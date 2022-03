Platicamos con la escritora, poeta y novelista Sandra Cisneros, autora de novelas como 'La casa de Mango Street' y 'Caramelo'.

La literatura chicana es rica y diversa. Aquí te contamos sobre la obra de la escitora Sandra Cisneros y te recomendamos algunos de sus libros.

La casa en Mango Street de Sandra Cisneros fue publicada por primera vez en 1984 y cuenta la historia de una niña chicana de doce años, Esperanza Cordero. El libro explora los sentimientos de desapego y lejanía al tiempo que la narradora, hija de inmigrantes, se desenvuelve la pubertad y adolescencia en Estados Unidos.

Sandra Cisneros nació en Chicago, Illinois, en 1954 en una familia de inmigrantes mexicanes. A lo largo de su niñez visitó México en múltiples ocasiones y, desde entonces, ha pasado gran parte de su vida inmersa entre la cultura mexicana y la estadounidense. Fue este amalgama identitaria lo que la inspiró a trabajar con juventudes latinas pertenecientes a grupos vulnerados desde joven, dedicándose a acompañar a chiques que habían abandonado la preparatoria. Fue en esos años que Cisneros dedicó sus horas libres después del trabajo para escribir sobre la experiencia latina, sus obstáculos y gozos, a través de La casa en Mango Street.

Te puede interesar: 10 libros que debes leer en tu vida, según estos autores 📚

Entrevistamos a Sandra Cisneros para hablar de este libro y su nueva traducción a cargo de Fernanda Melchor

CH: Sandra, viviste en Chicago, en San Antonio y ahora en San Miguel de Allende, en México. ¿Por qué decidiste volver al país donde nacieron tus padres?

SC: Yo me vine a vivir a México como un inmigrante al revés porque nunca me sentí cómoda en el país donde nací […] Tengo que decir que ningún lado es perfecto, pero me agrada vivir en México porque hay tantos mexicanos, es fantástico. Yo me siento como parte de la cultura aunque no me crié aquí, aunque hablo español con mi acento del otro lado. Siento que puedo escribir aquí. México me emociona y me inspira, me hace llorar y me hace reír […]

EscribisteLa casa en Mango Streeten los años ochenta, fue publicado en ese entonces y poco después traducido por Elena Poniatowska y ahora lo revisitas desde la mirada de Fernanda Melchor como traductora. ¿Cómo te sientes al releerLa casa en Mango Streethoy?

Pues tú me acabas de regalar mi ejemplar. No lo he leído desde que lo trabajamos el año pasado, pero me acuerdo que cuando lo trabajé conFernanda Melchorella me animó mucho porque ella me escuchó y fue generosa con mis ideas. Ella lo hizo de una forma muy bonita, muy paralelo al inglés, pero con un español que sirve para toda Latinoamérica. Estoy emocionada de compartir la presentación del libro junto a ella.

Sandra, tu vida ha estado marcada por ser estadounidense y mexicana, pero hoy ¿qué significa para ti México?

Yo siento que soy de las Américas Norte y Sur, es lo que me gusta decir. Tengo muchas raíces aquí, tengo mucha sangre indígena, sangre del campo y tanto como soy hija de un chilango. En Guanajuato me siento muy conectada a los antepasados que huyeron hace cien años atrás y no pudieron regresar. Siento que me guiaron y me inspiraron, me dieron la valentía a levantarme y llegar al sur […]

Checa también: 10 poderosos libros de feminismos que toda mujer debe leer.

Te has involucrado en el desarrollo de la obra de jóvenes chicanes por medio de tus fundaciones. ¿Cuáles crees que sean los mayores obstáculos para autores de ascendencia latina hoy?

Bueno, dinero, sobre todo. Tienen que ganar su vida, tienen que estudiar. Los autores que conozco son de clase obrera y sus familias suelen desanimarles de estudiar porque dicen que no van a ganar dinero. Pero hay unos buenos, buenísimos e intento ayudarles con becas, apoyos […]

La ciudad de México nos gusta pero nos asusta, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te asusta de aquí?

Yo pensé que yo era la única asustada. Me gusta mucho andar en el parque, ver perritos, hablar con la gente. Me gustan los barrios, la Basílica de Guadalupe (barrio de mis abuelos). Me gusta el centro histórico y mis amigas y amigos aquí. Pero lo que más me asusta son ¡las ratas y los taxistas! […] A las ratas no les importa de dónde eres, van a salir a asustarte.

Para despedirnos te recomendamos algunos otros libros de Sandra Cisneros que te prometemos no te decepcionarán.

Otros libros de la autora que te recomendamos

Martita, I Remember You / Martita, te recuerdo(2021)

El libro más reciente de Cisneros está escrito en inglés y español. Es una novela corta y se enfoca en la relación entre la amistad y la memoria.

Puedes conseguirlo aquí.

Caramelo(2002)

Este libro aborda lo complejo de los linajes familiares cuando se existe entre dos culturas. Ubicado desde la perspectiva de mujeres latinas,Carameloabre la pregunta de quiénes somos y cómo podremos encontrar nuestra propia voz al estar rodeadas de tanto ruido.

Puedes conseguirlo aquí.

El arroyo de la Llorona(1991)

Esta colección de cuentos se enfoca en una serie de personajes diversos, atravesados por la violencia, la incertidumbre y la esperanza.

Puedes conseguirlo aquí.

Mira acá: ‘No existe el feminismo si no te puedes ganar la vida’: Isabel Allende #Entrevista.

La nueva edición de La casa en Mango Street traducida por Fernanda Melchores publicada por Penguin Libros y puedes encontrarla en la mayoría de las librerías de la ciudad.