Retratos, esculturas y piezas digitales te esperan en esta exposición de Johan Falkman en el Museo de la Cancillería. ¡Conócela!

¿Buscas un plan cultural para este fin de semana? ¡Lánzate a visitar la nueva exposición temporal de Johan Falkman en el Museo de la Cancillería! Esta muestra, titulada Desde la esfera del vacío, reúne importantes piezas visuales del artista sueco en torno a las realidades de las comunidades africanas. Para que te lances a hacer tu recorrido, aquí te contamos todos los detalles.

Johan Falkman en el Museo de la Cancillería

Este jueves 15 de diciembre tiene lugar la inauguración de la expo Desde la esfera del vacío. Cartas de reyes y sus antagonistas en el reino de los sueños. Se trata de un recorrido por las obras de Falkman, quien ha seguido durante su carrera las corrientes europeas del naturalismo, simbolismo y expresionismo.

La muestra temporal cuenta con cerca de 60 obras pictóricas, 30 esculturas en bronce, diversas instalaciones y una variedad de recursos audiovisuales. A través de estas piezas, Johan Falkman nos ofrece una mirada a la multiculturalidad y dirige la atención a las distintas realidades que viven las comunidades sudafricanas en la actualidad.

Dicha exposición llega a la capital a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Suecia en México y el Instituto Matías Romero, en colaboración con Satar for Life y la galería Zeusdominico; asimismo, cuenta con la curaduría de Álvaro Gómez y con poemas de la afamada escritora mexicana-estadounidense Jennifer Clement.

Johan Falkman nació en Trelleborg, Suecia, y realizó sus estudios en la Escuela de Arte Dimitar Rangatchews, en Malnö. Desde entonces, se ha constituido como uno de los artistas más relevantes de la actualidad y ha realizado exposiciones en diversas ciudades del mundo.

¿Dónde y cuándo visitar la muestra?

Si quieres darte el rol por esta exposición, te contamos que abrirá sus puertas al público a partir del viernes 16 de diciembre en el Museo de la Cancillería, ubicado en República de El Salvador 47, en el Centro Histórico. ¡Recuerda que tienes hasta el 25 de febrero de 2023 para realizar tu visita!

Te recomendamos seguir las redes sociales de este recinto chilango para permanecer al tanto de su programación y actividades.

Dónde: República de El Salvador 47, Centro Histórico.

Cuándo: Lun-Sáb, 11:00 a 17:00 h (hasta el 25 de febrero de 2023).

Cuánto: Entrada Libre

Entonces, ¿jalas a la nueva muestra de Johan Falkman en el Museo de la Cancillería? No te pierdas de este recorrido artístico que llega a la capital