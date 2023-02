El fin de semana a ciudad se llenó de inauguraciones en el marco de la Semana del Arte 2023. Acá te compartimos varias opciones para visitar.

Este fin de semana a ciudad se llenó de inauguraciones en el marco de la Semana del Arte 2023.

La Semana del Arte ya no cabe en 7 días y muchos espacios decidieron abrir sus puertas desde los primeros días de febrero. Gracias a esto se generó una ebullición de arte contemporáneo y experiencias sensoriales que escapa de los espacios galerísticos y evidencia una necesidad expositiva que inunda a la CDMX.

Te podría interesar: Zona Maco y todas las expos en la Semana del Arte

Te contamos un poco de lo que sucedió en estos días y te compartimos más planes para esta semana

La toma del edificio Francia que hicieron los chicos de Faro en colaboración con distintos creativos, nos presentó la posibilidad de darle vida a una construcción vencida por sus casi 100 años de historia. Mediante sonido y luz uno podía recorrer cada piso del lugar e irse compenetrando con él. A lo largo de ocho habitaciones uno tenía la oportunidad de acoplarse a la oscuridad y distinguir hasta la más sutil presencia de la luz. Para los temerosos de lo desconocido, Huésped representaba un reto, ya que entre instalaciones había baños, cocinetas, patios y puertas entreabiertas en profunda penumbra. Armados únicamente con una linterna y un mapa, uno como intruso decidía cuando y por cuanto alumbrar los espacios para no ir a tientas.

Durante los 40 minutos que dura el recorrido uno escucha que el Edificio Francia, baila, palpita, respira y hasta recuerda el paso de la luz del sol por sus ventanas. Esperemos que esta experiencia se presente nuevamente en la Ciudad y si es así no dudes que vale toda la pena.

Checa también: Muchas ferias para elegir esta Semana del Arte 2023

Tuvimos la inauguración del primer Solo Show de Hugo Robledo

Un artista contemporáneo que presentó obras fragmentarias en cerámica y piezas en bastidor en las que experimentó con temple de huevo. Esta es una de las técnicas más antiguas de la pintura que representa un enorme reto para quien la empieza a aplicar. Las piezas de Hugo se entrelazan para genera un diálogo con los orígenes del color y el espacio.

Esta expo seguirá vigente hasta las primeras semanas de Abril en la Galería Daniela Elbahara ubicada en Huichapan 1, Condesa. La puedes visitar de martes a sábado de 13: 00 a 18:00 hrs.

Pulsión carnal de perlas sobre la alfombra

En La Guerrera se presentó el trabajo de Alonso Bravo, un pintor Queretano que excede los limites del lienzo para buscar la expresión de la vulnerabilidad en el cuerpo masculino. Pulsión carnal de perlas sobre la alfombra es una exposición que mediante piezas que juegan con la piel, la flacidez y la herida como espacio íntimo, convierte la temperatura y los fluíos en elementos eróticos que escapan del clásico erotismo queer. El azul, el rojo y el amarillo atrapan la mirada para hacernos parte de espacios vivos y complejos que vibran a partir de pinceladas caóticas y profundas.

Esta expo y la de Gibrán Turón estarán en Privada Antonio del Castillo 28C, Col. San Rafael hasta el 11 de marzo.

Showroom en la Galería Llano

Otra hermosa sorpresa fue la inauguración del Showroom de la Galería Llano, en donde presentan obras de artistas como Débora Delmar y Lorena Ancona. Aquí no te puedes perder el trabajo de Enrique López Llamas específicamente Qué violenta la calma. Es una obra in situ que extrae un fragmento de la poeta Nina Ferrari para dejarlo plasmado en una de las paredes de la galería.

Este Showroom estará hasta abril, en Dr. Erazo 172, Col. Doctores.

Para iniciar la semana te dejamos un par de inauguraciones para hoy 7 de febrero que se suman a nuestra lista

La Galería JO-HS, estará presentando en el marco de la exposición Collective Imagination con obras de artistas como Floria González, Sofia Lucarelli y Neil Hamamoto. Estará desde el 7 de febrero y hasta el 30 de marzo en Gobernador José Guadalupe Covarrubias 46, San Miguel de Chapultepec.

Si te interesa lo acústico, Sound + tendrá la presentación de Infra. Se trata de una pieza sonora inmersiva que se entrelaza con la arquitectura del edificio en Córdoba 87, Roma Nte. Este edificio es conocido por haber sido la casa de la escritora Margarita Quijano. Ahora abre sus puertas como la sede del colectivo Proyectos Públicos. Esta experiencia es de entrada gratuita y se inaugurará el 7 de febrero a las 6 pm, permaneciendo abierta hasta el 19 de febrero.

Además, Galería Mascota inaugura Phantom de Will Galdón y Planes, Trains and Automobiles una exposición que reúne el trabajo de William Anastasi, Avantgardo, Charlotte vander Borght, Marie Hazard, Nicolas, Shake y Nicholas Sullivan. Esto será en Valladolid 33, Roma Norte y estará abierta al publico hasta el 11 de marzo.

Y en Peana se presentará el trabajo de Adrián S. Bará bajo la exposición We Pass too quickly through this place of birth and death. En ella, el artista explora nuestra relación con las estructuras arquitectónicas. Peana es un espacio de experimentación artística que se encuentra en Tlaxcala 103, Roma Norte. Tendrá esta exposición del 7 de febrero al 25 de marzo.

¿Ya sabes qué ferias, galerías y exposiciones vas a visitar a lo largo de la Semana del Arte 2023?

No te vayas sin antes echarle un ojito a: Ya viene la novena edición de Feria Material con mucho arte contemporáneo