es la influencia de Chespirito la que más nos sorprendió.

“Y nosotros crecimos también con un héroe al que no podemos olvidar, que tenía mucho humor, que es el Chapulín Colorado, así que no podía faltar el humor en nuestro Flash”, confirmó Bárbara Muschietti, productora de la película, en entrevista con EFE. Cabe destacar que los Muschietti son de origen argentino, por lo que resulta bastante lógico que hayan crecido viendo los programas de TV de Roberto Gómez Bolaños como millones de latinoamericanos.

Foto: Instagram @DCOfficial

Te puede interesar: ¡Sin querer queriendo! Habrá serie de Chespirito

Cuenta de Chespirito en TikTok reacciona a las declaraciones sobre Flash

Aunque Roberto Gómez Bolaños falleció hace algunos años, a través de la cuenta oficial de Chespirito en TikTok se compartió el video en el que Bárbara Muschietti confirma la influencia del superhéroe mexicano en The Flash. Esta inspiración no es descabellada si tomamos en cuenta que incluso Bumblebee Man, personaje de Los Simpson, está basado en el Chapulín Colorado.

Claro, el humor no lo es todo en la nueva película de DC, ya que Andy Muschietti también aseguró que logró aportar “una gota de terror” a The Flash. No esperábamos menos, al tratarse del director de Mama (2013) y Eso (2017 y 2019).



Recuerda que The Flash, protagonizada por Ezra Miller, actualmente es parte de la cartelera. ¿Ya la viste?



Para saber cómo sobrevivir a la CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.