Conoce cómo surgió la fama de Wendy Guevara, el origen de su nombre así como las frases y momentos polémicos en La Casa de los Famosos.

Wendy Guevara lo logró: no sólo ganar uno de los reality show más populares, La Casa de los Famosos, sino visibilizar a la comunidad trans, lo que es histórico en la televisión mexicana.

La Casa de los Famosos duró diez semanas en las que Wendy Guevara se ganó el cariño de las y los televidentes, a quienes provocó risas y lágrimas. Sus frases se convirtieron en memes, titktoks y repuesta en reuniones con amigues y hasta con la familia.

Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos, que dejó luego de 71 días encerrada, con un premio de cuatro millones de pesos.

¿Cómo se hizo famosa Wendy Guevara?

Wendy Guevara nació el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Tiene 30 años y saltó a la fama de las redes sociales en 2017, cuando se perdió con una amiga en un cerro, lo grabó en video y se hizo viral. ¿Quién no recuerda el video?

“Nos vinimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro”, dice Wendy junto con su amiga Paola y sueltan unas carcajadas. “Se fueron en el coche y nos dejaron, nos abandonaron”.

“Estamos perdidas. Si alguien ve este video por favor, búsquenos. Mi mamá ha de estar llorando y todo en buena onda”, se escucha en el video y es la frase por la que fueron bautizadas en redes como “Las Perdidas”.

Wendy, influencer en YouTube e Instagram

Hasta que entró al programa, Guevara ha estado alimentando sus redes sociales con transmisiones en directo llenas de buen humor y de una espontaneidad que ha sido su bandera desde el principio. En sus videos habla a la cámara mientras se maquilla o está con sus amigas, interactúa con su audiencia constantemente, lo que se convirtió en parte de su marca y de su fortaleza como figura pública. Cuando entró a La Casa de los Famosos ya tenía un buen número de seguidores, pero no dejaba de ser un nicho incomparable con lo que es ahora.

La influencer cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, logrando obtener el récord de Beyoncé como una de las personas más seguidas en el mundo.

¿Cómo surgió el nombre de Wendy Guevara?

Wendy Guevara Venegas desde pequeña fue muy apegada a las telenovelas y una de las que más le gustaban era “Amigas y Rivales”, donde ella se identificaba con el personaje de Michelle Vieth. No obstante, el nombre que se le quedó de apodo fue el personaje que interpretaba Angélica Vale, el cual se llamaba Wendy Nayeli, y quien fungía como una sirvienta. Por ello, la propia Wendy contó la anécdota a sus compañeros.

El nombre de Wendy proviene del personaje interpretado por Angélica Vale en “Amigas y Rivales”. Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

“Yo crecí con todos esos programas, con las novelas de Amigas y rivales y todo eso. Es bien linda la Michelle Vieth. Yo me sentía Michelle Vieth en la novela, yo decía que yo era ella, y yo estaba chiquilla”, comenzó. “Pero me pusieron ‘Wendy Nayeli’ por el personaje de Angélica Vale que hacía de sirvienta. Yo le barría a una amiga su estética, y se me quedó Wendy Nayeli, por la culpa de Angélica Vale, te lo juro. Todos me decían ‘Wendy’”.

¿Cómo fue la reacción de Angélica Vale?

A raíz de dicha confesión, la hija de Angélica María dio su opinión, aunque confesó que ya conocía la historia, pero quedó fascinada porque uno de sus personajes tuviera una representación tan importante en la vida de una persona.

“Amo a Wendy, la amo. Más porque dijo que se llama ‘Wendy’ por mi culpa. Ella obvio se sentía Michelle Vieth, pero acabó siendo Wen. No te preocupes, suele suceder. Me encanta y me emocioné, y la adoro… Le escribí en Instagram que la quiero conocer y que en cuanto salga la quiero abrazar hasta decir basta. Qué bonito que se le haya quedado Wendy por mi culpa, qué bonito, se siente hermoso y muero de ganas por conocerla”, comentó en una entrevista.

Las frases icónicas de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos

“¡Vieeejo!”: se utiliza para referirse a personas u objetos que estén anticuados o que ya cumplieron con su ciclo de vida. Por decir: “Este cepillo ¡vieeejo!

“Y ni modo”: se utiliza para terminar una discusión en forma cómica.

“Nadaquereviento”: para referirse a algo sin interés o sin valor.

“Yo no vine aquí para gustarte, baboso”

Los momentos polémicos que vivió Wendy en La Casa de Los Famosos

Con unos traguitos de más Wendy le contesta a Apio Quijano que no se “avergüenza de ser de barrio”:

Wendy Guevara cuenta la historia que vivió cuando tuvo de pareja a un “chacal”. Menciona que su expareja amenazó con disparar un arma si no lo dejaba pasar a la casa de la actual ganadora:

