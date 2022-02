El rey del corrido tuvo un reinado corto, en vida. Pero los efectos, como el legado de cualquier gran conquistador, siguen haciendo eco en la música regional mexicana como pocos —o ninguno—, hasta la fecha. Chalino Sánchez como hombre, leyenda y genio musical se devela en un nuevo teatro: el pódcast.

Ya sea desde sus influencias en el regional mexicano, así como otros géneros, la vida de Chalino Sánchez es una historia como pocas se han contado: superación, resistencia, violencia y mucho más. Por ello, platicamos con Alex Mendoza, periodista mexicano encargado de la investigación y narración en español de Ídolo, La Balada de Chalino Sánchez.

Tal vez muchos conocen el mito y la oscura leyenda que gira en torno al rey del corrido, pero su historia y la reconstrucción de sus pasos habla de un tejido más profundo sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, el poder y la sed de gloria. Checa lo que nos contó, abajo.

Chalino firmó un contrato discográfico y a los dos meses lo asesinaron. Él ni siquiera vio un CD suyo, solo los cassettes, no pudo ver los resultados de su trabajo. Lo asesinan cuando estaba a punto de convertirse en una súper estrella, de hecho, casi todos los discos que tenemos han sido póstumos: grabaciones perdidas, compilaciones, etc.

Obviamente con esto se alimenta más la leyenda negra de que no fue un accidente, de que cuentas por saldar, etc. Entonces, como digo, está esa entrevista con ella, con Nacho Hernández, que es el acordeonista y compadre de toda la vida de Chalino. También, tuve la suerte de platicar con Santa Fe Klan, que estuvo muy especial porque a Santa Fe le gusta muchísimo Chalino y todo su Spotify está lleno de él. De hecho, al final de una entrevista tomó una guitarra y se puso a tocar Las Nieves de Enero de Chalino Sánchez.

Bueno está difícil ganarle a eso de agarrarse a balazos a medio concierto, ¿qué es más cabrón que eso? Otra es que él fue de los primeros en usar esta estética buchona de estampado, seda, cadena de oro, el sombrero del lado, etc. Pero una que me gusta mucho es que él terminó en la cárcel durante un año porque cruzaba indocumentados en la frontera. Fue coyote durante un tiempo.

Bueno, resulta que lo meten a la cárcel un año y ahí se encuentra con raza de Sinaloa y es en la cárcel donde él descubre su talento para componer canciones. Entonces empieza a hacer corridos sobre pedido, tal cual a escribir una rola para que a cambio le den dinero, cigarros, lo que sea. Ahí empezó a escribir el Chalino, por supuesto, a criminales o narcos para que dijeran las canciones que eran los más chingones y demás.

Cuando sale de la cárcel los graba. Son 15 casettes de narcocorridos, uno para cada uno de sus clientes, mismos que graba contratando una banda. Y ahí hay dos versiones: una es que el cantante de la banda no llega y el Chalino se avienta al ruedo, aunque no es cantante y con eso decide ya volverse cantante; la otra es que sí llega el cantante pero a Chalino no le late nada, está dándole dirección tras dirección y nada más no le gusta, así que lo manda a la chingada y decide cantar las canciones. Con eso sale una de sus frases célebres: “es que yo no canto, yo ladro”.