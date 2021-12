La fotografía analógica está volviendo con fuerza a nivel mundial; si tú también quieres probar esta técnica, checa estos consejos básicos.

Dicen que la moda siempre regresa y, afortunadamente, esto nos permite revalorar muchas cosas bonitas que se habían quedado en el pasado. Un ejemplo de ello es la fotografía analógica, la cual está viviendo un inesperado boom a nivel mundial.

¿Te gustaría entrarle a esta forma vintage de crear recuerdos? Aquí te decimos algunas ventajas de las cámaras analógicas y te brindamos un par de consejitos para que te inicies en este noble arte. Asimismo, nos dimos a la tarea de platicar con Majo Martínez, fotógrafa, artista visual y poeta que amablemente nos compartió sus mejores tips. ¡Checa lo que nos contó!

¿Por qué usar una cámara analógica?

La fotografía se ha convertido en una herramienta indispensable en la actualidad y, gracias a la tecnología, ahora se encuentra al alcance de cualquier teléfono inteligente. Sin embargo, cada día son más quienes están volviendo a las cámaras analógicas y dándoles una segunda oportunidad.

Pero, ¿cuál es el encanto de esta técnica? ¿Tiene diferencias significativas al respecto de las cámaras digitales? ¿Cuáles son sus ventajas? De acuerdo con la voz experta de Majo Martínez, existen ciertos factores determinantes en términos de calidad y textura que debemos tomar en cuenta:

Lo que sucede con un rollo o película de 35 mm es que trabaja directamente con haluros de plata, los cuales reaccionan con la luz de forma microscópica. Lo que podemos ver cuando revelamos nuestra foto es la calidad del grano, lo cual produce una cierta textura y se vuelve más palpable; es como poder ver y tocar una imagen.

Unsplash

Por su parte, las cámaras digitales y teléfonos celulares cuentan con pixeles, que fungen como una interpretación de los haluros de plata. Si bien poseen una buena calidad, pierden la textura y nitidez de las fotografías tomadas con rollo, tanto en fotografía en blanco y negro como a color.

“Hablando específicamente del blanco y negro, vamos a poder observar una mayor cantidad de rangos en la escala de grises, lo cual es espectacular”, nos platica Majo. “Cuando trabajamos con película de color, se sigue un proceso diferente, pero también vamos a observar mucha nitidez y podremos ver los colores tal como se ven en la vida real.”

Además de estos factores técnicos, las fotografías analógicas suponen un ejercicio muy personal en torno a la paciencia y la memoria; por este motivo, constituyen una forma práctica de bajar la velocidad con la que vivimos y de valorar el momento presente.

Hay muchos vicios que nos ha provocado la fotografía digital, como la urgencia y ansiedad de ver inmediatamente la imagen. Esto no lo vamos a tener en la fotografía analógica; debemos esperar mucho tiempo para ver qué fotografiamos y a veces hasta olvidamos lo que está ahí. Cuando revelamos las fotos es cuando vemos lo que realmente capturamos.

Tal vez te interese: De la mente al papel: Esto es lo que debes saber para autopublicar un libro 📚

Primeros pasos: Costos, rollos y revelado

¿Ya te decidiste a probar la fotografía analógica? Entonces es tiempo de considerar algunos factores. Primero que nada, debes recordar que estas cámaras suelen requerir algún servicio de reparación o limpieza inicial (dependiendo de su estado y antiguedad), así que hay que incluir este costo a la hora de tu compra.

Es recomendable ir al tianguis de antigüedades y acercarse con especialistas en equipo fotográfico vintage, pero también hacer una investigación personal. Además, debemos verificar el correcto funcionamiento de la cámara; no siempre podremos ver esto cuando la compramos, pero hay lugares especializados que se dedican a la limpieza y al servicio completo de cámaras, y eso debemos contarlo en el presupuesto.

Por otra parte, si tu cámara no incluye objetivos o lentes, tendrás que agregar el costo de al menos uno para comenzar a tomar fotografías.

Si estás empezando, es importante que compres un objetivo fijo (de 35 mm, 50 mm o un macro de 100 mm) para que, dentro de su gama óptica, no necesites otro tipo de lente a la hora de conseguir nuevas imágenes.

Unsplash

Te recomendamos ver: 4 lugares donde puedes aprender lenguas originarias en CDMX

Ahora bien, uno de los factores indispensables que debes considerar es el tipo y costo de las películas que requerirá tu cámara.

En estos tiempos, conseguir una película no es solo costoso, sino difícil. Tienes que ir a tiendas especializadas, revisar que no esté caducada, y que sea de buena calidad.

Finalmente, otro gasto que resulta ineludible cuando hablamos de fotografía analógica es el revelado; si no cuentas con un espacio propio para realizar este trabajo, deberás sumar a tu presupuesto este costo para poder disfrutar de tus capturas.

Consejos de fotografía para principiantes

¿Ya tienes cámara y rollos listos para entrarle al mundo de la fotografía analógica? Entonces échale un ojito a estos consejos que harán más sencillos tus primeros pasos por esta técnica artística.

Ten paciencia y prepara un rollo extra

No importa que tengamos mucho talento e intuición; lo más probable es que al inicio las fotografías no nos salgan tal como lo esperamos. Ya sea por la calidad del rollo, algún asunto técnico de la cámara o por falta de práctica, es común que las primeras películas no arrojen los resultados esperados.

Por ello, debemos pensar que el primer par de rollos es nuestro “intento y error” y considerar su costo dentro del presupuesto inicial. De este modo, estaremos listos para que ningún contratiempo nos abrume.

Empieza con la técnica de blanco y negro

Como ya te comentábamos, la foto analógica suele contar con mayor textura que la digital; en este sentido, puede resultar útil empezar nuestra labor fotográfica con la técnica del blanco y negro para ver con mayor claridad las características de este tipo de imágenes.

“Lo más recomendable es empezar con el blanco y negro”, nos cuenta Majo; “podrás trabajar más con las texturas, la calidad de la luz, la escena que quieres capturar y hacer retratos, además de que revelar en color es más costoso que en blanco y negro”.

Checa la cantidad de la luz

Si sueles usar cámaras digitales, posiblemente sepas modular la cantidad de luz de una fotografía a través de un botón. Sin embargo, este sistema funciona de un modo diferente en una cámara análoga, en la cual será indispensable elegir el rollo correcto para la cantidad de luz de nuestro escenario.

Lo primero que necesitamos pensar es en la cantidad de luz. A diferencia de una cámara digital, la sensibilidad de una analógica va a depender por completo de la película que estemos usando; de hecho, hay películas para trabajar en días nublados, soleados y de forma nocturna.

No te presiones

Al tener un número limitado de fotografías por rollo, es posible que comencemos a exigirnos hacer “buenas fotografías” en todo momento. No obstante, debemos ser conscientes de nuestro proceso de aprendizaje, no presionarnos más de la cuenta y disfrutar de esta actividad.

No existe como tal una buena fotografía; si tenemos en mente que lo que queremos lograr es crear buenas fotos, lo que probablemente estamos haciendo es detener nuestro proceso creativo. Hay que permitirnos bajar la velocidad, trabajar con paciencia y entender que la aceleración del mundo no siempre es lo mejor.

Unsplash

Antes de que te vayas, te recomendamos echarle un ojo a la cuenta de Vimeo y de Instagram de Majo Martínez, quien, además de ser artista visual, poeta queer, fotógrafa freelance, documentalista y ex fotoperiodista, forma parte de Proyecto Imaginario Latinoamérica.

Asimismo, checa la página de la Escuela de Fotografía y Galería de Arte Página en Blando, donde podrás aprender sobre la fotografía analógica y perfeccionar tus dotes artísticas.

¿La fotografía es tu pasión? No te vayas sin ver: Para cerrar bien el año: ¡Llega la XIX Muestra Bienal de Fotografía al Centro de la Imagen! 📸