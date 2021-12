Sneaker Fever, es considerada la exposición de zapatillas deportivas más importante de México y llegará con una nueva edición el próximo 18 de diciembre en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.

En su nueva edición, Sneaker Fever contará con la presencia de más de 60 marcas de zapatillas deportivas entre ellas las reconocidas marcas, nuevos creadores, productos nacionales y los clásicos griales y rarezas que sólo acá puedes encontrar.

Participantes

Asimismo, estarán presentes las tiendas especializadas como; LUST, Potiōn, Nasty Sneakers, Machina; Zuiki Sneakers; Insta Store; Capital Side; Master Hoodie; House Kicks; Madjestic; Supa Fresh; True Love; Culture; Next Step; OG Store; Relative; Wear & More; Snkr Homms; Astroboyshop; JK Jays; Brooklyn; Tape 91; Gama; Snkr Art; 21 Pts; SnapStyleMx; Thunder; Madness; Snkr Box; Sole Out; PmSneaker; Manzo Sports; Sneaker Heat; Hype Store; Hugo Azul; 23 Kicks; SMP Sneakers; The King of the Hood; The Clean Industry; Sunday, entre otras.

Además de la venta de calzado para que vayas armando tu intercambio o tu tacuche para fin de año, Sneaker Fever es un espacio para pasar el tiempo de manera diferente ya que a esta exposición también se suma la presencia de artistas urbanos, talleres y bandas en vivo.

Intercambia tus Sneakers

Pero si lo tuyo es reciclar y reutilizar, Sneaker Fever también tiene una sorpresa para ti, ya que a este gran bazar pueden asistir personas que desean intercambiar modelos de ediciones pasadas o especiales. La única condición es que los tenis sean seminuevos y no luzcan deteriorados, si no en perfectas condiciones.

Sneaker Fever cumple este año 12 años de existencia y a lo largo de todo este tiempo el evento se ha llevado a cabo en distintas sedes, siendo este año la Plaza de Toros, debido a la gran demanda y popularidad que ha ganado año con año.

El evento programado para el próximo 18 de diciembre, contará además con un espacio de foodtrucks, una batalla de graffiti y art toys.

Los boletos para esta edición están disponibles a la venta desde el pasado 19 de noviembre a través de Fronticket y en las taquillas del inmueble.

Así que no lo pienses más y vete preparando para asistir a esta exposición de calzado a la que podrás asistir con tu novia, tu familia o tu mascota, ya que Sneaker Fever es completamente pet friendly.

