La encargada de dar a conocer la cultura de Qatar ante el mundo es orgullosamente mexicana. Se trata de María del Río, es una influencer originaria del Estado de México que hace 2 años fue nombrada Embajadora Cultural por el Ministerio de Cultura de Qatar. Su misión consiste en dar a conocer el arte, la literatura y las tradiciones del país al público angloparlante

“Hace 2 años el Ministerio de Cultura decidió invitarme a hacer programas sobre la cultura y las tradiciones qataríes. En ese momento, la mayoría de los programas que existían estaban en árabe. Pero para la gente que estaba interesada en la cultura qatarí en el extranjero y que no hablaba árabe, empezamos un programa en inglés”.

Los programas que hace María se transmiten en la televisión qatarí y en las redes sociales del Ministerio de Cultura de Qatar. En ellos analiza y reseña obras literarias qataríes. Y es que, para ella, leer es la mejor forma de acercarse a una cultura: “Cuando abres un libro, viajas. Entonces, leer es una de las mejores maneras de conocer Qatar”, asegura.

Pero ¿cómo llegó una mexicana a ser embajadora cultural de Qatar?

Checa también; Ahmed Bin Ali, el estadio mexicano del mundial de Qatar

María llegó a Qatar por azares del destino. Su esposo es un abogado panameño cuya carrera diplomática lo condujo al país árabe. Una vez en Qatar, María fue testigo de la hospitalidad de los locales. El propio ministro de Cultura les regaló a ella y a su pareja la oportunidad de casarse en una boda tradicional qatarí. De ahí surgió también la invitación para que ella trabajara como embajadora cultural de Qatar.

En el país, casi el 90 por ciento de la población es extranjera y migrante. Por ello, la vida cotidiana también transcurre hablando en inglés. Sin embargo, antes de María casi no habían contenidos culturales que no estuvieran en árabe. Ahora ella es el puente entre Qatar y el mundo, y también entre la cultura qatarí y todos los interesados en conocerla.

Por lo anterior, María pide al público que no se deje llevar por los prejuicios acerca del país. Consciente de los estereotipos sobre el mundo árabe, aclara que Qatar es una nación muy particular:

“Decir ‘árabe’ es como decir ‘latino’. Latinos somos los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los venezolanos y no es lo mismo vivir el día a día en cada país. Árabe también es Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc. Y la realidad de cada país es muy diferente”.

Te puede interesar: Alcohol, comida y vestimenta en Qatar: qué sí y qué no está prohibido

Uno de los aspectos más cuestionados al país organizador del Mundial es el trato hacia las mujeres en las culturas árabes. Pero en el mismo sentido de su comentario anterior, María asegura que “la realidad de las mujeres en cada país árabe es radicalmente diferente“. De hecho, considera que las mujeres están más empoderadas que en otras culturas:

“Una mujer qatarí es muy raro ayer no haya ido a la universidad. Probablemente tenga un posgrado y pueda hablar 3 idiomas. Yo en Qatar llegué a conocer realmente el empoderamiento de la mujer”

Como ejemplo, cita el hecho de que Qatar Museum y Qatar Foundation, dos de las tres principales instituciones culturales del país, están encabezadas por mujeres. Ella misma es embajadora cultural de Qatar.

Precisamente una de estas instituciones, Qatar Museum, es la principal recomendación de María del Río para que cualquier turista que visite Qatar acuda. También recomienda ir a Museo de Arte Islámico. “Si vienes a Qatar con los días contados, esos dos museos son imperdibles”, asegura.

Además, la embajadora cultural comenta que en estos lugares es posible conocer las dos caras de la historia y la cultura qataríes:

Muestra de lo anterior es la forma en que la inversión en educación ha elevado el nivel cultural de los qataríes:

“El nivel de educación de los qataríes es altísimo porque no solamente son un país muy rico sino que toda esa riqueza está muy bien distribuida. No sólo hay distribución de ja riqueza sino aprovechamiento de los recursos económicos. La gran mayoría fueron a la universidad. Muchos tienen un posgrado y no sólo hablan árabe e inglés, sino un tercer idioma. Es una sociedad sumamente culta”.