Del 16 al 18 de diciembre hay actividades gratis para quienes ya disfrutan de sus vacaciones o quieren divertirse este fin de semana en CDMX.

Las fiestas ya están a la vuelta de la esquina, por lo que encontrarás actividades con temática navideña. Por supuesto, habrán posadas gratuitas, pistas de hielo, toboganes y hasta bailongos. Así que si andas en busca de un plan este fin, te platicamos las mejores opciones para divertirte sin gastar ni un peso.

1. Verbena Navideña en el Zócalo

Sin duda, el evento más atractivo del fin de semana en CDMX es la Verbena Navideña. En el Zócalo se realizarán más de 50 actividades gratuitas que incluyen juegos mecánicos como la rueda de la fortuna, o el carrusel. Además, se realizarán pastorelas y presentaciones artísticas. Mientras que si buscas spots instagrameables, encontrarás un bosque iluminado y una villa navideña para tomarte las mejores fotos.

Foto: Cuartoscuro

Cuándo: Del 17 al 30 de diciembre de 2022, de 12:00 a 20:00 horas

Dónde: Zócalo de CDMX

2. Grupo Kual? en Aragón

Si tienes ganas de bailar, también hay actividades gratis para ti este fin de semana. Grupo Kual?, uno de los más reconocidos de la cumbia mexicana, se despide de los escenarios este 18 de diciembre con un concierto gratuito. Así que lánzate al kiosko del pueblo de San Juan de Aragón a bailar rolitas como “Rumba Cha-cha-chá”, “Corazón Enamorado“ y “Rumba frenesí”.

Grupo Kual / Foto: Cortesía

Cuándo: 18 de diciembre de 2022

Dónde: Kiosko del pueblo de San Juan de Aragón

3. Rayito Colombiano y La Adictiva en Cuautémoc

Pero si prefieres bailar rolas como “Muchachita consentida”, “Besar tu piel” y “Al despertar”, también puedes lanzarte al concierto gratuito de Rayito Colombiano. La agrupación se presentará junto a la banda La Adictiva en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Foto: Facebook (Rayito Colombiano)

Cuándo: 16 de diciembre de 2022 a partir de las 18:00 horas

Dónde: Explanada de la alcaldía Cuahtémoc.

4. Patinar gratis en las pistas de hielo, una de las actividades clásicas de diciembre en CDMX

Aunque este año no habrá mega pista de hielo en el zócalo, se instalarán otras pistas en las alcaldías para que puedas patinar “de a grapa”. Hay en la colonia Ex Hipódromo Peralvillo, en la Doctores, la Guerrero e Iztacalco. Acá te dejamos las direcciones para que las encuentres. Solo debes llevar una identificación para que te presten el equipo. Y si no sabes patinar, no te preocupes, porque habrán instructores.

5. Toboganes de nieve

Ahora que si prefieres algo con un poco más de adrenalina, otra de las actividades gratis que puedes hacer en CDMX en diciembre es lanzarte a los toboganes de nieve. Podrás encontrar 2 toboganes en la alcaldía Iztapalapa: uno en la Macroplaza y otro en Barco Utopía. Mientras que en Venustiano Carranza hay 4. Se ubican en el Parque Oaxaca, el Parque, Fortino Serrano, la Plaza del Ejecutivo y el Parque de Las Lomas. En este enlace te compartimos las direcciones y horarios.

Foto: Cuartoscuro

6. Conciertos Navideños en el CENART

Para los amantes de los villancicos, el Centro Nacional de las Artes (CENART) ofrecerá un concierto gratuito. La Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música tocará rolas típicas de la época como Feliz Navidad, Campana sobre Campana, Arre Borriquito, Noche de Paz y Los peces en el río, entre otras. Las canciones serán interpretadas por la Escuela Nacional de Música.

Cuándo: 16 de diciembre de 2022 a las 18:00 horas

Dónde: Auditorio Blas Galindo del CENART, en Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán.

7. Actividades gratis para ciclistas este mes de diciembre en CDMX

También hay actividades navideñas sobre ruedas. El 16 de diciembre a las 18:00 horas se llevará a cabo una rodada navideña en el Deportivo Pavón de la alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras que el miércoles se realizará una posada biker en la alcaldía Azcapotzalco. Así que saca la bici y tu gorro navideño para unirte a estos eventos.

8. Hallyu Fest

¿Eres fan del K-pop y los K-dramas? Entonces el Hallyu Fest es para ti. Se trata de un festival de cultura coreana. Habrán talleres sobre cultura coreana impartidos por el IMJUVE, así como invitados especiales entre los que se encuentran Álvaro Cueva y Alexa Moreno. Se llevará a cabo en el Museo Nacional de las Culturas y la entrada será totalmente gratuita.

Cuándo: sábado 17 y domingo 18 de diciembre de 2022, de 12:00 a 17:00 horas

Dónde: Calle de Moneda #13, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

9. Mega Romería Navideña

En la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc podrás encontrar la romería más grande de CDMX. El acceso es gratuito y podrás encontrar comida tradicional, a Santa y a los Reyes Magos para tomarte la foto, así como juegos mecánicos, La romería se instalará el 16 de diciembre a partir de las 18:00 horas y estará hasta el 8 de enero de 2023.

Foto: Twitter (@AlcCuauhtemocMX)

10. Posadas y más actividades gratis por las fiestas de diciembre

Finalmente, las alcaldías de CDMX también tienen programadas varias posadas y actividades gratis en este mes de diciembre. Habrán piñatas, dulces y eventos musicales en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Xochimilco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Te dejamos todos los detalles en este enlace.

Foto; Cuartoscuro

Así que ya lo sabes: este mes de diciembre hay actividades gratis para todos los gustos en CDMX. ¡Cuéntamos a cuál te vas lanzar!