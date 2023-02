¡Uffff! Échale un ojito a las expos que habrá en distintas galerías durante la Semana del Arte 2023 en la CDMX.

Checa todo lo que habrá en distintas galerías durante la Semana del Arte en la CDMX. Un verdadero fanático de las ferias de arte sabe que siempre es bueno tomarse un respirito de las multitudes y pasear por la zona. Para eso hay que tener en la mira las exposiciones que te queden cerca y aprovechar los breaks para poder darte una vuelta por las galerías más emblemáticas de la Ciudad de México.

Si andas por Polanco…

Si andas por Polanco haz una parada en Lamartine 415, para echarle un ojo a Proyectos Monclova que estará presentando las exposiciones Pase Ud. Hasta nuestros días de Josué Mejía y Clearing del alemán Michael Sailstorfer.

Por si andas por Chapu…

La Galería Hilario Galguera también tiene El cuarto de máquinas, un espacio experimental Ubicado en Av. Chapultepec 79, Col. Centro, que inauguró desde el 2 de febrero la muestra Per Aspera Ad Astra de los artistas mexicanos Pablo de la Torre y Anuar Atala.

Checa también: Zona Maco y todas las expos en la Semana del Arte

En la Roma Norte hay mucho por ver

Primera parada, Galería Arróniz, en Tabasco 198, que tendrá desde el 7 de febrero una exposición individual de Mónica Espinosa. Si vas ese mero día puede que te encuentres algún performance de Mónica.

No puedes ir a la Roma y no parar en la OMR, Córdoba 100, que de febrero a marzo tendrá por primera vez en México a la Polaca Alicja Kwade con la exposición Silent Matter.

Y ya de salida te queda Aguafuerte Galería, en Guanajuato 118, que presentará obra muy variada de artistas como Fabián Cháirez, Pablo Maire, Francesca Dalla Benetta, Héctor Massiel, Navarro, Christobal Montoya y la colectiva Placeres del 6 al 12 de febrero.

Si vas a la Roma sur puedes pasar por Tehuantepec 223, es decir, Salón Silicón. En donde Ángela Ferrari presenta La hora de la siesta, una expo que nos lleva de cacería para hablarnos de las violencias cotidianas que nos mantienen en un estado de alerta constante.

Mira acá: Llega QiPO a CDMX, la feria de arte contemporáneo que no te puedes perder

Para la San Miguel Chapultepec habrá que apartar un día entero porque hay mucho de donde elegir

La Galería de Arte Mexicano, en Rafael Rebollar 43, desde el 7 y hasta abril tendrá Paint Study No. 4: change of skin de Pablo Rasgado y En la vida, en la muerte y a la mitad de Christian Camacho.

La Galería Le Laboratoire, en Gral. Antonio León 56, presenta la exposición De oído, un dialogo artístico entre Manuel Rocha Iturbide y Roberto Turnbull,que rebasa las fronteras disciplinares entre la música y las artes visuales

En la Segunda sección del Bosque de Chapultepec, LagoAlgo tiene la exposición colectiva Desert Flood, que aborda teas de responsabilidad ambiental a partir del trabajo de Claudia Comte, Gabriel Rico y SUPERFLEX.

Checa también: Ya viene la novena edición de Feria Material con mucho arte contemporáneo

La RGR, en Gral. Antonio de León 48, desde el 10 de febrero y hasta el 15 de abril tendrá la exposición The inestability of the real que conmemora los cien años del nacimiento de Jesús Rafael Soto, haciendo una selección de su obra bajo la curaduría de Paola Santos Coy y Tatiana Cuevas.

Y la ya emblemática Kurimanzutto, en Gobernador Rafael Rebollar 94, del 11 de febrero al 11 de marzo exhibirá el trabajo de Nairy Baghramian. Una artista Iraní que reflexiona sobre el cuerpo y su dimensión política a partir de la escultura y la representación.

Y si de repente llegas a la Col. Juárez, no dejes de pasar a la Galería Karen Huber, en Bucareli 120, que presenta desde el 7 de febrero el Soloshow de Miguel Angel Ríos Al margen de la luz.

También hay un par de eventos nocturnos para terminar de quemar la chancla

El 8 de febrero es la fiesta inaugural que ofrece Terremoto en colaboración con Base Agency “Santo Remedio” en Av. Chapultepec 79, Col Centro, Costo del boleto: $250.00 MXN.

Y si todavía te quedas con energía, el 9 de febrero Onda mx y Taller nacional ofrecen “Siempre Sí”, una pachanga que se armará en Lucerna 32, Col Juárez. Costo del boleto $170 MXN.

No te vayas sin antes echarle un ojito a: Muchas ferias para elegir esta Semana del Arte 2023