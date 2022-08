¡Aaaaaay dolor! ¿Es genético? ¿Cómo puedo prevenir esas molestias? Acá te contamos todo sobre el dolor de rodilla.

Todos los días antes de irse al gimnasio, Juan de 48 años se tomaba un analgésico para no sentir el dolor de rodilla que tenía desde hacía tiempo.

Su rutina constaba de ejercicios de fortalecimiento para “compensar” las molestias en sus articulaciones.

Para tratar de ahorrarse la consulta, fue con un huesero, pero su daño continuó: uno de sus muslos se hizo más pequeño debido a que perdió fuerza y no podía extender o doblar la rodilla.

Entonces decidió ir al médico, pero el diagnóstico no fue nada alentador.

Juan tenía una lesión en los meniscos, pero como no fue atendida a tiempo, desencadenó en la pérdida del cartílago que protege a la rodilla; ahora usa una prótesis.

Para poder mover las rodillas, se necesita de tejido especializado: el cartílago.

Éste a su vez, requiere de una superficie extremadamente viscosa para disminuir la fricción, es decir, el líquido sinovial.

“Al cargar nuestro cuerpo (las rodillas) se someten a presiones exageradas, muchas veces en las actividades cotidianas o deportivas, están bajo más presión y esto condiciona los cambios acelerados de forma degenerativa en estos tejidos”, explicó a Chilango el doctor Héctor Alberto Martínez Melendez, Médico de Alta Especialidad y académico de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Cuando hay dolor o tronido en una rodilla es porque hay una sobrecarga en la articulación.

De acuerdo con el especialista, antes se creía que el sobrepeso era un factor determinante para empezar con problemas degenerativos en las rodillas.

Sin embargo, estudios recientes demuestran que no es el más importante, ya que influyen otros aspectos.

Los factores de problemas de las rodillas se dividen en intrínsecos y extrínsecos.

En el primer caso se trata de factores como tener mal alineadas las rodillas, por ejemplo, en forma de “x” o en arco y la genética.

“Regularmente en las personas que tienen problemas de rodilla, su familia también lo tuvo, ya sea de la rama materna o paterna”, aseguró.

Otra condicionante importante es la alimentación.

“El cómo se manejan metabólicamente los lípidos dentro de la sangre, acarrea factores de consecuencias como degeneración en las articulaciones. Por eso es clave cuidar la alimentación”, indicó el especialista.

Mientras que en los factores extrínsecos son aquellos que determinan el desgaste por cómo realizas diferentes movimientos o le das excesos a las articulaciones.

Por ejemplo, el tipo de deporte o actividad física que haces, el peso corporal, el tipo de zapato que usas (ya sean tacones o zapatos planos).

“Por grupo de edad, puedes tener dolor de rodillas por diferentes causas, es típico que en las personas jóvenes el dolor está relacionado directamente con lesiones de tipo deportivas o lesiones traumáticas, mientras que en las personas de edad más avanzada, tiene que ver con una degeneración o desgaste ‘normal’”, dijo.

En México, casi el 80% de la población de más de 65 años tiene una degeneración de la rodilla, es decir, muchas molestias o dolor de rodilla.

¡Aaaaay, dolor! Deportes en los que hay más lesiones de rodilla

¿Ibas a ser “number one” en algo y no pudiste porque te fregaste la rodilla? Tal vez es por alguno de estos deportes.

De acuerdo con el fisioterapeuta, todas las actividades en las que intervengan saltos, cambios de velocidad o dirección, tienen mayor riesgo de lesión.

Ojo, porque en el basquetbol, fútbol soccer y americano hay más traumatismos de rodilla.

Martínez Melendez explica que los ejercicios de fuerza en muslo, pantorrilla y cadera pueden beneficiar a las rodillas, siempre y cuando las rutinas las ponga un especialista o un médico del deporte.

“Yo sé que hay un boom de corredores, pero tienen que dejar de hacer tantos kilómetros y enfocarse un poquito más en la fuerza; es el factor más importante para disminuir la probabilidad de lesiones deportivas y degeneración en la articulación”, aseveró el fisioterapeuta.

Recuerda que todas las actividades físicas deben ser personalizadas según tu edad, condición física y estado de salud.

¿Por qué me duele la rodilla cuando dejo de hacer ejercicio y luego lo retomo?

Cuando dejas de hacer ejercicio pierdes adaptación muscular, o sea, que aunque tu cerebro sepa que puedes hacer 100 sentadillas o correr 10 kilómetros, tus articulaciones no.

Por eso, es necesario que si planeas retomar tus rutinas después de una pausa corta o prolongada, debes hacerlo poco a poco y prácticamente desde cero.

Para identificar las señales de alerta con el dolor de rodilla, debes conocer tu cuerpo.

De esta manera sabrás si el dolor es natural por la actividad física o ya es discapacitante y no te permite llevar tu día a día de manera normal. Si estás en esta situación, ¡córrele al especialista!

“Ir con hueseros no es una buena idea. Las personas van a que los soben y ese masaje no va a resolver el problema de las articulaciones. Obviamente, disminuye la tensión de la rodilla con el masaje, pero no cambia absolutamente nada. Se sentirán bien al momento, pero al segundo o tercer día va a regresar el problema. Solamente es prolongar la agonía de la articulación”, enfatizó el doctor Héctor Martínez.

