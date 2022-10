Checa todas las actividades gratuitas que la ciudad tiene para ti, esta semana hay música y exposiciones que seguro te gustarán.

Octubre ya llegó y trae muchas actividades gratuitas para divertirse, como exposiciones, música, libros y mucho más.

Actividades gratuitas de octubre

Tesoros de Egipto

Esta exposición extiende su permanencia, cuenta con réplicas exactas de diversas piezas que forman parte de museos internacionales, como el Louvre en Francia y el Museo Británico en Londres. La muestra exhibe artículos utilizados en diversas actividades en el antiguo Egipto, como la agricultura, la industria, la ciencia, la minería y otros aspectos de la vida cotidiana de dicha civilización.

Cuándo: Hasta el 30 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico, Cuauhtémoc

México Textil Norte

La producción y el diseño textil en el norte de México, sigue los pasos de un “minimalismo natural” abundante en la naturaleza. Donde la simplicidad, la monocromía y la adaptabilidad de todos los organismos vivos nos dan una lección de sobrevivencia en disciplinas artesanales diversas.

El Huerto Tlatelolco te invita al Cultiva Fest, habrá concursos, música y siembra colectiva

Cuándo: Hasta el 30 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Museo de Arte Popular, Revillagigedo 11, Centro, Cuauhtémoc

33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia

Cada año, se cuenta con un país y un estado invitados, lo cual permite estrechar lazos culturales, académicos y artísticos. Esta edición tendrá más de un centenar de stands de los principales sellos editoriales e invitados especiales, que este año son el Estado de México y Chile

Habrá presentaciones editoriales, coloquios, conferencias magistrales, conversatorios, mesas redondas, ciclos de cine, talleres y foros artísticos.

Cuándo: 6-16 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Museo Nacional de Antropología, Avenida Paseo de la Reforma s/n , Polanco V Sección, Miguel Hidalgo

Estudio Marte

Tiene cerca de 10 años en operación se trata espacio muy especial, que busca alejarse de los modelos de galerías tradicionales y ser un espacio abierto para los artistas, es un laboratorio en el que los artistas invitados realizan proyectos específicos basados en la experimentación.

Actualmente tienen la exposición Las tierras del cielo, una colaboración entre las artistas Karen Dana Cohen y Roció Montoya Uribe. Cohen hace pinturas en distintos materiales poco usuales, mientras que Montoya hace más bien dibujo. Las obras de Rocío son dibujos basados en fotografías de cuerpos celestes. Su trabajo rescata en cierta forma fotos celestiales que han sido olvidada en centros de documentación de observatorios del mundo.

Cuándo: Hasta el 28 de octubre

Cuánto: Entrada libre. Previa cita, ya sea en su página o redes sociales.

Dónde: Estudio Marte. Jaime Torres Bodet 221, Santa María la Ribera

Día Internacional de la NO Violencia

Con motivo al día internacional de la no violencia, se llevarán a cabo actividades en colaboración con los diversos talleres del PILARES, en coordinación con promotores y talleristas, así como especialistas en el tema. Habrá charlas, fotografía, cine y música

Cuándo: 7 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: PILARES CULTURA Ampliación Providencia, Volcán Popocatépetl s/n , Ampliación Providencia, Gustavo A. Madero

Actividades musicales gratuitas

15 Edición de teatro en plazas públicas

Con diversas propuestas de teatro, danza, música, cabaret, circo y multidisciplina, la quinceava edición de Teatro en plazas públicas, del programa #TeatroEnTuBarrio, se llevará a cabo durante el mes de octubre en 11 alcaldías de la Ciudad de México.

Cuándo: Hasta el 23 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Distintos puntos de la CDMX, por confirmar

Emir Kusturica & the No smoking Orchesta

Foro Ricardo Flores Magón FIL Zocalo

La edición número XXII de la Feria Internacional del Libro recibirá en el foro Ricardo Flores Magón a Emir Kusturica & The No smoking Orchesta el próximo Viernes 7 de octubre a las 20 Horas. No te pierdas su peculiar sonido que combina los sonidos de Los Balcanes con diversos géneros

Cuándo: 7 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Séptimo Rock & Huelúm 2022, Instituto Politécnico Nacional

Séptimo Concurso Interpolitécnico de Bandas. Habrá premio a los tres primeros lugares, dos días llenos de música y talentos emergentes en distintos géneros.

Cuándo: 5 y 6 de octubre

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Avenida Luis Enrique Erro s/n , Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero

Tóxico Fest

Las bandas más representativas de la escena mexicana del rock alternativo e independiente, reunidos en dos días de música, exposiciones, fiesta y celebración cultural, en un género que se rehúsa a pasar de moda.