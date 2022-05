La última vez que visitaste una expo, ¿escuchaste por ahí la palabra “curador” y saliste con cara de whaaat? ¡Tranquis! Aquí te explicamos un poco más del arte de curar arte y del próximo Encuentro Curatorial de Intercuraduría.

Si alguna vez has escuchado la palabra “curador” en una muestra de arte, pero aún así no tienes idea de a qué se refiere esta palabra, sigue leyendo porque quizá podrías descubrir por sorpresa que el Encuentro Curatorial Desde la inercia hasta el desborde por Intercuraduría ¡es para ti! Acercarse al arte nunca debería ser engorroso o tedioso sino apreciativo y de conocimiento circular, pero sobre todo ¡de gozo!

Por ello entrevistamos a Emilya Rendon y Adriana Flores, fundadoras de Intercuraduria, para que nos contaran un poquito de qué va este Encuentro Curatorial en donde el próximo 20 y 21 de mayo podrás estar en contacto con las ­16 propuestas curatoriales invitadas. Además habrá mesas de diálogo con curadores de diversas latitudes que dialogarán en torno a las poéticas de archivo, perspectivas feministas en el arte, y producción digital. Todas las actividades del Encuentro se llevarán a cabo en la longeva y artística casa de “La Quiñonera” ahí en Coyo y ¡finalizará con una fiesta bien chidix!

Más allá del sistema artístico

La idea de “curar” una obra de arte se podría referir a la acción de dar coherencia grupal a la serie de obras de arte que se exhiben en una muestra dependiendo de los requerimientos o intenciones de cada pieza y de cada artista participante. Aunque en realidad, el arte de curar arte va más allá y no solo se trata de la planeación organizada y disposición de una museografía impecable. Curar es mucho más orgánico.

“La curaduría no solo es poner obra a un espacio, implica un proceso creativo más complejo que integra una investigación, gestión y mediación entre varios agentes culturales”, dicen Emilia y Adriana, fundadoras de Intercuraduría, quienes también dicen que: “la idea del Encuentro surgió del deseo por explorar rutas acerca de lo que hoy entendemos por curaduría”.

Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es el Encuentro Curatorial y cuál es su propósito? Ellas nos cuentan:

Decidimos realizar este Encuentro como parte de la investigación de Intercuraduria por profundizar en el quehacer curatorial en México y otras latitudes. Desde la inercia hasta el desborde es el título de este encuentro que pretende conjuntar ejercicios expositivos en las instalaciones de La Quiñonera, además de generar preguntas y espacios de reflexión entre –creadorxs– y trabajadores del arte contemporáneo en torno a la idea de hacer curaduría en el espectro artístico y más allá de este. También es un encuentro amistoso abierto al público. Esperamos que el público que asista, tenga la inquietud por saber más acerca de la curaduría o cómo se organiza un proyecto curatorial de esta magnitud.

Las 16 propuestas curatoriales que participarán en este Encuentro Curatorial de Intercuraduría son:

La selección de estas 16 propuestas curatoriales fue porque, como dicen las fundadoras de Intercuraduría, todos los proyectos que fueron invitados “tienen una condición o esencia crítica, pero también una relevancia actual que va más allá de cualquier disciplina específica”, detallan. También cuentan que este tipo de encuentros son algo fundamental para la escena del arte contemporáneo porque así agentes culturales pueden conocerse entre sí, además de dar paso a la reflexión de la agencia en las narrativas curatoriales –exhibiciones– ante las problemáticas actuales.

Autogestiva y curatorial, así es Intercuraduría

A dos años de haber sido gestada, Intercuraduría, como nos cuentan Emilya Rendon y Adriana Flores, es una iniciativa autogestiva, desde la cual han revisado distintas nociones de lo que implica “curar” o “ser curadore” en el campo artístico.

Con el tiempo, notamos que la forma y las propuestas de hacer curaduría hoy en día se desbordan, incluso hacia otros campos de producción creativa.

Fue así como llegaron a la idea de este Encuentro Curatorial cuyo fin es: “(re)abrir la conversación acerca del estado actual de la práctica curatorial invitando a proyectos a tomar los espacios y a realizar ejercicios expositivos en un espacio histórico para el arte, como lo es la Quiñonera”, cuentan Emilya y Adriana, quienes confiesan que nunca se imaginaron lo grande y complejo que este Encuentro podría llegar a ser.

Resulta interesante evidenciar lo que sucede en la práctica artística contemporánea; siendo tiempos complejos en los cuales generar estrategias colaborativas podría ser una ruta para la escucha, el diálogo y así, potenciar y crear iniciativas entre quienes transitamos en distintos campos creativos.

¿Cómo, cuándo, dónde?

Ya seas artista, curador, gestor, amante del arte, o solamente quieras expandir tu conocimiento en torno al hacer curatorial y la curaduría, no puedes perderte la experiencia de este Encuentro Curatorial Desde la inercia hasta el desborde por Intercuraduría en donde podrás encontrar además de piezas de arte expuestas, mesas de diálogo entre curadorxs, un extenso programa de actividades de 2 días, ¡y una fiesta de lo más artística para cerrar con diente de oro! Todos los proyectos curatoriales del Encuentro Curatorial convivirán de forma simultánea en el espacio artísticamente transgresor de “La Quiñonera”.

¡Intercuraduría te invita a imaginar rutas creativas para la práctica curatorial más allá del sistema artístico!

Cuándo: 20 de mayo de 11 am- 10 pm; 21 de mayo de 11 am- 2 am

Dónde: “La Quiñonera” ubicada en Sta. Cruz 111, Amp. Candelaria, Coyoacán, CDMX.

Cuánto: Acceso 1 día 150 pesos; 2 días 200 pesos. Puedes comprar tus entradas aquí.

Conoce el programa completo en el instagram de Intercuraduría o en su sitio web oficial aquí.