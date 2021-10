¿Listo para la vuelta al sol? Ya casi festejamos que llegamos a fin de año, y con nuevas esperanzas, metas, propósitos y expectativas recibiremos al 2022. Un nuevo año trae consigo una sensación de nuevas oportunidades y de empezar de cero o retomar planes, aunque sea simplemente una fecha distinta, esa emoción es súper chida y podemos aprovecharla para muchas cosas.

Antes de que acabe el año, es muy buena oportunidad para evaluar ciertos aspectos de tu vida para recibir con todo el año que viene y ponerle atención a ciertos detalles. Aquí te compartimos ideas para prepararte para la llegada del 2022:

Invierte en tu salud

Uff, fue un año complicado, especialmente en cuestiones de salud. Sin embargo, hacernos estudios médicos periódicos aún no está tanto en la cultura chilanga, pero son bien necesarios, ya sabes: “más vale prevenir”. Comienza por chequeos médicos generales, con una visita al dentista, estudios generales y completos, visita a la ginecóloga y tus estudios de rutina. Puedes revisar también invertir en un seguro de gastos médicos que se adapte a tus posibilidades.

Hay paquetes en laboratorios especializados y algunos descuentos o meses sin intereses, o puedes aprovechar en Salud Digna que tienen servicios a muy buenos precios.

Invertir en tu educación

Siempre es bueno invertir en educación, nunca aprendemos suficiente y día a día hay que estar más preparados para tener ese trabajo que siempre soñamos. Piensa en retomar tus estudios o iniciar una maestría o especialidad. Pero también valen los talleres, cursos y clases de idiomas.

Mientras te decides con qué nivel educativo seguir, y a organizar el ahorro, te recomendamos estos dos sitios con cursos en línea donde la mayoría son gratuitos y de diversos temas:

Coursera: Adquiere habilidades con los cursos, certificados y títulos en línea que ofrecen las universidades y las empresas más importantes del mundo. Hay de un día, en diferentes idiomas y de hasta meses, también brindan certificados. https://www.coursera.org/

Museo de Memoria y Tolerancia: Cada mes cuentan con diferentes temarios y cursos en línea y presenciales en su linda sede, se centran en relaciones internacionales, pedagogía, feminismo, historia, y derechos humanos. https://myt.org.mx/centro-educativo/

Invierte en tu hogar

Hemos pasado tanto tiempo en casa que seguramente ya vimos algunos detallitos que hay que arreglar, o ya nos aburrimos del ambiente y necesitamos una remodelada para darle un toque más nuevo y fresco. Mejor aún, darle una manita de gato antes de las fiestas navideñas para recibir en un hogar recién tuneado.

Y tal vez no es buen momento para tu cartera, sin embargo, puedes hacer uso de tu subcuenta de vivienda, que es un fondo de ahorro que también se utiliza para remodelar tu hogar. El programa REMODELAVIT es parte de INFONAVIT, y en el tienes tu ahorrito si estás cotizando actualmente en el IMSS. Esta aportación se hacen automáticas a través de tu chamba, son parte de las prestaciones de ley.

Para ejercer este programa lo único que necesitas es: tener una relación laboral vigente, contar con 1080 puntos ante el INFONAVIT, tener un mínimo de $90,000 en tu subcuenta de vivienda, no haber ejercido tu crédito de vivienda, no tener un crédito de MEJORAVIT vigente o en su caso liquidarlo para poder hacer uso de este programa. Lo más chido es que no es necesario que la vivienda esté a tu nombre, incluso no importa cuánto ganas o la edad que tienes.

Otra ventaja es que este programa no es un crédito, toda vez que la institución no cobra intereses, siempre y cuando realices tu remodelación en un lapso no mayor a 6 meses.

Las mejoras que puedes hacer en tu hogar van desde la cocina, poner closets y puertas, muebles de baño, ventanas, impermeabilizar, aplicar pintura, realizar acabados en general, entre otras, solo ¡aguas! porque no aplica para remodelar daños estructurales.

Solo puedes disponer de este recurso por medio de una empresa administradora que se encuentra legalmente constituida, la cual cuente con un registro ante el INFONAVIT.

En Remodelaciones Fenix MGC, Consultants & Associates te asesoran en todo tu proceso para disfrutar de estos beneficios y encontrar las opciones ideales para remodelar la casa de tus sueños.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON REMODELACIÓN FENIX MGC, CONSULTANTS & ASSOCIATES.