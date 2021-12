Muchas rolitas de k-pop son excelente para toda ocasión, y Navidad no podía ser la excepción. Esta lista te pondrá en el mood.

Por: Editorial M&E

En el universo k-pop hay releases para cada estación, y Navidad es todavía más especial porque puedes ver a tus idols (si tienes suerte), usar parafernalia navideña mientras cantan una balada sobre los regalos que más quisieran recibir. Además de disfrutar de la versión decembrina de Butter de BTS, te recomendamos estos singles y lados B de grupos de k-pop de todas la generaciones para incomodar o deleitar a quien te pide pongas el playlists navideño en la posada.

Navidad al estilo k-pop

10. The Star – EXO

The Star no es una clásica balada de Navidad y por eso nos gusta. El track producido por los noruegos Dsign Music se desprende del release de 2013, Miracles in December, del entonces recién debutado EXO. Curiosamente este EP navideño le siguió a su gigante disco debut XOXO del mismo año.

9. I Like The Way – Girls’ Generation

Girls’ Generation es otro grupo pilar del kpop de segunda generación, y su EP, Dear Santa, es cantado por su subunidad conformada por Taeyeon, Tiffany, y Seohyun. Dear Santa fue lanzado en 2015, y I Like The Way es otro Lado B con toques disco y R&B, sin olvidar las campanitas, que te pondrá de buen humor.

8. Wish List – f(x)

Como parte de la serie del álbum Winter Garden de 2015, donde varios artistas de SM Entertainment participaron con canciones navideñas, Wish List de f(x) es un track de pop electrónico ligero que se enfoca en sacar lo mejor de las melodiosas voces del cuarteto.

7. snowy night – Billlie

Billlie con tres L es un gg de siete integrantes que debutó casi ayer, en noviembre para ser específicxs, y que ya empezó a ser parte del ecosistema del kpop gracias a su single RING X RING. Continuando, lanzó el single navideño snowy night hace un par de semanas y merece ser parte de la lista.

6. Shhh – Taeyeon

La reina vocalista Taeyeon tiene, por supuesto, su propio álbum navideño donde muestra su rango vocal al estilo Mariah Carey. Shhh es parte de This Christmas: Winter Is Coming del 2017, el cual recomendamos escuchar en su totalidad.

5. Christmassy! – THE BOYZ

En 2020 todo estaba horrible, menos el k-pop y sus releases de diciembre. Christmassy! de The Boyz es el single que debes poner como soundtrack mientras va en camino a comprar tus regalos.

4. JOY – NCT Dream

¿Qué es Navidad sin NCT Dream? Este remix de la clásica Joy, es todo lo que esperarías de una canción navideña de K-pop, y que mejor que con el rap de Mark Lee y la sonrisa de Jeno para acompañar.

3. Wonderful Day – Twice

Twice llena de magia y glitter todo lo que toca, y claro que la Navidad está incluida. Aunque técnicamente es un release para el mercado japonés, el grupo de k-pop tiene el corazón de Once cada diciembre, cualquiera que sea el idioma en el que cante.

2. Merry Christmas In Advance – IU feat Chundung de MBLAQ

Como parte de su EP DE 2010, Real, la princesa de Corea IU tiene este single especial donde combina su super dulce voz con el rap de Chundung.

1. Christmas EveL – Stray Kids

La única razón del porqué existe esta lista es para poner Christmas EveL en el número 1. El single lanzado a principios de mes pareciera ser 3 canciones en 1, y nos ENCANTA. ¿Nuestra parte favorita? La parte en español y la épica línea de Felix que está por todo TikTok.