La famosa serie Anne with an E llega a la televisión abierta mexicana, así que si eres fan prepárate para verla gratis.

Ya llegaron las vacaciones y con ellas canal Once se rifó con series nuevas como “Anne with an E”.

Así que ya puedes ver esta serie canadiense basada en la obra clásica de literatura infantil, “Ana de Tejas Verdes”, que fue escrita en 1908 por Lucy Maud Montgomery.

De esto va la famosa serie

Basada libremente en la mencionada obra, fue creada por Moira Walley-Beckett para la CBC y está protagonizada por Amybeth McNulty como Anne Shirley.

Cortesía

A ella se suman Geraldine James como Marilla Cuthbert, R. H. Thomson como Matthew Cuthbert, Dalila Bela como Diana Barry y Lucas Jade Zumann como Gilbert Blythe en el elenco principal.

La serie se estrenó el 19 de marzo de 2017 en CBC y el 12 de mayo internacionalmente en Netflix.

Tras el éxito fue renovada para una segunda temporada y tercera temporada en agosto de 2018.

Poco después del estreno de la tercera temporada en 2019, CBC y Netflix anunciaron la cancelación de la serie.

El programa muestra el día a día de Anne Shirley, una huérfana de 13 años que se mantiene optimista y creativa pese a las dificultades de su vida, la cual no era muy favorable para las mujeres en 1890.

Pese a su juventud, la protagonista ha pasado toda su vida en orfanatos y trabajado en distintos hogares en los que ha sufrido abusos y malos tratos.

Sin embargo, su vida se transforma cuando es enviada por error a vivir a la casa de los hermanos Matthew, Marilla y Cuthbert.

¿Cuándo y dónde ver “Anne with an E”?

Los capítulos de esta serie se pueden ver de lunes a viernes de las 19 a las 21 horas, pues el canal transmitirá dos capítulos por día, y estas podrán verse por la señal 11.1 o en su plataforma.

🎄🙌 ¡Estamos muy cerca de la #navidad! Aprovecha algunos días de descanso para disfrutar nuestra programacion, no te pierdas nuestro Especial navideño. pic.twitter.com/MYG9jqBAlS — El Once (@CanalOnceTV) December 19, 2022

Anne con E recibió desde el inicio críticas positivas, también ganó el Canadian Screen Award a la mejor serie dramática en 2017 y en 2018.

Además de retratar la vida de Anne, el show aborda diversos temas como el abandono infantil, la salud mental y la situación de los huérfanos de la época.

Igualmente aborda cuestiones sociales como el acoso escolar y la libertad de expresión, la desigualdad de género, el racismo, la religión y hasta la homosexualidad.

Así que ya lo sabes, no te pierdas esta serie por Once TV.