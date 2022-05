Bill Viola: Tiempo suspendido se presenta en X Teresa Arte Actual, un maravilloso recinto para el arte contemporáneo en un antiguo templo a unos pasos del Zócalo.

Bill Viola es uno de los artistas más relevantes en la historia del arte contemporáneo por sus aportaciones desde la rama del videoarte. Pionero en el uso de medios tecnológicos, Viola experimentó con el video como medio para la expresión artística más allá de las prácticas narrativas o el documental. Así fue creando un vínculo entre disciplinas clásicas como la pintura y el teatro, pero a través de dispositivos innovadores como la instalación y la ambientación.

Justo hace 20 años, Bill Viola visitó nuestro país como artista estelar en el extinto festival Vidarte 2.0. Ahí presentó una conferencia y una proyección en el teatro del Palacio de Bellas Artes y en el Palacio de Correos del Centro Histórico, justo el mismo año en que inauguró el proyecto Going forth by day comisionado por el Museo Guggenheim. Una de sus obras más ambiciosas.

Tiempo suspendido: Bill Viola en X Teresa Arte Actual

Si no lo conoces esta es tu oportunidad para vivir una experiencia única. Imagínate que estás en el Zócalo, probablemente uno de los lugares más ruidosos y frenéticos de la CDMX. Justo en el corazón de Tenochtitlán, donde el barullo de gente se mezcla con los tambores. También con los gritos de los vendedores, los manifestantes que se agolpan contra las rejas que resguardan el Palacio Nacional y el inclemente sol de mayo sobre tus espaldas. La calle de Moneda es como un río humano por donde cruzan cientos de personas flanqueadas por soldados que resguardan el hogar del presidente.

En medio de ese caos hay una ruta de escape: la pequeña calle cerrada de Primo de Verdad, que desemboca en un enclave maravilloso donde hace esquina el Palacio de la Autonomía. También las visibles ruinas del Templo Mayor y el Templo de Santa Teresa la Antigua, que hace poco más de dos décadas abandonó su vocación eclesiástica para convertirse en el recinto más vanguardista del arte contemporáneo.

Un antiguo templo construído hacia finales del siglo XVII y con diversas modificaciones en los siglos posteriores. Es un recinto espectacular, que se caracteriza por albergar desde los años noventa del siglo pasado, las más espectaculares, innovadoras y vanguardistas manifestaciones del arte contemporáneo. Con un particular énfasis en el performance, el arte sonoro, la instalación y el videoarte.

Cuando entramos al lugar parece que toda la vorágine del Centro Histórico entrará en pausa. La frescura de los inmensos muros y el frío estuco de las paredes te quita la sensación de calor de golpe. Todo el ambiente es oscuro completamente y sobre la nave central del templo vemos de golpe una gigantesca proyección vertical donde un cuerpo poco a poco asciende hacia el cielo mientras una cascada de agua se desprende de él. La experiencia es inmersiva y así poco a poco vamos descubriendo más cuerpos suspendidos en el espacio y tiempo en las diversas salas que integran el recinto.

Videoinstalaciones inmersivas

La exposición integra dos videoinstalaciones inmersivas en donde podemos presenciar cuerpos suspendidos flotando en agua, donde el sonido, la luz y la dimensión de las proyecciones nos hace sentir atrapados en una experiencia envolvente. Asimismo, en la capilla de Santa Teresa encontramos una serie de pantallas donde un grupo de personajes parecen estar atrapados al interior de las mismas en un acto suspendido en el tiempo. Nuestro tiempo chilango acelerado se detiene para pedirnos un poco de contemplación.

Bill Viola ha explorado desde sus inicios la relación entre el tiempo y el espacio desde una perspectiva oriental. La contemplación y la atención son absolutamente necesarias para lograr el objetivo de inmersión en la experiencia estética. Repasando antiguos pasajes del teatro o la pintura renacentista, crea lo que se conoce como Tableau Vivant (Cuadros vivos), en donde lentamente percibimos el movimiento de los personajes como si estos cobraran vida. Pero al mismo tiempo es como si estuvieran aprisionados en una trampa de tiempo donde todo transcurre lento, en otro tempo distinto al nuestro.

Visita Tiempo suspendido de Bill Viola en la CDMX

Transitar por las salas del X Teresa es un deleite. Para Viola la arquitectura que acoge sus instalaciones es importante. Exhibir en un lugar con estas características le da un plus al recorrido. Es por eso que no puedes perderte la oportunidad de visitar Tiempo Suspendido. Date un pequeño respiro en esta ciudad que nos trae corriendo todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¡Que la entrada es LIBRE!

Exposición: Tiempo Suspendido, Bill Viola

Donde: X Teresa Arte Actual, Licenciado Verdad 8, Centro Histórico, Metro Zocalo

Cuándo: Martes a Domingo de 11 a 17 hrs