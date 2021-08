Algunos de los éxitos más grandes del pop mexicano, fueron fracasos en otro país o al menos canciones medianamente conocidas.

Las del Motown y unas de los 90’s

Los grandes éxitos del pop se cantan principalmente en inglés. Con llegada de los Beatles a Nueva York y la llamada invasión británica, la música comenzó a tener ramas diversificadas, sonidos particulares, subgéneros característicos: Rythm & Blues (R&B), Motown, Soul y, obviamente, Rock.

De toda esa diversidad, experimentación y propuestas; en algunas canciones que quedaron como éxitos subestimados de algunas bandas o artistas en solitario, los productores de músicos no-anglosajones vieron una posibilidad de éxito.

Timbiriche – “El Baile del Sapo”

No diríamos que Time Wrap del soundtrack de Rocky Horror Picture Show (1975) sea un gran éxito per se, depende del momento en la película, pero cuando se convierte, gracias a Julissa en “El Baile del Sapo”, Timbiriche logró hacer de la canción algo un tanto más icónico para la cultura pop mexicana.

Luis Miguel – “Será Que No Me Amas”, “Ahora te Puedes Marchar”

Luismi, “El Sol de México” (que no es sol, ni de México). Imposible eludirlo, aunque no te consideres fanático de su música y mucho menos con la resurrección de su carrera por la serie de Netflix, siempre está ahí presente en el universo mexicano de la música. Es por tal alcance que tiene en los medios que primero se escucha a Luismi y luego la original. Pero se debe decir que este cantautor en realidad es más intérprete que artista.

Elsa y Elmar lanzó cover de ‘Adiós Amor’ de Christian Nodal

En unos tardíos setenta, cuando Michael Jackson aún no tenía ni cercano ser El Rey del Pop, estaba en la banda de sus hermanos. The Jackson 5 sacaron al aire “Blame it on the boogie”, que no es el top de esta banda ya que sus éxitos más memorables son más bien “ABC”, “I want you back” y “I’ll be there”. En 1990 nos llegó la metamorfosis de esta canción con “Será que no me amas” a cargo del Sol.

Dusty Springfield comenzó su carrera en 1964 con el disco A girl called Dusty. En los noventa tuvo un repunte gracias a la aparición de “Son Of a Preacher Man” (rolón) en Pulp Fiction y “Wishin And Hoping” en La boda de mi mejor amigo. En este primer disco aparece una canción con un tono particular de las bandas sesenteras poperas “I Only Want to Be With You” que en español se trata de nada más y nada menos que “Ahora te puedes marchar” de 1987.

Roberto Jordan – “Solo Dame Una Señal Chiquita”

Brenton Wood es un artista que expresa el sonido del Motown como el de Smokey Robinson, Los Four Tops, Lou Johnson y otros One-hit-wonders de la época, bueno Smokey Robinson tiene un par de conocidas y los Beatles lo recuerdan con un cover de “You’ve Really Got a Hold on Me”.

La escasa discografía de Wood lo convirtió en uno de estos fenómenos del One Hit Wonder con “Gimme Little Sign” de 1967. El actor y cantautor de Los Mochis Sinaloa, Roberto Jordán hace un cover (a diferencia de Luismi, hace un calco de la letra sin alteración) con “Dame una señal”.

Los bravos y un joven Ricky Martin con la greña larga.

Los Bravos eran una banda española en la industria anglosajona que se hicieron famosos por “Black is black” (no, la de AC/DC es “Back in Black” y la de Amy Whinehouse es “Back to black”) y su segundo éxito es “Bring a Little Lovin’” del cual Ricky Martin (antes de ser Hércules) convierte en “Dime Que me Quieres”para su primer álbum homónimo, Ricky Martin de 1991.

Alex Lora – Triste Canción

En el disco del 77 American Stars ’N Bars viene la canción “Like a Hurricane” (*la de Scorpions es “Rock Me Like a Hurricane” y la de Bob Dylan sólo es “Hurricane”) del cantautor rockero y folk Neil Young, esta rola es la música original de “Triste Canción” desde la aguardentosa voz de Alex Lora en el Tri.

Los noventa

Una canción infumable que se escucha en toda fiesta, “No Rompas Mi Corazón” de Caballo dorado otorgando coreografías a las fiestas desde 1995 en realidad es una canción country del papá de Hannah Montana, Billy Ray Cyrus, “Achy Breaky Heart” de 1993.

Selena (la reina del Tex Mex, no Gómez) en su último y más grande disco Amor prohibido (1994) convierte una canción de los Pretenders en una cumbia: “Back On The Chain Gang” (1982) a “Fotos y Recuerdos”.

Mención especial

Este no es un cover tal cual pero son muy semejantes estas dos canciones:

“Querida” del gran Juanga podría ser como una canción de rock progresivo: comienza con un piano sutil, luego se convierte en una canción de soul con los racks de la guitarra y el inicio de metales y luego ya se deja llevar con ese canto de “Queeridaaa…” hasta llegar al icónico coro en donde repite “dime cuando tú vas a volver ¡aja!” Convirtiéndose en el mismo coro de Come and get your love de “Redbone”. Incluso el riff de vientos después del coro de El Divo de Juárez ya es el mismo riff inicial del bajo de “Redbone”.

En Italiano

La musicalidad del idioma italiano es muy parecida a la del español (pero más ruidoso) por lo que en los ochenta en México se vuelve muy popular convertir canciones del italiano al español.

Emanuel

Emanuel, el chico de la chica de humo (a quien siempre confundo con Mijares), en 1986 publica el disco Desnudo Emanuel con los éxitos como “No Te Quites la Ropa” (un poco paradójico ahí). En éste viene uno de sus éxitos más grandes “Toda la Vida”. Otra de esas canciones casi imposibles de eludir por lo que uno pensaría que es original. En realidad se titula “Tutta la Vita” por Lucio Dalla de 1984, conocido por su tributo a Enrico Caruso titulado Caruso, la cual también fue llevada al español con Ana Belén y Julio Iglesias.

No soy una señora… pero tú sí

“No Soy Una Señora” es una canción que ha sufrido varias tergiversaciones, a tal grado que no se sabe cuál es la original. Tal vez sea una de esos cantos folclóricos a la que no se le adjudica ninguna autoría. En los ochenta llegó al español en voz de la peruana nacionalizada venezolana Melissa Griffiths, para la década de los noventa ahora se llama “Ella Es Una Señora” por Lucía Méndez y para el 2009 María José hace otro cover y regresa a llamarse “No soy una señora”.

Tal vez falten algunas versiones de la canción que hagan más difícil rastrear la original. En este caso sí se sabe el origen de la canción y se canta en italiano por Loredana Berté en 1982.

Yo no te pido la luna

Jeans, Diego Verdaguer y adaptaciones para telenovelas. Posiblemente este sea uno de los casos más populares de canciones italianas llevadas al español.

La canción se popularizó por Daniela Romo en 1984 robándose el éxito de su autoría original, Fiordaliso quien estrenó en el 83 “Non Voglio Mica la Luna”. Romo re adaptó la letra: la original se trata de una mujer buscando su espacio y el cover es de una mujer invocando al ser amado.

La versión de Romo es catalogada como una de las canciones más influyentes del Pop Latino.

La Maldita de Yuri

Yuridia Valenzuela, tal vez la recuerden por éxitos como: “Déjala”, “Qué te pasa”, “Detrás de mi ventana”, y, por supuesto “La maldita primavera”. Loretta Goggi canta la original en 1981 y Yuri llega hasta el 84 a cantarla en español.

El pilón, una francesa

Claudie Fritsch-Mentrop llegó tarde. Apelando a la estética del New Wave con sus peinados estrambóticos, vestimenta “darks” y el sonido que coquetea con Synth-pop, pero que en realidad quiere ser medio punk o medio rock.

Desireless (su seudónimo artístico) llega en el 89 a una escena musical que iba de salida pero no se va sin dejar su one hit wonder, “Voyage Voyage” para que en el 91 se haga el cover en español de Magneto “Vuela Vuela”

*

Agradecimiento a Sara Pérez Meneses por su asesoría gracias a su conocimiento de Timbiriche y Yuri.