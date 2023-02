Un desierto ha llegado a Lago Algo, con la exposición "Desert Flood", una muestra colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre la crisis climática.

Con obras del mexicano Gabriel Rico, la suiza Claudia Comte y el grupo de artistas daneses Superflex, el espacio cultural reflexiona sobre las paradojas causadas por el calentamiento global.

Por ejemplo, la instalación de 36 toneladas de arena de Comte, titulada An Impending Disaster, hace referencia a la desertificación. (TIP: si no quieres traer los pies arenosos, te recomendamos usar zapato cerrado).

De entre la arena, brotan unos cáctus de mármol, que para la artista representan personajes o seres queridos. Como el cáctus más pequeño, que es una referencia a su hijo de 8 meses.

En los muros se encuentran lienzos que a primera vista parecen solo tener escrito “hahaha”, pero si se observan con atención se podrán observar imágenes de desastres ecológicos, pintados en blanco. Sobre poner la risa en negro y com ese tono caricaturesco, representa cómo aún conscientes de las consecuencias de la contaminación, la humanidad se hace de la vista gorda.

El espacio da la oportunidad de dar otras lecturas a la obra de Comte, pues con la vista de los ventanales hacia el Lago Mayor, de Chapultepec, da la impresión de que se está en una playa.

Todos estamos en el mismo barco

La obra We are on the same boat, de Superflex, es una paradoja a la desertificación de Comte, pues el grupo de artistas daneses proponen un espejo de agua con un mensaje —casi en tono publicitario— en el que se lee “Todos estamos en este barco” en inglés, mensaje que recuerda que todos estamos en esto que, por cierto, se está hundiendo.

Por último, el artista Gabriel Rico hace un repaso a la historia de la humanidad a través de los símbolos, desde arte rupestre hasta el hashtag, que son colocados en el techo con focos de luz neón. Esta instalación se titula Cantidades Salvajes.

Del artista jalisciense también hay esculturas que hacen referencias al humano y su impacto hasta cierto punto catastrófico para el planeta, como las bombas nucleares y el consumo de carne, la obsesión con las selfies y cómo nuestro consumo es una amenaza para la fauna.

¡Lánzate a visitar Desert Flood!

Lago Algo es un espacio para pasar todo el día, entre la expo y las hamacas para relajarte. En el centro cultural también hay restaurante. A partir del 10 de febrero también podrás degustar los platillos de Omega 3, restaurante griego que hace la primera residencia gastronómica de Lago Algo.

¿Cuándo? Desert Flood inaugura el 10 de febrero y estará hasta el 30 de julio.

¿Dónde? Lago Algo, en el Lago Mayor, II sección del Bosque de Chapultepec.

¿Cuánto? La entrada es gratis.

